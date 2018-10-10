 Внедорожник на светофоре в Киеве протаранил Volkswagen и скрылся: водитель легковушки получил серьезные травмы. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

...

Смотрите также: Audi и "ВАЗ" столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом. ФОТО

Так, по словам очевидцев, автомобиль Volkswagen остановился на красный сигнал светофора, после чего в его заднюю часть въехал внедорожник.

После аварии водитель внедорожника решил сбежать с места происшествия. Однако во время столкновения у авто отпал номерной знак, поэтому его идентифицировали и задержали его водителя.

В ДТП водитель Volkswagen получил серьезные травмы и был госпитализирован.



