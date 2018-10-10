 ЗРК "Оса" столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице полиции Днепропетровщины в Facebook.

"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля трое получили легкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.

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