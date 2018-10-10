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Все про:Россия (70700) блогер (102) карта (99)

 Сломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту "любого российского города". ФОТО

Российский блогер Илья Варламов продемонстрировал карту, на которую нанесены объекты и явления, присущие каждому городу Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Варламова в Facebook.

Смотрите также: Польское издание Przeglad Sportowy опубликовало карту с "неукраинским " Крымом, ошибка исправлена после вмешательства посольства (обновлено). ФОТО

"Это твоя родина, сынок", - написал он в комментарии к карте.

Сломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту любого российского города 01

Сломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту любого российского города 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090697
 
   
 Топ комментарии
 
типа у нас на Восточной не так....
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Русня и тут идею укралаhttps://i.redd.it/kxr5i4786sq11.jpg
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Конечно не так! Названия теперь на украинском языке!
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У нас точно такое. Радует лишь одно - ломать не жалко. Чтобы построить новое и новаторское.
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Я бы попросил украинских артиллеристов,получше проутюжить запад Донецка. Там сейчас все равно почти не живут,зато головняка не будет куда выселять. У меня есть проект,что там построить после прихода Украины.
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в Украине типа не так? вместо пямятника членину только синяя рука, а вместо улиц членина улицы Бандеры. все остальное точно то же.
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К сожалению все это можно увидеть, если проехать по так называемому проспекту Победы в Киеве
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Для того, чтобы знать объективную правду о России надо регулярно смотреть передачи канала ICTV.
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Русня и тут идею укралаhttps://i.redd.it/kxr5i4786sq11.jpg
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А "ароматизатор "Гусь" - это то, о чём я подумал?
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Россия, скупленная китайцами

видео -- Чувашия, скупаемая Китаем | Неизвестная Россия

Жители чувашской деревни Эхветкасы однажды проснулись и узнали, что возле их заборов, появится промышленное предприятие, а еще общежитие на 500 человек. Нежданными соседями чувашей будут жители Поднебесной.

Китайцам власти Чувашии продали и передали бывшие колхозные земли, фактически вмести с людьми. Коренное население узнало о сделке последними, когда новые собственники стали забивать колья по границам своих владений, перерезая привычные деревенские пути-дороги.

https://hrenovosti.d3.ru/rossiia-skuplennaia-kitaitsami-1671433/?sorting=rating
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Товарищу прочитал перечень. Тот сказал, что Варламов забыл похоронное бюро...
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очень похож на Санкт Петербург
тока там алкомаркетов больше, мне ли не знать
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомСломанный фонтан, памятник Ленину, алкомир, кладбище, - блогер показал карту "любого российского города". ФОТО
 
 
 
 
 
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