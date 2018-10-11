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 СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематическом получении взяток чиновника Одесского областного военного комиссариата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали взяточника в рабочем кабинете при получении очередной взятки в размере три тысячи долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ

СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе 01
СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе 02
СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе 03

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3090844
 
 
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Отпустят засранца. Ничего ему не будет))) Ну могут со службы выгнать, это максимум.
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Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, Юрий Пискун был задержан за взятку в размере почти двух тысяч долларов. В такую сумму он оценил из Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/glavnyy-voennyy-komissar-odesskoy-oblasti-pogorel-na-vzyatke-429900.html
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Обьективно, размер взятки нереальный. За ети деньги можно не то что в армию не пойти, а еще и погоны получить даже в Киеве........
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У нас в Одессе еще в Приморском,ни одну бумажку без денег взять не реально !
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Самый "козырный" отдел! Они там по жизни всем отделом в "шоколаде". СБУ затримала на хабарі в $3 тис. працівника військкомату в Одесі - Цензор.НЕТ 4527 Бригадный подряд! В одиночку нач. отдела ничего не сляпает.
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...наладил механизм получения взяток от призывникОВ...
Рынок диктует. Большой спрос на услуги отмазки. На самом деле все как один горят желанием идти освобождать Крым и Донбасс. Ну не прямо сейчас, а потом.
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Коррупция в стране рулит, а Порошенко ее гарант, Аваков, Луценко и суды ему в помощь.
Как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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