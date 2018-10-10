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Все про:стрельба (2347) Мининфраструктуры (583) Омелян (537) Томко Марина (1)

 Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко. ФОТО

Во вторник, 9 октября, неизвестный совершил выстрел в балконное окно квартиры, где живет пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омеляна Марина Томко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на странице в Facebook написала сама Томко.

"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был произведен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое", - написала она.

По ее словам, на место происшествия почти сразу приехали следователи и полиция. В настоящее время правоохранительные органы уже занимаются расследованием дела.

"Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие. Выношу эту ситуацию в публичную плоскость с целью ограждения себя и своей семьи от возможных дальнейших действий хулиганского или не хулиганского характера", - подытожила она.

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Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко 01
Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090699
 
 
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"пресс-секретарь Министерства инфраструктуры" очень важная персона чтоб на неё охотились. Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко - Цензор.НЕТ 700
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Уже и из рогатки по стеклам не постреляешь - обязательно попадешь в хатынку какого-нибудь госклерка...)))
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