 На взятке в 17 тыс. грн разоблачен главный инженер одного из управлений ПАО "Донецкоблгаз". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокурора Донетчины Евгения Бондаренко.

"Прокуратурой Донецкой области совместно со следователем управления Национальной полиции и Департамента защиты экономики НП Украины в Донецкой области разоблачен главный инженер одного из управлений газоснабжению и газификации ПАО "Донецкоблгаз", который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 17 тыс. грн", - сообщил он.

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По словам Бондаренко, за указанную сумму чиновник обещал жителю г. Бахмута возобновить газоснабжение его дома и не начислять штрафные санкции за повреждение газопровода.

Передача взятки состоялась по месту жительства абонента.

Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются и устанавливаются другие факты взяточничества указанного лица.



