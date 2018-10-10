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Все про:избиение (9239) майдан (3833) Дейдей (81) Закревская Евгения (6)

 Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская. ФОТО

Один из экс-беркутовцев Виктор Эйсмонт, обвиняемый в разгоне студенческого Майдана 30 ноября 2013 года, работает помощником народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

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Она отметила, что 8 октября в суде начали читать обвинительный акт по двум беркутовцам третьей роты киевского беркута. Разгон 30.11.2013 г. Их обвиняют в превышении полномочий (неправомерное задержание), противодействии мирному собранию и внесению заведомо ложных сведений в рапорт. Это Виктор Эйсмонт (командир второго отделения) и Владимир Мохоня.

При этом, Закревская сообщила, что один из них до сих пор служит в полиции, а также работает помощником у нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

"Ну один из них продолжил работать дальше... там же. Полк полиции специального назначения № 1 ГУНП в г. Киеве. А в свободное от работы время подрабатывает помощником у народного депутата Евгения Дейдея", - написала она.

Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская 01
Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская 02

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Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД "Беркут" жестоко разогнали и избили студентов на Майдане Независимости в Киеве, которые выступали против отказа тогдашней власти подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская 03

Источник: https://censor.net.ua/p3090610
 
   
 Топ комментарии
 
Не він один, напевно..
Тому нікого і не покарали - когось випустили на росію, когось в теплих місцях прилаштували..
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Це реформа, перемога і потужний прорив до європейських стандартів.
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Переименовали "Беркут", а шавок там все равно старых оставили...
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Це реформа, перемога і потужний прорив до європейських стандартів.
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Прорыв в ноги категории "искренний холопский поклон"...)
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Переименовали "Беркут", а шавок там все равно старых оставили...
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Не він один, напевно..
Тому нікого і не покарали - когось випустили на росію, когось в теплих місцях прилаштували..
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От Юля їх швидко усіх посадить не меньш як на 10 років! Сплю і бачу...
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Ай-я-яй... В редакції цензора завелися порохоботи?
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Помилки знайшли ?
Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиениИ студентов на Майдане...
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эйсмонт дейдей кернес гройсман
продовжуйте логическую цепочку
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Прочитайте биографию Дейдея. Бандит скрывавшийся от милиции с 2012 года.несколько уголовных дел.И в результате депутат.
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С приближением выборов по отмашке с кремля активизируется вся кремлёвская и рыго-аналовская мразь.
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Жалкий порохобот, ваша мантра про "агенты кремля" уже ни на кого не действует! 😁
Ось тобі 🍬
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"рыго-аналовская мразь" - вот сейчас ПОП обиделся))))
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Что ни день, то очередной соевый зашквар.
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Почему "Национальные дружины" и "Национальный корпус" не пикетируют Авакова по этому поводу?
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Вонизаклопотані боротьбою з гральним бізнесом Беркутівець Ейсмонт, якого обвинувачують у побитті студентів на Майдані, працює в поліції і допомагає нардепу Дейдею, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 7000
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если бы только этот один "беркутенок"... нынешняя "новая" полиция - тихий ужас, даже в сравнении со "старой" милицией.
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Я вам один умный вещь скажу, только он вам не понравится.

Любому режиму нужны вот такие вот энфорсеры. Которые по свистку и команде фас готовы будут побежать и отпинать любого, на кого укажет командир. Если они бьют "наших" - они считаются "плохими", бьют "не наших" - хорошими. Но системе они нужны в любом случае. Государство - это аппарат насилия, как писал один известный сифилитик.

В этом ключе совершенно ничего удивительного, что тот, кто бил протестующих при Януковиче снова на службе и готов бить кого-то ещё. Более того: если бы нашим ВСУшникам весной 14го придать пару взводов таких вот цепных псов - они бы показательно поломали паре бабок с иконами их русскоязычные челюсти, и всё могло бы сложиться немного иначе.

Посему разумней ставить реальные цели по удержанию в узде, а не строить коммунизм и ратовать за какую-то гипотетическую "новую полицию", со светлым взором и меховыми наручниками. Любитель котиков не пойдёт в служить в полицию, он пойдёт в Айболиты. А в полицию пойдёт (и приживётся там) тот, кто готов этих самых котиков по наглой пушистой морде. Се ля ви.
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...які гарні реформи...що беркутовець,що дейдей повиння сидіти у в"язниці вже п"ятий рік...але чомусь не сидять...мабуть реформи заважають...
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не надо будоражить украинскую власть...у нее главный принцип сосу ществования - вахтовики...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБеркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская. ФОТО
 
 
 
 
 
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