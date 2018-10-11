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 "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО

В четверг, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Соцсети сразу же отреагировали на очередной провал российской космонавтики.

Цензор.НЕТ публикует подборку постов в соцсетях, подготовленную изданием "Новое время".

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Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 01
Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 02
Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 03

Смотрите также: "Авария носителя", - экипаж российской ракеты "Союз" не смог долететь до МКС и экстренно приземлился в Казахстане. ВИДЕО

Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 04
Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 05

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Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 06
Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 07

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Наверное, святая вода просроченная была: реакция соцсетей на аварию российской ракеты Союз 08

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.

Источник: https://censor.net.ua/p3090877
 
   
 Топ комментарии
 
- Что с "Союзом"?
- Он не смог...
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Провайдеры божьей благодати отключили РПЦ от сервиса из-за прекращения действия договора.
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Мені більш до вподоби феєричний злет "Протону".. Сьогоднішній "Союз" - примітивне видовище, в порівнянні з "Протоном"..
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на Протоне топливо..почти на "новичке" он летат..ну его,а тут карасин,почти лекарство. "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 1187
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Наверное вся сила ушла с потерей Украины Святой ))
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так они ж теперь без томоса работают..вот и неулетела.. "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 5271
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Їм би Льоню Черновецького в консультанти
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Ніколи не було і от знову "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 979

Багато версій чому, а от моя: Виявилося що в РПЦ Томосу немає. Отже самосвятна і неканонічна. Тому її закляття на рекети і не діють.Як і на все інше, до речі.
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Провайдеры божьей благодати отключили РПЦ от сервиса из-за прекращения действия договора.
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Боженька сказал: - Не не, мне тут такие на не на....
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БОГ милостивий і прощає гріхи тим хто покаявся, але оці, з плем'я "ватани", обрали собі іншого покровителя - із чадіє Аду ху?ла. І почали падати на землю, деколи під землю, ці зреченні....Поки що земля вас приймає а там і до пекла недалеко (безвіз)...
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Опять дырка виновата.Вот только не в корпусе ракеты, а голове у пуйла.
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наверное, сверлильщик дырок до сих пор работает.
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Это первая авария пилотируемого Союза за почти 40 лет, бардак похожий полный настал как главой стал Рогозин, то у него дырки находят то ступени не отделяются при старте.
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Очередная просверленная дырка оказалась большего диаметра.
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Или скотч раньше времени рассохся.
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это не дырка, а половой орган бабушки пришел за ракетой
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Очень хорошо о "священных ритуалах" сто лет назад написал Ярослав Гашек, не поленитесь перечитайте "Похождения бравого солдата Швейка", и да, книгу можно найти в Мр3
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Там, между прочим, американец находился. С дрелью и набором свёрл!
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Если учесть, что томас РПЦ никто не давал, то и святой воды у них нет!
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Ну если так судить то и в украинских церквях нет и не было святой воды, от томоса ничего святым не становится.
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Атеїсти якось без томосів і шаманів запускали, при чому любих шаманів
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Может настала пора забыть болотным мокшам роисси о космосе как о страшном сне!!
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Заметьте, поп заранее очертил траекторию полёта этого пепелацца:
"Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 7912

"Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз" - Цензор.НЕТ 2199
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попробуйте проползти на стартовую площадку без удостоверения фсб или фсо, да ещё и закурите около заправленной рн... а вот попу с зажжённым кадилом можно.
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Бутылка с шампанским оказалась прочнее обшивки.
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пришло время вернуть старые времена и, как говорил царь всея руси Иван Васильевич: посадил на бочку с порохом, пускай полетает.
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все таки из говна и палок у роиси более надежные вещи получаются
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Опять попы, суки, перепутали за здравие с за упокоем
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"Святая вода" оказалась просраоченной.
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Ну, не всё так плохо, Рукожоп-10 таки совершил удачную посадку в Казахстане. Даже раньше запланированого времени. Автобусом правда было бы дешевле и экологичнее, может даже безопаснее.
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из комментариев:
Спасибо «Роскосмосу» за оперативное информирование о ЧП! Судя по страничке в FB полет проходит штатно. Там уже опубликовали заранее подготовленный ролик об отделении третьей ступени и выходе корабля на орбиту.

"Напевно, свята вода прострочена була": реакція соцмереж на аварію російської ракети "Союз" - Цензор.НЕТ 5225

"Напевно, свята вода прострочена була": реакція соцмереж на аварію російської ракети "Союз" - Цензор.НЕТ 8434

"Напевно, свята вода прострочена була": реакція соцмереж на аварію російської ракети "Союз" - Цензор.НЕТ 3
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Т.е. они не просто обосрались, а обосрались и еще этим же говном и обмазались полностью.

https://cosmos.d3.ru/avariia-soiuz-ms-10-1671866/?sorting=rating
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Вчера кацапский нефтеперегонный завод в Боснии долбанул, сегодня космический пепелац, эрефия малыми шагами решила компенсировать Украине моральные неудобства после очередного склада.
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PS: для тех, кто вчера пропустил новость о взрыве кацапского нефтеперегонного завода в городе Брод, на севере Боснии и Герцоговины.
"Напевно, свята вода прострочена була": реакція соцмереж на аварію російської ракети "Союз" - Цензор.НЕТ 4255


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ЗЫЗЫ: Хотя, формально завод находится в БиГ но, это территория Сербской Краины. От туда сербы пыталися захватить часть Хорватии. Им в помощь кацапы и построили рафинерию но, толи сербы с кацапами одного менталитета, толи рукожопость заразна, а хорваты через реку заценили фейерверк.
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Не понимаю: он ракету кропить должен был или людей поливать ???
"Напевно, свята вода прострочена була": реакція соцмереж на аварію російської ракети "Союз" - Цензор.НЕТ 5682
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есть мнение, что попы не освящают ракету, а дают Богу целеуказание, мол надо сбить эту штуку. Типа на самом деле Бог против всей этой х.....и, когда его создания пытаются вылезти из своего террариума. Создал гравитацию, лютое излучение электромагнитное, вакуум....а они все равно лезут, сволочи.

* * *
Американец был некрещеный! Вот освященная ракета и отказалась его доставлять на небо к ангелам и Господу.
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рисковый парень этот американец. Небось обосрался? И поделом, нечего хрен знает куда лазить.
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Путин усёк, что это самый правдоподобный способ отмыва миллионов долларов
за запуск пустой трубы с чугунной болванкой на конце.
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Космонавт терпел, крепился
Вынул дрель и засверлился
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО
 
 
 
 
 
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