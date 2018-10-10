 Сломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту "любого российского города". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Варламова в Facebook.

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"Это твоя родина, сынок", - написал он в комментарии к карте.