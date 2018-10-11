 С воином 128-й ОГШБр Сергеем Дроновым, погибшим на Донбассе во время выполнения боевой задачи, простятся завтра в Чигирине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 12 октября, в городе Чигирин Черкасской области, по адресу: ул. Грушевского, церковь Петра и Павла, в 13.00 начнется церемония прощания с Сергеем Анатольевичем Дроновым, 1997 года рождения, солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (прикомандированным к подразделению из 223-го зенитно-ракетного полка), который погиб 10 октября утром на приморском направлении Донецкой области в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Сергей Дронов погиб на Донбассе. ФОТО

В ночь с 11 на 12 октября, примерно в 2.00 тело Героя привезут в Чигирин со стороны села Галагановка.

У него остались родители.

Сегодня и завтра в Чигирине объявлен траур.

Украинский воин Сергей Дронов