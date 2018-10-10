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 "Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО

ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" во время Международной специализированной выставки средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность 2018" представил самоходную платформу "Пиранья" вооруженную автоматическим 40-мм гранатометом УАГ-40.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

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Она может двигаться в заданном направлении на расстояние до 10 километров. В случае потери связи, она может в автономном режиме вернуться предварительно пройденным маршрутом.

Кроме представленного установленного гранатомета на нее также может быть установлено и другое вооружение, например пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм.

Для прицеливания используется оптико-электронное устройство со сверхчувствительной тепло- и телекамерой и лазерным дальномером.

Кузня на Рыбальском разработала универсальную дистанционно управляемую платформу Пиранья 01

Источник: https://censor.net.ua/p3090569
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапы и есть подозрительные предметы
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о..только продал - а они уже разработали.. быстро как сразу работать стали!
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Это тот завод на Рыбальском полуострове, шо Петя хочет продать Руцькому фсбэшнику Тигипко ?
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Говорят, что все кто в Днепре когда то начинали с Коломрйским и Тигипко совместный бизнес , уже при странных обстоятельствах ..... А Тигипко знал заветное слово . Наверно жто слово- ФСБ 😎😎😎
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Неукраїнський, що б ти знав, що те підприємство вже давно не «Лєнінская кузніца»...

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Разработали-это когда придумали с нуля.А так просто собрали некоторое подобие аналогас,которым уже не один десяток лет.Штука впринципе полезная,но только в Израиле для расстрела подозрительных предметов и компьютерных играх.
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Именно разработали. Или есть информация что взята чья-то платформа ? В Израиле то для разминирования "подозрительных предметов", а эта платформа для удаленного накидывания мин за шиворот. Надеюсь разницу понимаете.
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Не для разминирования в прямом понимании.Вместо гранатомета пушка 45го калибра.Стреляет с целью вызвать детонацию.
Ты даже на эту картинку посмотри,гранатомет съемный.На американских аналогах есть переключение с пулемета на гранатомет.Вобщем ничего нового,тоесть созданного.Плохая попытка копирования.
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Это устройство оборудовано лазерным дальномером и специальной оптикой - все это работает в комплексе. Это не тележка 45 калибра для подрыва кульков с ТНТ.
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Одни эксперты...Что я за 20 лет военных действий мог видеть...И поспорить нескем..
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якщо "придумали" то це "изобрели", а не "разработали". Розробка передбачає проектування деталей, вузлів, а не просто загальну концепцію гусеничного шассі з системою керування і озброєнням.
Ваша іронія недоцільна.
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Я нигде не употребил слово "придумали","изобрели","разработали".По этому ты только повторил то,что я имел ввиду)
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Прикольная цаца.
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Маленькие, с оружием, на гусеничном ходу.Хорошая техника для прикрытия наших позиций.
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Запуск «Армати» в серійне виробництво?

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купили китайский конструктор, молодцы.
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То ти з рашкою переплутав:

Секретная разработка российского производства , не имеющая аналогов - китайские батарейки класса Noname, продающиеся в магазине ...

https://newizv.ru/news/tech/05-10-2018/i-smeh-i-greh-iz-chego-sostoit-importozameschennaya-batareya-dlya-voennyh
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Больше оружия, хорошего и разного! Только не размещайте его на складах, мало ли что.
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Радиоуправляемая наверное машинка, при применении противником средств РЭБ, проипется 100 пудов. Но если разработала Кузня, то для армии обязательно закупят по 40 млн за штуку. Будут лежать себе на складе, бо никто не знает как их использовать и нах они нужны. Если доставят на передок, то смекалистые бойцы снимут гранатомет с машинки и будут сепаров кашмарить, а командиры будут бодро докладывать в штаб о успешном применении жужика в бою.
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Спасибо за фото с хорошим разрешением. Ходовую можно подробно рассмотреть.
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это хорошо, когда нет РЭБ. Проблема ещё и в том, что самостоятельно принимать решения и оценивать ситуацию, эта фигня не способна. На поле боя ситуация сильно изменчива и возвращаясь в автоматическом режиме может быть легко захвачена противником.
В принципе белорусы делали подобную фигню с компьюторным зрением, которая самостоятельно цели захватывала. На Западе делали даже с определением типа свой-чужой но, большая вероятность ошибки. Сирийские повстанцы используют просто удалённое управление огнём на мобильных и стационарных стрелковых устройствах. Это более реально, там достаточно проводного управления, как более защищённого от помех.
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Після міномета "Молот" виник якись страх перед українськими розробками ... Схоже, що цей тракторець з гранатометом взагалі не зупиниться поки всіх своїх солдат не повбиває. "Кузня на Рибальському" розробила універсальну дистанційно керовану платформу "Піранья" - Цензор.НЕТ 4312
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Броня крепка, и танки наши быстры. Гордость распирает.
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Я так понимаю не на колесах потому что отдача большая.
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Цензор.НЕТФотоТехнологии"Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО
 
 
 
 
 
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