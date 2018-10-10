 Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале. ФОТО

Об этом сообщили в ФФУ, передает Цензор.НЕТ.
Накануне Дня защитника Украины молодежная сборная Украины U-21 во главе с Александром Головко посетила Главный военный госпиталь, .
Уже традиционно тренер и игроки презентовали защитникам родины мячи с автографами и сувениры, а также билеты на матч молодежки против сборной Шотландии, который состоится 12 октября на "Оболонь-Арене" в Киеве.
В свою очередь военные поблагодарили футболистов за поддержку и внимание и пожелали побед. На что капитан молодежной сборной Украины Юрий Вакулко ответил, что футболисты иногда могут проигрывать, а военные - нет, потому что защищают всю страну.
Будь яка підтримка важлива для бійців.
Одужання пораненим !
А В россиюшке матушке , Мамаев (кривожоп) пришел в прокуратуру Сейчас его переведут из подозреваемых в пострадавшие ( суд самый гуманный суд в мире же)
Дебилы,,,