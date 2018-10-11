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Все про:взятка (4130) коррупция (7234) Нацполиция (8284) Сумщина (617)

 Четверо полицейских на Сумщине, которые систематически брали взятки с водителей-нарушителей, попались на горячем. ФОТО

Сумские полицейские обратились в Департамент внутренней безопасности НПУ с информацией о том, что отдельная группа сотрудников полиции выявляет на дороге водителей-нарушителей и систематически требует от них "откупные".

Об этом сообщает ДВБ Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе проверки было установлено, что к противоправной деятельности причастны четверо сотрудников, трое из которых занимают руководящие должности. Патрулируя автодороги, они останавливали водителей, нарушивших ПДД, и вместо составления соответствующих протоколов требовали и получали неправомерную выгоду от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч.

Например, с 50-летнего жителя области, которого суд лишил права управления на 6 лет, а он снова сел за руль, да еще и навеселе, подозреваемые требовали 6000 гривен. Получив от нарушителя часть суммы, злоумышленники требовали ежемесячную "плату" в размере 600 гривен. Иначе придется отвечать за управление транспортным средством без прав.

Четверо подозреваемых были задержаны сотрудниками внутренней безопасности НПУ, ГУНП Сумщины, УСБУ и прокуратуры области сразу после получения фигурантами заговора части взятки от водителя-нарушителя. Готовится объявление им подозрений и избрание меры пресечения.

Четверо полицейских на Сумщине, которые систематически брали взятки с водителей-нарушителей, попались на горячем 01

Источник: https://censor.net.ua/p3090862
 
 
 Топ комментарии
 
Это, наверное, не переаттестованые. Переаттестованные не берут однозначно, ибо была потужна рэформа палюции
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Коррупция в стране рулит. Оно и не удивительно, когда президент гарант коррупции. Порошенко делает все возможно чтобы коррупционеры чувствовали себя вольготно и в этом он весьма преуспел. .
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Это переаттестованные, берут ПО НОВОМУ в рассрочку, заботятся о людях.
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Это, наверное, не переаттестованые. Переаттестованные не берут однозначно, ибо была потужна рэформа палюции
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Это переаттестованные, берут ПО НОВОМУ в рассрочку, заботятся о людях.
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они не просто брали, требовали в наглую, угрожая физической расправой.
я два раза на них нарывался. звонил даже на горячую линию мусоров, где был вежливо и далеко послан.
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А если бы их взяли ещё раньше,то было бы не на горячем?Вобшем мусора злодеи как и их шеф,тоисть реформа не удалась
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Коррупция в стране рулит. Оно и не удивительно, когда президент гарант коррупции. Порошенко делает все возможно чтобы коррупционеры чувствовали себя вольготно и в этом он весьма преуспел. .
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А где фамилии, должности... Имхо, пустая болтовня уже всем надоела.
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нормальный в полицию пойдет только из за фанатизма или еще какой хрени и таких единицы….. А это все не мытые тупые рагуляки…..Имеем то, что имеем.
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Рассрочка взятки это ноу хау новой полиции
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Красные придут грабють,белые придут грабють,куды деваться бедному крестьянину?..Этим гандонам в погонах уже и зарплаты установили приличные,а им все мало...И так по всей цепочке:-прокуроры,судьи,чиновники и прочая срань провластная((
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а копита поліціянтам відрубати за це, слабо?
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Ну таперичя главное электронные браслеты понадежней!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо полицейских на Сумщине, которые систематически брали взятки с водителей-нарушителей, попались на горячем. ФОТО
 
 
 
 
 
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