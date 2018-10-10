 Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Установлено, что организатор преступной группы - ранее судимый житель Запорожья, 1968 г.р., лично занимался изготовлением фальшивых банкнот, а двое членов преступной группы - местные жители 1975 г.р., осуществляли сбыт фальшивых банкнот.

4 октября злоумышленники были задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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9 октября в результате обысков полицейские обнаружили и изъяли банкноты с признаками подделки: 85 - национальной валюты Украины, 7 - долларов США; 280 листов с напечатанными банкнотами гривен и долларов США, техника, с помощью которой осуществлялся печать фальшивых денежных знаков и другие вещественные доказательства.

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Установлено, что сбыт банкнот осуществлялся по меньшей мере тремя способами: путем продажи их другим лицам по цене в три раза меньше номинала; пополнением карточного банковского счета через терминалы финансовых учреждений; приобретением товара в магазинах и рынках Запорожья, получая сдачу настоящими банкнотами.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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