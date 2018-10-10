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 Происшествия, Киевские новости
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 Внедорожник на светофоре в Киеве протаранил Volkswagen и скрылся: водитель легковушки получил серьезные травмы. ВИДЕО+ФОТО

Вечером, 9 октября, в Киеве на перекрестке улиц Ольжича и Телиги произошло ДТП на светофоре, в результате которого был тяжело травмирован один из водителей.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Так, по словам очевидцев, автомобиль Volkswagen остановился на красный сигнал светофора, после чего в его заднюю часть въехал внедорожник.

После аварии водитель внедорожника решил сбежать с места происшествия. Однако во время столкновения у авто отпал номерной знак, поэтому его идентифицировали и задержали его водителя.

В ДТП водитель Volkswagen получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Внедорожник на светофоре в Киеве протаранил Volkswagen и скрылся: водитель легковушки получил серьезные травмы 01
Внедорожник на светофоре в Киеве протаранил Volkswagen и скрылся: водитель легковушки получил серьезные травмы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090576
 
 
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Менты добровольцев ловили. Некогда за порядком следить.
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по статье: интересно, "внедорожник" - это марка авто?? Почему нет конкретного указания - что за модель... или снова за рулем прокурор-судья-мажор, поэтому "некий внежорожник"...
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"... у авто отпал номерной знак, поэтому его идентифицировали и задержали его водителя."- скорее всего задержали ВЛАДЕЛЬЦА авто. Который может сказать что авто угнали, а до полиции он дойти не успел...
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"или снова за рулём прокурор-судья-мажор..." - думаю, что не просто это, а ПЬЯНЫЙ!!!! Позашляховик на світлофорі в Києві протаранив Volkswagen і зник: водій легковика зазнав серйозних травм - Цензор.НЕТ 5676
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Хорошо, что бегуна повязали быстро.

Интересно, как много дочитало до этого, а не ограничилось заголовком
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нужно на дороги пускать только по пропускам. если некое лицо умышленно нарушает пдд, то его лишать допуска на дороги, после чего он не имеет право ездить по дорогам в качестве водителя.
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это ж с какой скоростью это быдло дебильное неслось, чтобы так раскуячить зад авто?
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Так он увидел мигающий зеленый или желтый и втопил педаль газа в пол, расчитывая на то, что впереди такой же мудак едет, который не будет на желтый останавливаться.
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Очередной любитель дать газу на желтый, чтобы успеть проскочить на начало красного - таких уебанов а-ля харьковская "зайцева" каждый день на любом перекрестке полно.
Вот где патрульные караулить должны и права отбирать...
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Ждите от Отброськина доклада, что "фольксваген" необоснованно и опасно тормозил, чем создал аварийную ситуацию, а у джипа, принадлежащего судье Хуйкину, после столкновения "закусило" газ, поэтому остановиться сразу он не смог и справился с причиненной безграмотным водителем фольксвагена неисправностью только возле собственного гаража. Экспертизы проведены, в крови водителя "фольксвагена" обнаружен тяжелый психотропный наркотик Но-шпа, а в крови судьи Хуйкина - только кефир из школьной столовой )))
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народ , сегодня Я абалдел !!!! сегодня у нас ПОЛИЦЕЙСКИЕ с утра штрафовали за не включенный ПОВОРОТНИК !!!! реально ПРИЯТНО !!! в нашем ЗАНЮХАННОМ городке в котором 5 светофоров из которых работает ОДИН !!! начали штрафовать за поворотник !!!! это правельно , ПОНАКУПАЛИ иномарок и "дрочить" поворотник ЗАПАДЛО !!!бо вломается !!! ПОЛИЦЕЙСКИЕ нашли хорошее место и "пачками" -"пачками" и не надо никакого тебе ПРЕВЫШЕНИЯ с сертифицированными радарами .....туппо за ПОВОРОТНИК и уже к обеду ЗАМИГАЛ весь город !!! вот как надо РАБОТАТЬ !!!
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Зараз підіймають питання повернення техоглядів мотивуючи тим що поганий стан авто "МОЖЕ" призвести до ДТП. Ми ж бачимо що більшість ДТП спричиняють водії "крутих тачок" в відмінному технічному стані. Висновок: повернути техогляд бажають ті хто сумує за втраченою годівницею.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВнедорожник на светофоре в Киеве протаранил Volkswagen и скрылся: водитель легковушки получил серьезные травмы. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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