 Россия скрытно переместила захваченную украинскую буровую установку у берегов оккупированного Крыма, – ВМС Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 октября в Facebook сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Буксировка платформы, которая незаконно используется Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения MYS TARHANKUT и буксира INYA под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права", – говорится в сообщении.

В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.

17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций, напоминает Крым.Реалии.

Читайте также: Фигурант дела о "вышках Бойко" Цибульская пошла на сделку с прокурором и получила условный срок

В феврале 2018 года РБК, ссылаясь на слова трех неназванных российских чиновников, сообщил, что российские оккупанты собираются прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны – Одесском из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже.