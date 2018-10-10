EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5121  44
Все про:дети (3339) задержание (5151) педофил (378) Нацполиция (8275) Харьков (4021)

 Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции. ФОТО

9 октября в Харькове местные жители поймали педофила, который планировал совершить развратные действия в отношении ребенка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом. ФОТО

"9 октября в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка. Она сообщила, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские установили личность злоумышленника. Ему 66 лет, он харьковчанин", - говорится в сообщении.

Следственным Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 01
Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 02
Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 03

Фото - Вартові Еспресо

Источник: https://censor.net.ua/p3090621
 
   
 Топ комментарии
 
В Києві дещо жорсткіше з такими.. Находять вже холодними і з відрізаними причандалами..
 показать весь комментарий
 
Не плохо выглядит как для переданого родителями.
 показать весь комментарий
 
Сепарам-убийцам рожи закрывают.
А тут человека на всю жизнь в гавно замешали, хотя еще неизвестно, педофил он или просто идиот, или подбросили игрушку. Потом хрен докажешь. Нельзя лица публиковать при задержании.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Вторая стадия кражи гуся, - холодно заметил Остап. - Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Зря сдали в метовку... Может откупится. Нужно было просто убить его.
 показать весь комментарий
 
 
Не плохо выглядит как для переданого родителями.
 показать весь комментарий
 
 
В Києві дещо жорсткіше з такими.. Находять вже холодними і з відрізаними причандалами..
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а тут навіть писюненка не відрізали.
Якісь гуманісти у Харкові.
 показать весь комментарий
 
 
Це парафраза старого анекдоту про аварію кукурузника: "яка країна, такий і теракт" - немає тут ніякої образи. Просто не треба бути надто різким.
 показать весь комментарий
 
У тебе взагалі нема ні країни, ні мови, ні віри, ні національної приналежності ім'я твоє, манкурт. Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции - Цензор.НЕТ 4712
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, усі ці історії з М. Джексоном брехня. Діти, до яких начебто загравав Джексон, з часом зізналися, що їх батьки вмовили таке сказати. Хотіли отримати гроші.
 показать весь комментарий
 
 
Там складніше. Він педофіл, але звинуватили його після того як він вступив в ісламську організацію.
 показать весь комментарий
 
удивительно...
что педофилу харю не разукрасили...родственники (их бы правильно поняли!)
 показать весь комментарий
 
 
чувак осознал что с ним будет на зоне
 показать весь комментарий
 
Педофил, планировавший развратные действия, планировать не совершать. Так что ничего ему не будет. Откупится, проведут воспитательную беседу и отпустят.
 показать весь комментарий
 
 
Он старый. Ничего с ним на зоне "такого" не будет. Просто доживет в низжшей касте до освобождения. Если доживет.
 показать весь комментарий
 
Картина неизвестного безлюдовского мастера "педофил планирует развратные действия". Масло, холст.
Шутить, конечно, особо не над чем, но как же забавно звучит порой этот канцелярит.
 показать весь комментарий
 
 
Сепарам-убийцам рожи закрывают.
А тут человека на всю жизнь в гавно замешали, хотя еще неизвестно, педофил он или просто идиот, или подбросили игрушку. Потом хрен докажешь. Нельзя лица публиковать при задержании.
 показать весь комментарий
 
 
еще добрые родсвенники, передали...
частями надо было передавать.
 показать весь комментарий
 
 
В камере уже тоже планируют развратные действия в отношении этого дяди. Смотрю на фото-есть чем.
 показать весь комментарий
 
 
а мне.... на Плачкова Григория похож (прости Плачков)
 показать весь комментарий
 
 
Учора хлопнули два борделя,ось разврат и сыпанул на вулицю
 показать весь комментарий
 
Почему бы не "разрезать" ту ниточку, которая связывает срамные места с мозгом-это я за принудительную кастрацию, перед отправкой на "зону", так сказать, сначала полечить "пациента", а потом на "реабилитацию".
 показать весь комментарий
 
 
Согласен с тобой харош играть в гуманность, с гуманными судами чуть страну не проe@бали...
 показать весь комментарий
 
могли бы убить, а труп выкинуть в канализацию или на дно озера или в лесополосу как пропавшего безвести. это самооборона себя и детей. законодательство разрешает так поступать в таких случаях.
 показать весь комментарий
 
а могло оказаться, что это мамаша подставила дясика из-за бизнес-конфликта двоюродного брата
 показать весь комментарий
 
Банду оборотней, которая убивала киевлян из-за квартир, возглавляет начальник из угро Михаил Швалюк
 показать весь комментарий
 
такое же чудо напало на Диану Хриненко более месяца назад в селе Субботци.
 показать весь комментарий
 
В чем состояла попытка? Или подозрение строится только на словах родителей?
 показать весь комментарий
 
А чому пику не прикрили коли фотографували? Така вже пішла мода - всім бандюками прикривають морди, а в цьому разі - ні. Чому так??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПедофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх