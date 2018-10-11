 СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали взяточника в рабочем кабинете при получении очередной взятки в размере три тысячи долларов.

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Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности.

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