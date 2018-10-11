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 Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе на ул. Героев Сталинграда в направлении станции метро "Минская" произошло ДТП с пострадавшим с участием трех автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают  "Вартові Еспресо".

...
"На красном сигнале светофора в крайней левой полосе стояли и ждали разрешение движения Volvo и BMW. В это время на скорости Toyota врезалась в заднюю часть BMW, по инерции пошла вперед и врезалась в впереди стоящую Volvo.

После удара автомобиль-нарушитель изменил траекторию и начал двигаться справа, вылетев на тротуар, а затем и в кювет, едва не задев автобусную остановку, которая была в нескольких метрах", - пишет издание.

Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший 01

Водитель Toyota оказался нетрезвым. Кроме того, в автомобиле нарушителя обнаружили оружие.

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"К сожалению, в ДТП пострадал ни в чем не виноват водитель BMW, который был госпитализирован с травмами головы и возможным переломом. В Toyota также нашли оружие, на которое, по словам водителя, он имеет разрешение", - говорится в сообщении.

Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший 02
Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший 03
Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший 04
Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший 05

Источник: https://censor.net.ua/p3090778
 
 
 Топ комментарии
 
І "камери" не допомагають і драконівські штрафи ні по чому а все тому що це для нас з вами рядові громадяни - а мажори як вбивали нас так і будуть вбивати і їм за це ніякого покарання не буде. Ось приклад Зайцевої скоро поїде на Мальдіви чи Сейшели "лікуватись" - хтось в це не вірить??? "Зайцева госпитализирована: она неизлечимо больна, будут проситься на лечение за границу" https://politeka.net/ua/news/society/755412-zajceva-gospitalizirovana-ona-neizlechimo-bolna-budut-prositsja-na-lechenie-za-granicu/
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так если это благородный господин из семьи высокопоставленого чиновника то, камеры не имеют право фотографировать его личную жизнь. Камеры это для быдла.
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И естественно пьяное быдло не сдохло.
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И естественно пьяное быдло не сдохло.
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Соколи Авакова
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Оно как раз небыдло, так как бережет свою тушку, ездит на "честно заработанном" авто с системами безопасности...
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І "камери" не допомагають і драконівські штрафи ні по чому а все тому що це для нас з вами рядові громадяни - а мажори як вбивали нас так і будуть вбивати і їм за це ніякого покарання не буде. Ось приклад Зайцевої скоро поїде на Мальдіви чи Сейшели "лікуватись" - хтось в це не вірить??? "Зайцева госпитализирована: она неизлечимо больна, будут проситься на лечение за границу" https://politeka.net/ua/news/society/755412-zajceva-gospitalizirovana-ona-neizlechimo-bolna-budut-prositsja-na-lechenie-za-granicu/
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так ведь никто и не верил,что зайцеву накажут, как барыгоботы ни пыхтели, что возмездие ришуче реформованой судовой системы для зайцевой неизбежно
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А если накажут и дадут десятку ,опровержение напишешь?Реставратор.
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все ваше барыгоботское мировоззрение строится вот на этом "а если?"
никаких если., если у человека есть бабло, при этой системе он никогда в тюрягу не сядет
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так если это благородный господин из семьи высокопоставленого чиновника то, камеры не имеют право фотографировать его личную жизнь. Камеры это для быдла.
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У него теперь диагностируют эпилепсию, вот так , болеешь и не догадываешься .
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Ааа, а я думал - наградят стволом, чтоб он в следующий раз разруливал ситуации "по-македонски" с двух рук!
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Ну и конечно - у него найдут "неизлечимую болезнь", а нарколог "уедет на оккупированную территорию" с концами в воду...
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это зависит от количества бабла на его счету, или условно или предупреждение
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Українцям потрібно озброюватися і захищатися. Ця барижна влада буде нас і дальше вбивати, якщо ми їм це дозволемо.
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Каждое утро нас встречало новостями о ДТП с пьяными водителями, а нынешнее
с пьяным плюс ещё и вооружённым. Опасность на дорогах с тенденцией к возрастанию ?
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а вы разве не слышали: две тысячи лет война, война без особых причин....
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Скорее всего - пересичным не верят на слово относительно разрешения на ношение оружия...)
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TrueCam для быдла, а это благородный господин
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TrueCam в случае "благородных господ" может помочь, только если им хренячить этих "господ" по голове.
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та- да, не думаю, что крепление выдержит тушку
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А что это за название улицы - это декоммунизация ?
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А это к депутатам Киевсовета - они упорно не хотят менять название, патамучта некогда, бабло-с пилят-с....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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