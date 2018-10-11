 Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспресо".
"На красном сигнале светофора в крайней левой полосе стояли и ждали разрешение движения Volvo и BMW. В это время на скорости Toyota врезалась в заднюю часть BMW, по инерции пошла вперед и врезалась в впереди стоящую Volvo.
...
После удара автомобиль-нарушитель изменил траекторию и начал двигаться справа, вылетев на тротуар, а затем и в кювет, едва не задев автобусную остановку, которая была в нескольких метрах", - пишет издание.
Водитель Toyota оказался нетрезвым. Кроме того, в автомобиле нарушителя обнаружили оружие.
"К сожалению, в ДТП пострадал ни в чем не виноват водитель BMW, который был госпитализирован с травмами головы и возможным переломом. В Toyota также нашли оружие, на которое, по словам водителя, он имеет разрешение", - говорится в сообщении.
никаких если., если у человека есть бабло, при этой системе он никогда в тюрягу не сядет
с пьяным плюс ещё и вооружённым. Опасность на дорогах с тенденцией к возрастанию ?