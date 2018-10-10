 На Прикарпатье при получении 1,5 млн взятки для депутата горсовета посредник совершил наезд на полицейских и скрылся, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники Управлениея защиты экономики в Ивано-Франковской области задокументировали группу лиц, которые наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды от юридических и физических лиц за выделение или предоставления в аренду земельных участков.

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Во время проведения процессуальных мероприятий была установлена ​​причастность к данному преступлению депутата одного из городских советов и бывшего сотрудника правоохранительного органа.

За решение земельного вопроса в пользу коммерческой структуры указанные лица требовали от его представителя 50 000 евро неправомерной выгоды. В частности, за вынесение на рассмотрение сессии городского совета вопросы и в дальнейшем принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка для под строительство завода по переработке отходов.

Однако у фигурантов было условие - средства представитель коммерческой структуры должен оставить в заранее обусловленном месте. Чтобы обезопасить себя от разоблачения правоохранителями, депутат привлек к преступной схеме посредника, бывшего работника правоохранительного органа. После решения согласительной процедуры выделения земельного участка, последний должен был забрать 1,5 млн.грн. взятки и распределить между всеми участниками "схемы".

Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области, следователи областной полиции за процессуального руководства прокуратуры Ивано-Франковской области с участием КОРД провели мероприятия по задержанию фигуранта. Последний, поняв, что разоблачен правоохранителями, совершил попытку наезда на полицейских и скрылся с места происшествия.

Во время побега последний "сбросил" средства в придорожную лесополосу. При осмотре пакета с деньгами, правоохранители обнаружили отсутствие 106 тыс. гривен от общей суммы неправомерной выгоды. Данный факт дает основания считать, что посредник оставил эту сумму себе для дальнейшей возможности скрываться от правоохранительных органив. Вто же время в помещении городского совета было обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий и меры по установлению места нахождения фигурантов, которые в настоящее время скрывается от следствия. Правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и судом объявлены в розыск".







