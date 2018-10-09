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 Россия скрытно переместила захваченную украинскую буровую установку у берегов оккупированного Крыма, – ВМС Украины. ФОТО

Россия переместила украденную у Украины самоподъемную плавучую буровую установку "Петро Годованец" (Крым-2) на расстояние 25 миль с Голицынского к Штормовому газовому месторождению близ оккупированного Крыма.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 октября в Facebook сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Буксировка платформы, которая незаконно используется Россией, осуществлялось с помощью судна комплексного обеспечения MYS TARHANKUT и буксира INYA под флагом РФ. Перемещение происходило скрытно с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права", – говорится в сообщении.

В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.

Россия скрытно переместила захваченную украинскую буровую установку у берегов оккупированного Крыма, – ВМС Украины 01

17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций, напоминает Крым.Реалии.

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В феврале 2018 года РБК, ссылаясь на слова трех неназванных российских чиновников, сообщил, что российские оккупанты собираются прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны – Одесском из-за межгосударственного спора с Украиной в международном арбитраже.

Источник: https://censor.net.ua/p3090466
 
 
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 Топ комментарии
 
тоесть порохоботская власть таки закрыла уголовное дело против бойка за его вышки. ну что сказать- браво!
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Просрать вышки - это надо еще уметь. Турчинов не догадался тогда их взять под охрану? Бездари
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скрытно？ а как же узнали？ кацапы среди белого дня корабли арестовывают, а тут импотентная власть вышку прохлопала
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тоесть порохоботская власть таки закрыла уголовное дело против бойка за его вышки. ну что сказать- браво!
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А почему сразу "украла"? Бойко ведь - путинский казачек, разрешил попользоваться.
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Если бы правительство Украины было более откровенно с США и Западом,такое не произошло бы. Правительство парашенко - бандиты и предатели.
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Зачем США эти путинские консервы? За которых, к сожалению, проголосовала украинская одноклеточная биомасса..
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"Скрытно" - от наши спецслужбы работают, красавы.
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Кремль давно их отжал. Тогда спецслужбы были кремлёвскими.
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Меня другое смешит -
Как можно передвижение ТАКОЙ МАХИНЫ делать "скрытно".....
Там только подготовка к перемещению кучу времени занимает!
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для ватных идиотов в статье описано как. "с выключенной бортовой станцией автоматической идентификационной системы, что также является существенным нарушением требований международного морского права" откуда такие на цензоре берутся, ау админ, проснись уже, тут свинособаки разошлись не на шутку)))
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А ты еще и диб-л!
Значение "Скрытно" - это тайно, тайком.....
Ты дибилушка представляешь как можно тайно такую махину переместить?
Если ты долб-б можешь определить местоположение вышки только и исключительно по радио маячку - то твои умственные на уровне золотой рыбки!
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Просрать вышки - это надо еще уметь. Турчинов не догадался тогда их взять под охрану? Бездари
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В хаосе марта 2014 года не до вышек было, тогда надо было тушить "пожары" в Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Луганске...
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Да предателей тогда было больше чем сейчас количество солдат в нашей Украинской армии Россия скрытно переместила захваченную украинскую буровую установку у берегов оккупированного Крыма, – ВМС Украины - Цензор.НЕТ 9758
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дык наверное за все было уплочено заранее. там вроде как уголовку Бойку собирались давать, а тут раз - и не за что - кацапы украли, спрашивайте через 20 лет.
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Офшоренко имеет успешный бизнес в Крыму и в параше. Так что, сомневаюсь, что прям совсем "бесплатно".
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Да ужжж, так и Овоща скрытно привезут в Киев!))
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"Вышки Бойка" ? Так ему н***ать. Он своё урвал.
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Как можно такую "дуру" скрытно переместить?
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вона далеко від некримського берега України
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Какое название у вышки... ммм... "Петро Годованец". Почти как Петро-Годувальник
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Название у вышки правильное - годованец -это тот кто "годуеться", а не "годуе" Росія таємно перемістила захоплену українську бурову установку біля берегів окупованого Криму, - ВМС України - Цензор.НЕТ 2242
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Росія завжди нападала на своїх сусідів, склад життя росіян це пянство, бійки, крадіжки. Це фашисти і гітлер багато чого взяв від росії--знищувати свій народ і загаробувати інших То з такими сусідами потрібно поступати так,як і вони.
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скрытно？ а как же узнали？ кацапы среди белого дня корабли арестовывают, а тут импотентная власть вышку прохлопала
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классика ху#ловского жанра:
- Куда делась буровая установка?
- Она уплыла...
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Она такая маленькая, что скрытно ее переместить совсем не проблема.
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Ну и что?Переместили так переместили.Почему судьба этих вышек из1014-го года никого не интересовала а теперь так возмущаются?Ведь самому Бойко пофиг где будут его вышки для него главное чтобы они исправно приносили ему доходы.
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Турчинову надо было высадить пару рот спецназа в 2014 на вышки и говорить их там нет
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"Переміщення відбувалося таємно з виключеною бортовою станцією автоматичної ідентифікаційної системи, що також є суттєвим порушенням вимог міжнародного морського права.."

Росія займається піратством ,все зафіксовано то дійте, є відповідні державні органи які повинні підготувати позов до міжнародного суду.Ось адреса:"International Tribunal for the Law of the Sea" Am Internationalen Seegerichtshof 1

22609 Hamburg
Germany Tel.: (49) 40 35607-0
Fax: (49) 40 35607-275
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