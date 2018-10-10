 Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили: в состав группы входили пять человек, большинство из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Ее участники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют. Задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен.
Члены банды делились на группу визуального наблюдения за потенциальными жертвами, группу непосредственных исполнителей преступлений и водителей. При совершении разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Для совершения преступлений, как правило, использовались автомобили ввозимые из-за рубежа, так называемые евробляхи.
Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности, для определения наиболее оптимального места и способа совершения разбойного нападения. Кроме того, разрабатывались маршруты отходов с места совершения преступления.
Сегодня, 10 октября, все участники преступной группы были задержаны. Во время нападения они успели нанести телесные повреждения потерпевшему, поэтому сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
При задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям, но благодаря действиям спецназовцев КОРД никто из прохожих не пострадал. У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тыс. гривен и 12 тыс. евро, которые они отобрали у потерпевшего.
Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Если трухануть вьетнамцев менял на седьмом км, то за день с них всех разом взятых пару тройку десятков зелени легко, но это же кто то крышует
Вот мне просто любопытно: гастролирующая группа по 5 областям, вела долгое наблюдение за жертвой... Как могут гастролеры узнать в чужом гОроде кто носит большие суммы на обмен? Как они знают за кем следить в пяти областях??? Бред какой-то
Скорее всего пасли жертву возле оптового обменника, а брали тех, кто долго находился в обменнике и по внешним признакам вряд ли мог оказать серьезное сопротивление
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Просто вопрос: если знали места хранения наличности, то зачем обязательно ждать, пока чек понесет ее в обменный ларьок и тока тогда нападать??? Бред какой-то
Вот группка "валютчиков" работавшая прямо в вестибюле метро "Крещатик", то есть сразу при входе с улицы в метро.
Кидали ессно. полторы-две штуки баксов в день. каждый Божий день. квартира в Киеве тогда весила трешку зелени, я снимал за 10 баксов в месяц однушку на Троещине.
Были и такие валютчики. Ну, в смысле тогда именно таких и было большинство. Две штуки в день. я получал 50 баксов в месяц
Мы бандито