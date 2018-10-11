EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2383  16
Все про:ограбление (1159) Одесса (5181) убийство (5025) ювелирные изделия (68) Крищенко (234)

 Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Уголовный розыск полиции Киева задержал одного из нападавших на ювелирный магазин: тогда злоумышленники смертельно ранили охранника.

Об этом написал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Злоумышленники, напавшие на ювелирный магазин в Киеве, тщательно готовились к преступлению. Они - не украинцы, - Нацполиция. ВИДЕО

"Задержали разбойника в Одессе. Это – гражданин России. Его доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей", - сообщил он.

"Кроме того, оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления. Проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. К сожалению, от действий злоумышленников погиб человек, но они понесут заслуженное наказание. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметил Крищенко.


Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко 01

Напомним, происшествие произошло 12 августа в Шевченковском районе: нападающие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.

Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090826
 
   
 Топ комментарии
 
Только пожизненное заключение - ворюге и убийце !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только пожизненное заключение - ворюге и убийце !
 показать весь комментарий
 
 
Дідько, ще й цапорилий. Має висіти на гілляці
Але оскільки смертної кари в нас нема - підтримую варіант довічного ув'язнення у буцигарні найсуворішого режиму.
 показать весь комментарий
 
 
падло кацапське! Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3136 в тюрягу покидька і нехай там працює на державу поки не здохне! Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1822
 показать весь комментарий
 
 
и сколько такой сруцькой твари шастает по Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Да сделайте уже что то, хоть биометрику введите, шастает по воюющей Украине всякая шваль со всего мира, сколько можно терпеть?
 показать весь комментарий
 
 
Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. Да головы им отрубят, и всего делов-то. Да пёс с ними! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Вся чорномаза шушера тут збирається....
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю убить маму/папу/жену ублюдка...на выбор..но лучше папу..
 показать весь комментарий
 
 
закриття кордонів чи хоча б візовий режим з Одичалими - "не на часі"
 показать весь комментарий
 
 
Пожизненное это слабоватенько. Я б его лет в 80-т выпустил. Ну когда оно уже загибаться начнет. Что б оно выйдя из сырых и серых облезлых застенок на свежий воздух и солнце на старости лет прочувствовало, что оно все про*бало. Поліція затримала громадянина Росії, причетного до вбивства охоронця під час пограбування ювелірного магазину в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 559
 показать весь комментарий
 
 
чего ждем ? заводим топик!! топить будем Рогозина!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх