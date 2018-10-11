 Пьяный и вооруженный водитель Toyota устроил тройное ДТП в Киеве, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартові Еспресо".

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"На красном сигнале светофора в крайней левой полосе стояли и ждали разрешение движения Volvo и BMW. В это время на скорости Toyota врезалась в заднюю часть BMW, по инерции пошла вперед и врезалась в впереди стоящую Volvo.

После удара автомобиль-нарушитель изменил траекторию и начал двигаться справа, вылетев на тротуар, а затем и в кювет, едва не задев автобусную остановку, которая была в нескольких метрах", - пишет издание.

Водитель Toyota оказался нетрезвым. Кроме того, в автомобиле нарушителя обнаружили оружие.

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"К сожалению, в ДТП пострадал ни в чем не виноват водитель BMW, который был госпитализирован с травмами головы и возможным переломом. В Toyota также нашли оружие, на которое, по словам водителя, он имеет разрешение", - говорится в сообщении.







