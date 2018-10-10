 Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.
Она отметила, что 8 октября в суде начали читать обвинительный акт по двум беркутовцам третьей роты киевского беркута. Разгон 30.11.2013 г. Их обвиняют в превышении полномочий (неправомерное задержание), противодействии мирному собранию и внесению заведомо ложных сведений в рапорт. Это Виктор Эйсмонт (командир второго отделения) и Владимир Мохоня.
При этом, Закревская сообщила, что один из них до сих пор служит в полиции, а также работает помощником у нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.
"Ну один из них продолжил работать дальше... там же. Полк полиции специального назначения № 1 ГУНП в г. Киеве. А в свободное от работы время подрабатывает помощником у народного депутата Евгения Дейдея", - написала она.
Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД "Беркут" жестоко разогнали и избили студентов на Майдане Независимости в Киеве, которые выступали против отказа тогдашней власти подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Тому нікого і не покарали - когось випустили на росію, когось в теплих місцях прилаштували..
Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиениИ студентов на Майдане...
продовжуйте логическую цепочку
Ось тобі 🍬
Любому режиму нужны вот такие вот энфорсеры. Которые по свистку и команде фас готовы будут побежать и отпинать любого, на кого укажет командир. Если они бьют "наших" - они считаются "плохими", бьют "не наших" - хорошими. Но системе они нужны в любом случае. Государство - это аппарат насилия, как писал один известный сифилитик.
В этом ключе совершенно ничего удивительного, что тот, кто бил протестующих при Януковиче снова на службе и готов бить кого-то ещё. Более того: если бы нашим ВСУшникам весной 14го придать пару взводов таких вот цепных псов - они бы показательно поломали паре бабок с иконами их русскоязычные челюсти, и всё могло бы сложиться немного иначе.
Посему разумней ставить реальные цели по удержанию в узде, а не строить коммунизм и ратовать за какую-то гипотетическую "новую полицию", со светлым взором и меховыми наручниками. Любитель котиков не пойдёт в служить в полицию, он пойдёт в Айболиты. А в полицию пойдёт (и приживётся там) тот, кто готов этих самых котиков по наглой пушистой морде. Се ля ви.