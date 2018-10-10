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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ЗРК "Оса" столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

В поселке Мелиоративное Днепропетровской области военный автомобиль столкнулся с маршрутным такси, в результате чего три человека получили легкие телесные повреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице полиции Днепропетровщины в Facebook.

"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля трое получили легкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские.

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ЗРК Оса столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция 01
ЗРК Оса столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция 02
ЗРК Оса столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция 03
ЗРК Оса столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция 04
ЗРК Оса столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3090684
 
 
 Топ комментарии
 
"от плуга" похоже Вы. В Украине правосторонние движение, маршрутка на своей полосе, чего не скажешь о тягаче.
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Маршрутчики "от плуга" достали уже.
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Боевая машина карателей вьехала в маршрутку с рускоговорящими младенцами
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"от плуга" похоже Вы. В Украине правосторонние движение, маршрутка на своей полосе, чего не скажешь о тягаче.
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Этому комплексу (не конкретно этому, а вообще) уже около полувека.
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Кстати, насчет бензина. Я завтра специально остановлюсь на час с 9-00 до 10-00 где-нибудь в узком месте или на мосту. Включу аврийку, чтобы менты не трогали, скажу что сломался. Это будет моим протестом против повышения цен на топливо. Думаю, буду не одинок.
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Neutral13 - ну да..., это не вино - чем старше тем лучше...

Но разве Турчинов не показывал недавно очередное чудо-оружие земля-воздух?
Я просто не успеваю за ним записывать новые перспективные образцы вооружений.....
Правда все они на стадии испытаний (кроме Молота) с 2014 года...., но войдут же в строй когда нибудь...
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Neutral13 - нет..., там у мужиков бескозырок не было... ЗРК "Оса" столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция - Цензор.НЕТ 7772
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Тот случай когда маршрутчик не виноват,
еще и посунуло назад бедолагу метров 8. Масса.
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Оса тоже не виновата. Правила движения на бронетехнике. Перед началом движения убедится что рядом нет другой бронетехники начать движение! А если серьёзно то глянте слева мужичёк убегает и оглядываеться. Может в этом вина?
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Я бы от такой штакетины бежал бы даже не оглядывался
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Слева просто дорога и возможно Оса оттуда выехала или пыталсь туда заехать, потому и на встречной полосе...
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Хоть так, хоть этак, все равно нарушение ПДД,
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Может быть а олень на маршутке думал успеет проскочить - не успел. Видимость при вождении всей военной техники желает быть лучшей особенно совковая от этого страдает!
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Я посмотрел в Википедии, так вес Осы в полном комплекте - 18 тонн, а здесь поворот и Оса пошла по большому радиусу, а деревья (слева) могли помешать "маршрутчику" оценить ситуацию...
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Там впереди ж.д. переезд. По идее должна быть хорошая видимость!
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На третьем снимке сверху: слева - ветки дерева... Оса примерно такого же цвета, что и листья, кроме того - не видно - на каком фоне маршрутчик мог видеть Осу...
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За рулем "Осы" гражданин Великобритании?
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На первой и последней фото видно кто виноват.Догоняем кацапов.Есть же у них виде где БТР сносит мащинке...
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Боевая машина карателей вьехала в маршрутку с рускоговорящими младенцами
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Понаремонтировали дорог, теперь гоняют как угорелые.
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задолбали эти маршрутчики "осе" пролететь негде...
а если серьезно...и судя по фото...то "оса" на встречке
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Заголовок статті звучить як початок анекдоту.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗРК "Оса" столкнулся с маршруткой на Днепропетровщине: трое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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