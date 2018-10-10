 Сломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту "любого российского города". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Варламова в Facebook.
"Это твоя родина, сынок", - написал он в комментарии к карте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Варламова в Facebook.
"Это твоя родина, сынок", - написал он в комментарии к карте.
видео -- Чувашия, скупаемая Китаем | Неизвестная Россия
Жители чувашской деревни Эхветкасы однажды проснулись и узнали, что возле их заборов, появится промышленное предприятие, а еще общежитие на 500 человек. Нежданными соседями чувашей будут жители Поднебесной.
Китайцам власти Чувашии продали и передали бывшие колхозные земли, фактически вмести с людьми. Коренное население узнало о сделке последними, когда новые собственники стали забивать колья по границам своих владений, перерезая привычные деревенские пути-дороги.
https://hrenovosti.d3.ru/rossiia-skuplennaia-kitaitsami-1671433/?sorting=rating
тока там алкомаркетов больше, мне ли не знать