 Россия скрытно переместила захваченную украинскую буровую установку у берегов оккупированного Крыма, – ВМС Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 октября в Facebook сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Буксировка платформы, которая незаконно используется Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения MYS TARHANKUT и буксира INYA под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права", – говорится в сообщении.
В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.
17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций, напоминает Крым.Реалии.
В феврале 2018 года РБК, ссылаясь на слова трех неназванных российских чиновников, сообщил, что российские оккупанты собираются прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны – Одесском из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже.
Как можно передвижение ТАКОЙ МАХИНЫ делать "скрытно".....
Там только подготовка к перемещению кучу времени занимает!
Значение "Скрытно" - это тайно, тайком.....
Ты дибилушка представляешь как можно тайно такую махину переместить?
Если ты долб-б можешь определить местоположение вышки только и исключительно по радио маячку - то твои умственные на уровне золотой рыбки!
- Куда делась буровая установка?
- Она уплыла...
Росія займається піратством ,все зафіксовано то дійте, є відповідні державні органи які повинні підготувати позов до міжнародного суду.Ось адреса:"International Tribunal for the Law of the Sea" Am Internationalen Seegerichtshof 1
22609 Hamburg
Germany Tel.: (49) 40 35607-0
Fax: (49) 40 35607-275