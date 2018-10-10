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Все про:стрельба (2348) Харьков (4025)

 В центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен. ФОТО

Информацию о стрельбе на улице Клочковской рядом со спортклубом Yod подтвердил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил телеканалу UA Харьков 

"Один человек получил ранения, сейчас в четвертой больнице находится. С автомата стреляли, автомат на месте. Выехала следственно-оперативная группа", - сказал по телефону Бех, добавив, что это предварительная информация.

Откуда стреляли, сколько было нападавших, полиция выясняет. Введен оперативный план "Сирена".

Как сообщают Факты, раненый – гендиректор юридической компании "Легион" Владислав Безрук.

В центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен 01

В центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090745
 
 
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Майбах самого гендиректора? Значит живет по-новому, авторитетно.
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у меня там бывшая теща живет.. надеюсь не мучиласссььь
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фірма "легіон" то спеціалізація борги вибивали вони, так себе рекламували може то боржник якийсь злий був.
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С автомата стреляли, автомат на месте...

Это как бы выстреляли всю обойму и выкинули автомат прямо на месте расстрела?
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Як го.дон.Треба номера пробить,як,що не спиленные.Може со склада якогось сгоревшего У центрі Харкова сталася стрілянина, одну людину поранено - Цензор.НЕТ 6068
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Таки да - у киллеров нет патологической привязанности к таким скобяным изделиям...)
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Надо легализовать стрелковое оружие у людей. И гранатометы тоже.
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ага ... і ПЗРК теж (відразу після "виборів" буде дуже актуально) ...
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Хорошо что допа и рыги на нарах чалятся а не в интернете и на тв обсирают Украину и украинцев.
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жаль шо там пєця в ту мить таржествіна лєнтачку не перерізав могло б статися диво...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен. ФОТО
 
 
 
 
 
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