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 Единственный украинский ледокол "Капитан Белоусов" ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ. ФОТОрепортаж

Ледокол "Капитан Белоусов" поставлен в плавучий док для прохождения планового классификационного ремонта и подготовки к работе в условиях ледовой кампании в Азовском регионе.

По данным Мариупольского филиала "Администрации морских портов Украины" (АМПУ), ремонтные работы планируется закончить до конца ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Ежегодно во время зимней навигации ледокол "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовскому морю.

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По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкагана, подготовка украинского флота к обеспечению судоходства в условиях ледовой кампании идет в соответствии с планом.

На сегодняшней день в рамках договора между Мариупольским филиалом АМПУ и ООО "Судоремонтный завод" выполнено 13% запланированных работ.

В ходе ремонта в доке на судне планируется провести более 100 ремонтных операций. В их числе - дефектация корпуса судна, палуб, набора танков, замена металлоконструкций (около 40 т), ремонт котла, насосов, прожекторов, главных электродвигателей, работы по очистке и окраске корпуса, мачт, палуб, прокладка кабелей, а также трубопроводные работы судовых систем. Предварительная стоимость работ по договору составит 19,7 млн.грн.

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Единственный украинский ледокол Капитан Белоусов ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ 01
Единственный украинский ледокол Капитан Белоусов ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ 02
Единственный украинский ледокол Капитан Белоусов ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3090760
 
 
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во во, он отколет большую лёдину и поплывёт та ледина до чёрного моря, тоисть, грозное оружие и это не стёб
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еще присабачить пару градов, с десяток минометов и на Донбас
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Кацапские суда будет проводить? Прям до Мариуполя дорожку проломает?
Другие суда, кацапы задерживают, а могут и вовсе закрыть пролив. А гарант оккупации будет грозно сопли на кулак наматывать и подсчитывать барыши от проданных им для строительства крымского моста аккумуляторов.
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"В ходе ремонта в доке на судне планируется провести более 100 ремонтных операций." - при хороших раскладах - это 3 года...
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Цензор.НЕТФотоОбществоЕдинственный украинский ледокол "Капитан Белоусов" ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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