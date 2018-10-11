 Горюче-смазочные материалы на сумму почти 1,6 млн грн изъяты из незаконного оборота в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что на территории склада в г. Хмельницком местная жительница, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществляла реализацию бензина и дизельного топлива со стационарной АЗС.

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По результатам осмотра этой АЗС из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 25 тыс. литров бензина марки А-95, 30 тыс. литров дизельного топлива и оборудование. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет почти 1,6 млн грн.

По данному факту в отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.







