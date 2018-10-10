EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  718  18
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1136) взрыв (4069) Минобороны (5389) Ичня (34)

 На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На складах арсенала Министерства обороны в Ичнянском районе Черниговской области продолжаются единичные взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 01

"По состоянию на 16.30, над Арсеналом наблюдается незначительное задымление и имеются единичные взрывы", - сообщил с места ЧП начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай.

На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": После показаний военных версия о халатности на 6-м арсенале в Ичне отпала, - Луценко

На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 03
На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 04

С целью локализации очагов тления на территории 6-го Арсенала работает военная техника подразделений ВСУ.  На технической территории работают 3 инженерные машины разграждения (ИМР) и 9 пожарных танков ГПМ-54, а также 15 пожарных автомобилей от подразделений, задействованных в ликвидации пожара. 2 самолета АН-32П от ГСЧС осуществили 18 сбросов воды над ячейками тления.

Смотрите также: "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 05
На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны 06

Также на территории арсенала работают 10 групп разминирования, которые осуществляют поиск и очистку территории от взрывоопасных предметов.

Читайте также: От разлета боеприпасов с арсенала больше всего пострадал поселок Августовка. Жертв и фактов мародерства нет, - Нацполиция

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/p3090731
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фух....значит все хорошо...пора награждать отличившихся
 показать весь комментарий
 
 
Paja Gnevniy - Муженко обязательно...., он там с первых часов....
 показать весь комментарий
 
У муженки и так на груди места нет. Потужний хенерал.
 показать весь комментарий
 
 
Їм всім в огород на їх фазенди ті боєзапаси, хай охороняють.
 показать весь комментарий
 
сегодня в вене впервые увидел торт "грильяж рошен" - 13,55 €. сделал даже фоту. порассылал в Украину камрадам. говорят - неплохо он продал свой ґешефт, как и обещал ).
 показать весь комментарий
 
 
хорошая новость, в копилочку петрушке. Скоро ленту на пепелище потужно перерезать
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное, что пожар произошел сразу после того, как в ютубе появилось видео о том, как украинские военнослужащие продают оружие сепарам.
 показать весь комментарий
 
 
Дорогая однако постановка. Надо было купить всю экипировку с другим рисунком камуфляжа, желтые ленточки и где-то напрокат взять Иглы. Значит, не такие они уж и бедные, раз денег хватает на такие постановки.
 показать весь комментарий
 
 
видео о том, как украинские военнослужащие продают оружие сепарам.)) На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6305 .
------------------------------------------------------------------------------

видео о том, как артисты мосфильма продают оружие артистам мосфильма . На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6505 .
 показать весь комментарий
 
 
Киностудия Довженка просто завидует!
 показать весь комментарий
 
 
Киностудия Довженко снимает фильмы ,а не фейки . Хотелось бы взглянуть на сепара придурка который выложит два косаря зелени за оружие которое и нахрен ему не нужно .И которого там и так навалом , благодаря "кацапвоенторгу" .! На території арсеналу біля Ічні спостерігаються поодинокі вибухи, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9428 .
 показать весь комментарий
 
Ты плохо знаком с ценами на оружие. Такая Иголка при самых больших скидках стоит $70-100. Она, между прочим, круче Стингера по всем параметрам.
 показать весь комментарий
 
Зрадофіли не співчувають. Зрадофіли радіють! Бо ще трохи ржублів від хуйла не завадять.
 показать весь комментарий
 
 
Співчуваю Владі, шо народ йому дістався невдячний.
Роблять для нього роблять, а йому все пагано живеться.
 показать весь комментарий
 
 
для начала необходимо произвести инвентаризацию, сортировку, проверку и утилизацию негодных всех боеприпасов на всех складах, а также ремонт и модернизацию всех складов на время, пока не будут построены новые современные. чтобы осуществить такой масштабный проект, необходимо разработать детальный план действий, привлечь специалистов всех необходимых отраслей, выделить необходимое количество инвестиций, построить всю необходимую инфраструктуру, внедрить новые технологии, методы, подходы, разработать современную систему логистики по производству, хранению и доставке по назначению боеприпасов. также всю систему логистики и хранения боеприпасов необходимо компьютеризировать, создать электронные базы данных складов и боеприпасов. внедрить систему штрих-кодов и лазерного сканирования для боеприпасов, чтобы наведя сканером на штрих-код боеприпаса, его можно было внести в электронную базу данных и таким образом вести складской учет. в этом штрих коде необходимо чтобы отображалась вся необходимая информация: где, когда, кем произведен, калибр, подходящие стволы, технические характеристики, дата окончания срока годности и т.п. разработать и внедрить новые конструкции складов, новые методы хранения, новую систему охраны. чтобы это сделать необходима государственная стратегия в сфере производства и хранения боеприпасов на ближайшие года. и поэтапно шаг за шагом начать выполнять этот план в рамках этой стратегии.﻿
Показати менше

 показать весь комментарий
 
И в какой стране такое может твориться,в какой ещё??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх