 "Будет все хорошо": экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да", - ответил лаконично экзарх Даниил на вопрос корреспондента Укринформа о перспективах сегодняшнего дня заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.
Экзарх Даниил рассказал журналистам о своем впечатлении от поездки в Украину.
"Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие", - сказал он.
На уточняющий вопрос, готов ли народ к церковному объединению, экзарх отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше - века".
Проигнорировав провокативный вопрос российских телеканалов о возможном обострении ситуации в Украине после получения Томоса, он благословил всех журналистов и пожелал всем хорошего дня.
Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.
Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Так что военное положение, никаких выборов и т.д.
кави не буде.Гундяя розжалують в рядові кгб-істи і відправлять десь далеко в Соловецький монастир.
Томос буде наданий лише після об'єднавчого собору, не раніше.
Сьогодні, чи завтра просто повідомлять "Томос написаний (можливо, навіть, покажуть), залишилося вписати назву та ім'я предстоятєля-патріарха які будуть названі після об'єднавчого собору".
Все - це максимум, що відбудеться до кінця неділі. Тобто, "Кіря, ти попав, Філя, не зроби дурницю, Макарка не коцюбенься, і все буде Томос"
Глава РПЦ накануне Константинопольского Синода: «Все силы зла направляются на то, чтобы оторвать Украинскую Церковь от единой Русской»
8 октября, накануне заседания Константинопольского Синода, который, по прогнозам, должен рассмотреть 9-10 октября вопрос о предоставлении православным Украины томоса об автокефалии, в Подмосковье, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, прошли торжества по случаю дня памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского. По окончании литургии и трапезы патриарх Кирилл обратился с речью к насельникам обители и собравшимся архиереям, в том числе из Украины, сообщает "Религия в Украине".
На событии присутствовали глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрий, управделами УПЦ (МП) митрополит Антоний и другие украинские архиереи.
Владыка Кирилл отметил, что дни памяти преподобного Сергия всякий раз становятся зримым свидетельством единства РПЦ. Однако этому единству ныне брошен вызов, - по словам главы РПЦ, «все силы зла направляются на то, чтобы оторвать Украинскую Церковь от единой Русской Православной Церкви, начало которой - в Киевской купели Крещения».
«Мы должны ясно сознавать, что единство Церкви Русской - поверх всяких человеческих границ, оно засвидетельствовано подвигом наших иерархов, монашествующих, священников, мирян на протяжении многих столетий. И сегодня, когда некие политические силы терзают Украину, когда они пытаются оторвать Украинскую Церковь от Русской Церкви, разрушить наше единство, мы знаем: все это закончится полным провалом», - убежден патриарх Кирилл.
Также он заявил о «пребывании в единстве» всех архиереев РПЦ - «в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, в других странах», и об «уповании на веру и благочестие украинского народа», поскольку «именно простые люди сегодня отстаивают единство нашей Церкви. И я знаю, как мужественно они защищают это единство, как они охраняют свои храмы, как они сопротивляются попыткам захвата, как они борются буквально на передовой, - и не просто за единство нашей Церкви, но за чистоту Православия».
Он высказал надежду на то, что «и вся Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения». При этом он указал на Константинопольскую Церковь: «Мы будем молиться о том, чтобы вынужденное разделение, на которое мы пошли из-за неправомерных действий Константинополя, не стало разделением на века, как это произошло в XI веке, когда притязания епископа Римского на вселенскую власть обернулись разделением единой Церкви. Так и сегодня, когда Константинопольский Патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне Православия. И мы будем хранить твердо наши православные каноны, нашу веру, наше благочестие и воспитывать в этом благочестии наш народ».
В тот же день патриарх Кирилл наградил орденами некоторых архиерее. В частности, награды удостоился управделами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич).
В каждом городе ЕС этот вопрос решается по-разному. Тот же журнал The Wall Street Journal сообщает, что в английском Бристоне бывший собор Св. Павла превратили в школу для артистов цирка, в Эдинбурге лютеранскую церковь в бар. Многие церкви переделывают в гостиницы, магазины, ресторан, а бывшие монастыри в дома для престарелых. Некоторые городские власти принимают решение передать церковь мусульманской общине. Преобразование церквей на концертные залы или культурные центры не воспринимаются болезненно верующими. Но самое кощунственное, с их точки зрения - это когда церковь переделывают под бар или жилой дом [2, с. 160]. Печальный итог религиозных сооружений в толерантной Европе или рациональный подход просвещенных европейцев. Вопрос непростой, на который, скорей всего, сможет ответить только время, то есть потомки людей современной эпохи.
Артюхов М.Н. Христианство в Западной Европе: кризис или рациональное мышление // Universum: Общественные науки : электрон. научн. журн. 2018. № 1-2(43). URL: http://7universum.com/ru/social/archive/item/5567