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 Общество, Фоторепортаж
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 Полиция задержала в Киеве мошенника, которого три года разыскивала Великобритания. ФОТО

В рамках международного полицейского сотрудничества работники Департамента уголовного розыска разыскали и задержали на территории Украины осужденного за мошенничество гражданина Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"56-летний, ранее судимый, мужчина в течение 2007-2013 годов совершал мошеннические действия на территории Великобритании. Правоохранители этого государства разыскивали его с 2015 года. Общая сумма убытков от преступных действий мужчины составляет более 750 000 фунтов стерлингов. Так, в марте 2015 года английский суд заочно вынес решение о лишении свободы мужчины сроком на восемь лет, а в марте 2018 г. его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

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"В августе 2016 г. представители Национального Агентства по борьбе с преступлениями Посольства Великобритании в Украине обратились за помощью к работникам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Британские коллеги сообщили, что осужденный предположительно находится на территории Украины. Выяснилось, что мужчина переехал в Киев еще в 2014 году и вместе с женой-гражданкой Украины проживал в арендованной квартире. Чтобы запутать полицейских и скрыться от них, он постоянно менял места проживания. Кроме того, поиски были осложнены тем, что англичанин вел обособленный образ жизни, не контактировал с окружающими и вообще редко покидал место пребывания. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате кропотливой работы и тщательной проверки круга общения мужчины и его жены правоохранителям удалось установить место проживания осужденного, где он находился в течение последних двух месяцев. Поэтому 8 октября оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали злоумышленника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о его экстрадиционном аресте", - добавили в полиции.

Полиция задержала в Киеве мошенника, которого три года разыскивала Великобритания 01

Источник: https://censor.net.ua/p3090567
 
   
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порошенка или гройсмана? ))
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Приехал на курсы повышения квалификации в институт при Президенте?
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Не там разыскивала.
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Его так и разыскивали - с заретушированными глазами?
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Головне, щоб він не був добровольцем Полиция задержала в Киеве мошенника, которого три года разыскивала Великобритания - Цензор.НЕТ 7486
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Пора в АТО учреждать Иностранный легион и не принимать не спрашивая паспортов
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция задержала в Киеве мошенника, которого три года разыскивала Великобритания. ФОТО
 
 
 
 
 
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