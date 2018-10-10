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 Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале. ФОТО

Молодежная сборная Украины U-21 посетила Главный военный госпиталь в Киеве, где выразила поддержку и благодарность раненым украинским воинам.

Об этом сообщили в ФФУ, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне Дня защитника Украины молодежная сборная Украины U-21 во главе с Александром Головко посетила Главный военный госпиталь, .

Уже традиционно тренер и игроки презентовали защитникам родины мячи с автографами и сувениры, а также билеты на матч молодежки против сборной Шотландии, который состоится 12 октября на "Оболонь-Арене" в Киеве.

В свою очередь военные поблагодарили футболистов за поддержку и внимание и пожелали побед. На что капитан молодежной сборной Украины Юрий Вакулко ответил, что футболисты иногда могут проигрывать, а военные - нет, потому что защищают всю страну.

Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 01
Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 02
Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 03

Источник: https://censor.net.ua/p3090713
 
   
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Молодці !
Будь яка підтримка важлива для бійців.
Одужання пораненим !
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Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале - Цензор.НЕТ 880
А В россиюшке матушке , Мамаев (кривожоп) пришел в прокуратуру Сейчас его переведут из подозреваемых в пострадавшие ( суд самый гуманный суд в мире же)

Дебилы,,,
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале. ФОТО
 
 
 
 
 
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