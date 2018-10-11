 "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО

Цензор.НЕТ публикует подборку постов в соцсетях, подготовленную изданием "Новое время".
Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.
Цензор.НЕТ публикует подборку постов в соцсетях, подготовленную изданием "Новое время".
Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.
- Он не смог...
Багато версій чому, а от моя: Виявилося що в РПЦ Томосу немає. Отже самосвятна і неканонічна. Тому її закляття на рекети і не діють.Як і на все інше, до речі.
аоченной.
Спасибо «Роскосмосу» за оперативное информирование о ЧП! Судя по страничке в FB полет проходит штатно. Там уже опубликовали заранее подготовленный ролик об отделении третьей ступени и выходе корабля на орбиту.
https://cosmos.d3.ru/avariia-soiuz-ms-10-1671866/?sorting=rating
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Американец был некрещеный! Вот освященная ракета и отказалась его доставлять на небо к ангелам и Господу.
за запуск пустой трубы с чугунной болванкой на конце.
Вынул дрель и засверлился