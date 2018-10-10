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Все про:Нацполиция (8284) разбой (206) Черновцы (370) преступность (859)

 Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на граждан, занимающихся оптовыми валютообменными операциями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 01

Полицейские установили: в состав группы входили пять человек, большинство из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Ее участники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют. Задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен.

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Члены банды делились на группу визуального наблюдения за потенциальными жертвами, группу непосредственных исполнителей преступлений и водителей. При совершении разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Для совершения преступлений, как правило, использовались автомобили ввозимые из-за рубежа, так называемые евробляхи.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 02

Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности, для определения наиболее оптимального места и способа совершения разбойного нападения. Кроме того, разрабатывались маршруты отходов с места совершения преступления.

Сегодня, 10 октября, все участники преступной группы были задержаны. Во время нападения они успели нанести телесные повреждения потерпевшему, поэтому сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 03

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Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 04

При задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям, но благодаря действиям спецназовцев КОРД никто из прохожих не пострадал. У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тыс. гривен и 12 тыс. евро, которые они отобрали у потерпевшего.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 05
Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 06

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Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 07
Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 08

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/p3090747
 
   
 Топ комментарии
 
дикость какая то, "валютчики оптовики". Это все от того, что пэтя провел кучу рэформ и европа просто не доганяет такого экономического прорыва, как менять валюту в подворотне
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Вор у вора дубинку украл. Но тут появляется Робин Гуд (полиция) и грабит обоих.
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Та не, на верх носят одному держиморде, вот кто оно
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Интересно, "валютчики оптовики" под чьей крышей ходили
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Та не, на верх носят одному держиморде, вот кто оно
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у нас напр. есть такой себе "валютный коридор" на базаре, то вижу приезжают два "инкасатора" на "Гелике" с киевской реестрацией и с очень широкими шинами, и менялы по очереди несут..им..
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От і я хотів запитати: а до "валютників-оптовиків" запитань нема? Все законно?
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Вор у вора дубинку украл. Но тут появляется Робин Гуд (полиция) и грабит обоих.
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дикость какая то, "валютчики оптовики". Это все от того, что пэтя провел кучу рэформ и европа просто не доганяет такого экономического прорыва, как менять валюту в подворотне
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Какая подворотня, они сидят в джипаках с охраной, и там реально просто и быстро поменять крупные суммы, я вообще удивлен, где охрана валютчика, обычно такие нападения заканчиваются 1-2 трупами нападавших.
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Подворотня образно, ведь понятно же должно быть. А вообще, мне на хранение валютчик носил на ночь в среднем ежедневно порядка 300 тыс евро, 500 тыс долл. и лям полтора грн. В 2007 году.
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Ну тут по идее тоже должно быть больше денег, просто все не нашли или были в другой машине. Смешная сумма в 12 т евриков и 800 тыс грн, где баксы?
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Так это был обычный меняло, не оптовик.
Если трухануть вьетнамцев менял на седьмом км, то за день с них всех разом взятых пару тройку десятков зелени легко, но это же кто то крышует
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грабили занимающихся оптовыми валютообменными операциями, это интересно, это нападали на обменники или такои выд официельный в Украине. Ну если нет, то на подобие суда линча или робин худы получается.
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Нет Федя, обменники столько денег не имеют, да и сумма валюты какая то маленькая для оптовика.
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нет это так только написал, но вопрос, это официально они меняет или не зарегистрированная деительность. Помню в начале девяностых были такие и Балтииских странах, теперь ничего такое не слышал.
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Ты думаешь что обменник в какой то комнатушке то он сильно официальный и платит налоги?
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у нас обменники платят налоги и чеки выдаёт и ответственность имеет, скорее всего и баричят что то, как во всех торговлях, хотя, говорил с торговцами, так те сказали - чтоб тирить налоги приходится слишком много времени тратить, а потратив это время на развытие, изход на много позитивнеи по денгам получается - это они мне так говорили, я не имею магазинный бизнес.
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даа и как говорили руцкие - антисанкции экономику стран Балтйи убьёт, даи бог их не отменят
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Велосипед без седла, сломанные очки, дедовский самопальный кастет (без шипов - лучше уж арматуру бы взяли), перцовый баллончик... Мусора еще до кучи каких-то двух ботанов прихватили?))
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"Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности...=========

Вот мне просто любопытно: гастролирующая группа по 5 областям, вела долгое наблюдение за жертвой... Как могут гастролеры узнать в чужом гОроде кто носит большие суммы на обмен? Как они знают за кем следить в пяти областях??? Бред какой-то
Скорее всего пасли жертву возле оптового обменника, а брали тех, кто долго находился в обменнике и по внешним признакам вряд ли мог оказать серьезное сопротивление
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Дык в любом городе аборигены всегда скажут, где валютчики пасутся... Во Львове, например, они традиционно тусуются возле входа на Краковский рынок, на противоположном тротуаре...)
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А, пардон, я просто почему-то решил, что урки хлопали тех, кто пришел че-то менять в оптовый обменный пункт!
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Ну, и конечно "оптовики" очень громко звучит - с изъятым арсеналом к настоящим оптовикам их никто бы не подпустил...
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Там и их крыша (Шевченковский райотдел) недалеко, и вроде бы не на виду...
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Вы определили улицу, я что то не пойму где это?
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Я про Львов говорил, а их в Черновцах задержали...
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Понятно, а то я сижу и ломаю голову где это их взяли, не могу узнать место.
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У нормального валютчика всегда при себе около сотки зелени, хотя не могу узнать место, обменника там рядом не видно.
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Интересно, а грабить наркодилеров тоже нельзя?
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Никаких запретов на подобные действия в законодательстве нет - просто есть уголовная ответственность в случае, если попадетесь..)))
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А когда уже этих "евробаксоменял" начнете задерживать хотябы на 60 суток,ведь эти гопники по сути работу полиции выполняют.
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Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности...

=======
Просто вопрос: если знали места хранения наличности, то зачем обязательно ждать, пока чек понесет ее в обменный ларьок и тока тогда нападать??? Бред какой-то
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Ну зачем так, прям банда...завтра окажется шо это приличные парни ибо их на поруки возьмет какая нить гнида из БПП НФ.
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Судя по тексту, крышей у менял был Корд (бывший. Беркут)
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Вполне может быть, хотя как выше написал Gyro с таким арсеналом их бы охрана валютчика положила бы на месте, мутноватая история.
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Когда-то в бурных 90-х работал я в нескольких ночных (или круглосуточных) заведениях развлекательного типа. там собирались урки, воры, "при делах", бандиты и пр.
Вот группка "валютчиков" работавшая прямо в вестибюле метро "Крещатик", то есть сразу при входе с улицы в метро.
Кидали ессно. полторы-две штуки баксов в день. каждый Божий день. квартира в Киеве тогда весила трешку зелени, я снимал за 10 баксов в месяц однушку на Троещине.
Были и такие валютчики. Ну, в смысле тогда именно таких и было большинство. Две штуки в день. я получал 50 баксов в месяц
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К валютчикам естественно вопросов не было ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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