 СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали взяточника в рабочем кабинете при получении очередной взятки в размере три тысячи долларов.
Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности.
Рынок диктует. Большой спрос на услуги отмазки. На самом деле все как один горят желанием идти освобождать Крым и Донбасс. Ну не прямо сейчас, а потом.
Как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные приговоры или условно.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось.