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 Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях. ФОТОрепортаж

Игроки ведущих футбольных клубов Украины "Динамо" и "Шахтера" в соцсетях не стесняются поддерживать и лайкать посты россиян с поздравлениями президента РФ Путину и фотографии с Кадыровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Недавно в украинском интернете разразился скандал из-за того, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин лайкнул в сети "Инстаграмм" поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения от российского репера Тимати.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 01

Потом футболисту пришлось объясняться. 

"Возникла очень странная ситуация. То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или ещё кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моём поступке нет никакой политики", – прокомментировал Беседин.

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Как оказалось, не только нападающий "Динамо" отметился под этим постом. Еще и Николай Матвиенко.Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 02

Дальше – больше.

"Россия конкретно вернулась на политическую карту". Андрей Пятов и перспективный динамовец Алан Аусси одобряют.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 03

"За сильную Россию" . Лайк от полузащитника "Мариуполя" Александра Зубкова.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 04


Вместе с Тимати с днем рождения Рамзана Кадырова поздравляют Артем Беседин, Денис Попов, Никита Шевченко, Виталий Виценец и Ахмед Алибеков.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 05
Виктор Коваленко, Никита Кравченко, Никита Шевченко, Зубков, Аусси, Алибеков, Беседин, Матвиенко – еще под одним постом с Кадыровым.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 06

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 07

Под фото с Путиным отметились Николай Шапаренко, Олег Верняев. Дочь главы ФФУ Андрея Павелко Анастасия тоже тут.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 08

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Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 09

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 10

Владиславу Калитвинцеву тоже нравится пост с Кадыровым.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 11

Выступление Путина на день Победы на страничке Тимати понравилось тенисистке Марте Костюк.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 12

И еще Андрей Лунин и Николай Морозюк.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 13

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 14

Дальше – без комментариев.

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 15

Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 16
Футболисты Динамо, Шахтера и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях 17

Позже, реагируя на критику комментаторов в соцсетях и болельщиков, некоторые украинские футболисты убрали лайки с фото с Путиным и Кадыровым, а кое-кто даже прокомментировал свои действия для СМИ.

Никита Шевченко отметил: "Я – патриот Украины. Обещаю аккуратнее относиться к таким вещам"

Олег Смалийчук заявил: "Прошу прощения у болельщиков за неприемлемую активность наших игроков в соцсетях"

Беседин и Матвиенко убрали лайки с поздравления Тимати Путину. Зато вместо них там боксер Иван Редкач.

Источник: https://censor.net.ua/p3090830
 
   
 Топ комментарии
 
"То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям"

- Почему ты постоянно по гей-барам ходишь?
- Просто там хорошая музыка...
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"То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям"

- Почему ты постоянно по гей-барам ходишь?
- Просто там хорошая музыка...
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Нужно этих футболистов отфутболить в паРашу. Пусть там лайкаются, придурки без мозгов.
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Не, просто афэлки безмозглые. Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях - Цензор.НЕТ 3841
Еще и трусливые, постирались.
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Ладно народ Украины тебя понял и нет обид.Все нормально.Но в след раз будь бдительнее когда лайки ставишь
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"...народ Украины тебя понял и нет обид.Все нормально."

Из Израиля все решили за украинский народ?
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Он же написал что лайкнул потому что недосмотрел фото.Что не ясно ван паночка ?
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Не рассмотрел пуйтина на пол фотографии?
Тогда понятно почему они по мячу не попадают.
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Я соглашусь что неприятный момент ,но расшатывать лодку не стоит.
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Лодку никто и не расшатывает. Ватноголовым прямо сказали, что о них думают в Украине.
Не нравится? Пусть едут играть в "Газмяс".


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Одно из двух: Ты или тролль, или тупой.
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Путіна вони побачили, але читати ще не навчилися, тому дивляться лише картинки Футболісти "Динамо", "Шахтаря" та донька глави ФФУ Павелка лайкають фото з Путіним і Кадировим у соцмережах - Цензор.НЕТ 3971
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"А там - на четверть бывший наш народ", - В.Висоцький
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И что вы хотите теперь от сборной страны? Они никогда не будут играть хорошо.Даже за деньги. ИМ ВСЕ ПОФИГ,
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Це ж тре бути такими довбоьобами путлера лайкати..
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Срочно ввести уголовную ответственность за лайки! Минимум 5 лет тюремного заключения!
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Нет, ну еще Кучма Л.Д. говорил, что "Украина - не россия".
Поэтому такое предложение явно перебор.
Но лайкать такое...

https://lenta.ru/articles/2018/07/24/likeshare/
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Вы тексты читаете, ссылки на которые приводите?
- был приговорен к году колонии-поселения за картинку с Тесаком, которую он сохранил у себя в альбоме «ВКонтакте»; позже приговор был изменен на штраф в размере 200 тысяч рублей
- был оштрафован на 1000 рублей за то, что в 2014 году сделал во «ВКонтакте» репост статьи портала «Православие и Мир» - «Вторая мировая. Первые залпы»
- В 2016 году была приговорена к 320 часам исправительных работ за репосты и лайки проукраинских текстов и картинок
Не нашел тюремных сроков! А вот Василец и Тимонин больше 2-х лет под следствием отсидели. За что? За помощь в создании Ютуб канала!
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В соседней теме, бывшему беркутовцу за передачу сведений в ДНР о поездке Авакова и Порошенко 9 лет дали! А почему тогда организатору террористического Центра и покушения на Бабченко Герману только 4,5?
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Это на кацапетовке в тюрьму сажают за лайки, перепосты. Так, что перед тем как ,что то гнать на Украину, посмотрите на себя. Речь идёт, что в Украине гибридная война с кацапами, тимати поддерживает аннексию Крыма, войну на Донбассе, ну а некоторым игрокам это фиолетово, ведь типа спорт *в не политики*! Это позорище. Это говорит,что футболисты некоторые моральные уроды, ну а украинцы выводы свои делают сами.
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Интересно, а Слепакова за песню про Шпили-Вили посадят?
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Как раз там, куда они так хотят, 3 года схлопотать за лайк - как два пальца об асфальт!
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Чуть выше Алла ссылку дала на дела заведенные за лайки! Нет там сроков, только штрафы и исправительные работы.
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Спортсмены, это "альтернативно одаренные" люди, зачем слушать, что они там белькочут? Достаточно делать ставки на результаты их игр, и выигрывать бабло, как на скачках.
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У футболистов мозги в ноги ушли. А девки,которым дают воспитание такие,как павелко-обычные тупые шкуры.
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Надеюсь это последнее день рождения этого ублюдка.
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дать им железный мячик и дать возможность сыграть дружественный матч. на минном поле..
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Кацапская чурка в наколках,типа певец... Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях - Цензор.НЕТ 474
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Батьки - батько Ільдар Юнусов, значний бізнесмен; мати Симона Яківна, у дівоцтві Червоморська. Має татарське та єврейське походження[4]
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Вот думаю, что тупее: лайкать Путина или слушать Тимати?
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Футболисты и бабки,футболисты и девки,футболисты и тачки,футболисты и шмотки -встречаются повсеместно. Футболисты и мозги-сочетание редкое. Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях - Цензор.НЕТ 9517
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Сан оф бич энд дамбасс руссише швайне.
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Наши футболисты просто засранцы.
Впрочем, какие они "наши"? Это отдельная каста с миллионными контрактами.
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Вах какой герой етот Тимати! Аж в самой Америке! Возле самой статуи Свобода смело так распахнул куртачку с портретом Путина на пузе! Орден этому герою!!!
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Неприятно это видеть, мягко говоря ..
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Быть фанатом Тимати это уже неизлечимый диагноз, но отслеживать кто что лайкнул это полный бред
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"Я - патриот Украины. Обещаю больше не палиться" передал он шифровку в Центр.

Зубик Санечка...... Я куею!!! Санечка там не выставляет фоточки в платьичках случайно!? Ну вдруг папочка Вовочка обратит внимание, ну или дядечка Кадырчик!
Фубля!!!
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В сборной Украины всегда были и есть такие мрази. Вот поэтому я больше не интересуюсь украинским футболом. Какой он после такого украинский?
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Нууууу, в принципе всё умное и правильное уже отписано, уйх что добавишь об этой перхоти, как гриццо было у отца три сына (не обо всех!), в сРаше мамай-коко , тутай своё лайно, что у них в бОшказ , ХЗ? Ведь знают,черти, что в соцсетях нельзя быть анонимным, по-любому спаляться и всё равно тупо касячат, что это : тупарылость , или принципиальная русофильская позиция?, тогда какого уя они ещё на контракте? Я за то, что каждый чел может иметь своё имхо, но тогда ездуй на вольные хлеба и звезди что хочешь! А шо, НЕ? Страна воюет, а мудаки и мудачки путлеру лайки ставят. Дичь!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажФутболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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