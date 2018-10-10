 ЗРК "Оса" столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице полиции Днепропетровщины в Facebook.
"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля трое получили легкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.
Но разве Турчинов не показывал недавно очередное чудо-оружие земля-воздух?
Я просто не успеваю за ним записывать новые перспективные образцы вооружений.....
Правда все они на стадии испытаний (кроме Молота) с 2014 года...., но войдут же в строй когда нибудь...
еще и посунуло назад бедолагу метров 8. Масса.
а если серьезно...и судя по фото...то "оса" на встречке
а ваше какое мнение?