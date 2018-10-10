 Криминогенная обстановка в зоне ЧП на Черниговщине на 100% контролируется полицией, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Аброськин проверил несение службы полицейскими на Черниговщине. Поэтому со вчерашнего дня деятельность полицейских на месте координирует заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич. В то же время в населенном пункте Парафиевка развернуто межведомственный оперативный штаб. Информация оттуда сразу передается в Ситуационного центра Национальной полиции", - говорится в сообщении.

По словам первого зама НП, в зоне ЧП сейчас несут службу спецназовцы полиции Киева, Киевской, Сумской и Полтавской областей.

"Непосредственно наша задача - круглосуточная охрана общественного порядка, оказание всесторонней помощи местным жителям, охрана зданий от мародеров. Все это мы делаем. Отмечу слаженность работы всех служб, которые сейчас работают на месте, - полиции, ДСНС, военнослужащих и других органов", - сообщил Аброськин.

Он также добавил, что криминогенная ситуация на месте находится под контролем полиции на 100%. По словам Аброськина, правонарушений зарегистрировано не было. Информация о случаях мародерства поступала, однако не подтвердилась.













Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".