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 Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожской области полицией задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых купюр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Установлено, что организатор преступной группы - ранее судимый житель Запорожья, 1968 г.р.,  лично занимался изготовлением фальшивых банкнот, а двое членов преступной группы - местные жители 1975 г.р., осуществляли сбыт фальшивых банкнот.

Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция 01

4 октября злоумышленники были задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

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Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция 02

9 октября в результате обысков полицейские обнаружили и изъяли банкноты с признаками подделки: 85 - национальной валюты Украины, 7 - долларов США; 280 листов с напечатанными банкнотами гривен и долларов США, техника, с помощью которой осуществлялся печать фальшивых денежных знаков и другие вещественные доказательства.

Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция 03

Также смотрите: Одессит организовал подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция 04

Установлено, что сбыт банкнот осуществлялся по меньшей мере тремя способами: путем продажи их другим лицам по цене в три раза меньше номинала; пополнением карточного банковского счета через терминалы финансовых учреждений; приобретением товара в магазинах и рынках Запорожья, получая сдачу настоящими банкнотами.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых

Источник: https://censor.net.ua/p3090682
 
 
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хорошо шо зарплату сотенными сегодня выдали
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Наказание за изготовление фальшивых денег практически всегда и везде было крайне строгим. В Средневековье в Европе фальшивомонетчиков варили в кипящей воде или заливали в горло расплавленный металл, - обычно - свинец, так как именно из него, как правило, изготавливали фальшивые монеты. В Российской империи наказание было строгим: «За поддѣлку кредитныхъ билетовъ виновные подвергаются лишенiю всѣхъ правъ состоянiя и ссылкѣ въ каторжную работу». Даже в XX веке в СССР изготовление и сбыт фальшивых монет или купюр наказывалось вплоть до высшей меры наказания.
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Ali Hasan - это пережитки....

У нас в Украине дадут домашний арест, а потом отпустят на поруки...
Потому что мы гуманисты....
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ну , при затрагивании интересов олигархов, ой, государства, то еще как то менты сработают! а если бомбят граждан, то всем по боку...
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15 лет лишения свободы. В США больше дают - 25 лет.
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