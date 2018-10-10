 "Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Она может двигаться в заданном направлении на расстояние до 10 километров. В случае потери связи, она может в автономном режиме вернуться предварительно пройденным маршрутом.
Кроме представленного установленного гранатомета на нее также может быть установлено и другое вооружение, например пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм.
Для прицеливания используется оптико-электронное устройство со сверхчувствительной тепло- и телекамерой и лазерным дальномером.
Ты даже на эту картинку посмотри,гранатомет съемный.На американских аналогах есть переключение с пулемета на гранатомет.Вобщем ничего нового,тоесть созданного.Плохая попытка копирования.
Ваша іронія недоцільна.
Секретная разработка российского производства , не имеющая аналогов - китайские батарейки класса Noname, продающиеся в магазине ...
https://newizv.ru/news/tech/05-10-2018/i-smeh-i-greh-iz-chego-sostoit-importozameschennaya-batareya-dlya-voennyh
В принципе белорусы делали подобную фигню с компьюторным зрением, которая самостоятельно цели захватывала. На Западе делали даже с определением типа свой-чужой но, большая вероятность ошибки. Сирийские повстанцы используют просто удалённое управление огнём на мобильных и стационарных стрелковых устройствах. Это более реально, там достаточно проводного управления, как более защищённого от помех.