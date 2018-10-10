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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (527) взрыв (4069) граната (612) Нацполиция (8275) Мазур Сергей (2)

 Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сегодня ночью в городе Борисполь в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство. 61-летний хозяин жилья находится в больнице. На момент взрыва в квартире находились еще двое членов семьи - жена и сын. Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

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Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство 01
Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство 02

Ранее стало известно, что неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

Источник: https://censor.net.ua/p3090543
 
 
 Топ комментарии
 
Гарно сказано ....про соєву банду ! Поліція кваліфікувала вибух гранати у квартирі координатора С14 Мазура як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 7550
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Если ты кому то насрал,то будь готов к тому что тебе отомстят
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Lvbnhj - в высоких кабинетах они сидят...
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Надпись в туалете: "Ничего хорошего из тебя не выйдет!"
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Типові терористи беруть на себе відповідальність а такі подлянки притаманні московським гнидам.
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...які зараз сидять у коридорах української влади ..!
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..*Про пташку ..яка піднялась дуже високо ...* ?
Вибиває тільки велика байдужість народу України ...Молодь втікає за кордон .Залишаються ПРикормлені блюдолизи (мусарня ...ПРокурва..чиновництво та т.п.) . . яке знову буде проштовхувати злочину барижну банду до влади !!
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Если ты кому то насрал,то будь готов к тому что тебе отомстят
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Гарно сказано ....про соєву банду ! Поліція кваліфікувала вибух гранати у квартирі координатора С14 Мазура як замах на вбивство - Цензор.НЕТ 7550
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Ну да, это точно. Лучше как гнида сидеть себе дома и срать в интернете, так безопаснее, правда?
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ПС .))))юю.Пецикі та *рюкзакові * в нас -*святії * .!?..Критика -заборонена ? .
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за кого "святого" голосовать будешь?
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За Путина он голосовать будет. Тут не нада быть Шерхом Хомсом хватит и доктора Ватсона
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барыжной власти такие как Мазур еще больше поперек горла чем кремлевским бандитам
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Скорей всего Либо самопиар
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Нет. А ты глянь на фото я понимаю что фото не панорамное но все же. На фото я не вижу следов от осколков да и фугасное действие ВУ небольшое.
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Ну ты тоже на скадах не был а пургу несёшь. Тебе можно а мне нельзя? Чем ты лучше меня?
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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