EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
  3503  44
Материалы по теме:
Все про:взятка (4130) ГПУ (8886) Львовщина (1522) таможня (1331)

 Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов уличили в систематическом получении неправомерной выгоды начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

"Чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ. ФОТО

Начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни и его соучастника задержали 10 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн, изъяты вещественные доказательства. В общем задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. грн.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура. ФОТО

Позже пресс-центр СБУ опубликовал фото задержания чиновника. 

Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ 01
Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ 02
Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ 03
Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3090838
 
   
 Топ комментарии
 
А есть- ли на Украине таможенники которые берут взятки не систематически.
 показать весь комментарий
 
Америку блин открыли! Зайдите в дом к ЛЮБОМУ таможенники - смело можно везти в СиЗо!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А есть- ли на Украине таможенники которые берут взятки не систематически.
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, Америку открыли. В этом государстве при этой власти берут взятки все и регулярно.
 показать весь комментарий
 
 
А от на інших митницях не беруть, тільки на Рава-Руській.
 показать весь комментарий
 
 
І ні в кого плану немає по здачі чорного налу вище !
 показать весь комментарий
 
 
да там города за счет контрабаса живут!))))
 показать весь комментарий
 
 
Меня всегда интересовало, насколько систематически надо брать взятки, чтобы это наконец заметили менты?
ЗЫ: 70 тыс. За один раз. А я 2 мес. за эти бабки вкалываю. Я походу лох.
 показать весь комментарий
 
Інформацію отримав. Що мені робити з ним далі? Чекаю інструкцій, бо в моєму КК, у зв'зку з обмеженим фінансуванням, всього одна санкція - на палю.
 показать весь комментарий
 
 
Брав , бере і далі буде брати .Це то саме що сказати - Дерево воно .. деревьяне
 показать весь комментарий
 
 

"Чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров"
Без лжи, без слёз и без обмана... любить умеет только мама.

©
 показать весь комментарий
 
Отпустите.Он больше не будет брать взяток такими суммами...Не больше 5000 грн с рыла... Начальник митниці в Раві-Руській систематично брав хабарі, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1778
 показать весь комментарий
 
То и так ясно, а вот шо наверх не заносил - грех, за который и наказан.
 показать весь комментарий
 
 
да ладно!!!!
таможенник !!??
взятки ??!!!
3,14здеж.. )) Начальник митниці в Раві-Руській систематично брав хабарі, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4855
 показать весь комментарий
 
 
Америку блин открыли! Зайдите в дом к ЛЮБОМУ таможенники - смело можно везти в СиЗо!
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно, за какое действо их взяли:недобор, перебор или поделиться, с кем нужно, не успели? Начальник митниці в Раві-Руській систематично брав хабарі, - ГПУ - Цензор.НЕТ 444
 показать весь комментарий
 
 
Удивили... Я намного больше-бы, удивился, если-бы прочитал: "Начальник таможни такой-то за весь период работы НИ РАЗУ не брал взятки..."
 показать весь комментарий
 
 
Опубликуйте фотографию честного таможенника , страна должна знать своих героев!!! Начальник митниці в Раві-Руській систематично брав хабарі, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4829
 показать весь комментарий
 
Выборы скоро.Деньги нужны.Вот своих ставить будут.
 показать весь комментарий
 
 
Шо ви говорите... Ай-я-я-яй! Я таки скажу, шо ВСЕ начальники мытныць брали, берут и будут брать хабари, потому что надо отдать часть начальникам начальников мытныць, и начальники начальников мытныть берут и дают главному начальнику над начальниками начальников мытныць. А тот несет верховному любителю армии, народу и мовы. А кого это не устраивает, может одеть вышиванку и спеть гимн. Рецепт прост: только пожизненная каторга с конфискацией всего у всех родичей до 4 колена.
 показать весь комментарий
 
 
А скільки зараз коштує відновитися і отримати компенсацію за "вимушені"вихідні?!!
 показать весь комментарий
 
 
на Раві не бере тільки лінивий...)))) практично весь конрабас через раву їде.....
 показать весь комментарий
 
 
это ж тот куй чья жена на ролс-ройсе во Львове ездит или я ошибся..?
 показать весь комментарий
 
 
пока всю эту шушеру не начнут садить от десяточки и без УДО - толку не будет,а для этого депутатской шушере нужно менять законодательство,а эти ушлёпки депутатишки и не хотят законы менять - кормушка кое кому вломится
 показать весь комментарий
 
 
На его место придут другие! Всех не пересажаете!!!
 показать весь комментарий
 
Брав хабарі???!!! Да ти шо? Не може такого бути... І все собі?
 показать весь комментарий
 
у семейки автопарк от лексусов до ролс-ройса , во Львове и за бугром куча квартир и домом , вся семейка пакуется с таможни уже лет 10 минимум и об этом знает почти вся Западная , а они ему взятку в "100 долларов" шьют... Начальник митниці в Раві-Руській систематично брав хабарі, - ГПУ - Цензор.НЕТ 999
 показать весь комментарий
 
как много из них сидят реально?,,,,
0 , 0 - человекотаможенников,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх