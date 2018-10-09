 Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко. ФОТО

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом у себя в Facebook написала член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинской делегации удалось вывести из себя Генсека СЕ Ягланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", - утверждает Геращенко.
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По словам нардепа, член украинской делегации Елена Сотник напомнила, "что, якобы возвращая Россию, они дают возможность российским гражданам защищать свои права в ЕСПЧ, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека".
"Сергей Соболев также напомнил страсбургским лицемерам, которые говорят, что парламенты, и особенно парламентская оппозиция, не отвечает за действия Путина, что в Госдуме нет никакой оппозиции, и Госдума несет полную ответственность за аннексию Крыма и войну на Донбассе, поскольку голосовала за это", - написала Геращенко.
Сама она напомнила о политзаключенных Кремля, в частности, об осужденном по сфабрикованному обвинению украинском режиссере Олеге Сенцове, которого угрожают кормить принудительно. Геращенко показала европейцам письма от политзаключенных и спросила, как объяснить украинцам в тюрьмах Кремля торговлю принципами.
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Кроме того, еще один член украинской делегации Алексей Гончаренко напомнил, что с россиянами страшно садиться за один стол - могут отравить. И тем, кто собирается открыть России двери, могут понадобиться средства химзащиты. Для наглядности Гончаренко надел резиновые перчатки, заметила Геращенко.
"И здесь Генсек Ягланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его... попросило руководство ПАСЕ", - написала Геращенко.
Выступление Ягланда, по словам нардепа, имело совершенно противоположный эффект.
"Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения прений и заявили, что не позволят Ягланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на прения, и вообще против шантажа и давления. Обсуждение очень эмоциональное и драматическое. Более 50 выступающих", - сообщила она.
Также Геращенко добавила, что, "судя по выступлениям - силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, эти изменения в регламент направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией Минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождение заложников.
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Но многие европейские респектабельные политики продолжают волынку о диалоге, необходимости уплаты взносов РФ, без которых Ягланду и секретариату нет хватает евро на круассаны, другие пустые словеса, за которыми в действительности циничная измена принципам. Это очень противно".
Сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить сохранение санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций долю голосов с 50% до 2/3;
Вместе с тем докладчик ПАСЕ Петра Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не нацелен на отмену санкций в отношении российской делегации.
8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.
Пьяный украинский водитель буса вёз на работу пьяных колег.
Полиция польского города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров - таких же нетрезвых. Об этом сообщает Польское радио во вторник, 9 октября.
"Полиция города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который вез на работу семерых пассажиров. Проверка алкометром показала, что 31-летний гражданин Украины был под воздействием алкоголя, так же как его пассажиры", - отметили в СМИ.
Инцидент произошел сегодня утром на магистральной дороге №19 микроавтобус. Во время проверки алкометр обнаружил в крови водителя 0,6 промилле.
В такой ситуации поездку мог продолжить один из семи пассажиров, однако это также было невозможно. Несмотря на наличие у каждого водительских прав, все они находились в нетрезвом состоянии.
Водителя задержали за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии - теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Так что по 1 случаю делать выводы - незачет.
(раша не платит взнос, а денег хоэтся)
Народный депутат Алексей Гончаренко предупреждает об опасности и токсичности, которая будет исходить от российской делегации в случае ее возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
видео -- https://youtu.be/xT1WILrQUQQ
Вопрос изменений в регламент ПАСЕ относительно полномочий и права голоса национальных делегаций в действительности поднят пророссийским лобби на осенней сессии Ассамблеи ради возвращения делегации РФ.
Подробнее -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/10335524.html
Не будем каркать.
Комітет з питань правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, який представлятиме у ПАРЄ проект змін до правил накладання санкцій, підтримав правки до документа, які роблять неможливим "прощення" Росії.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Дві правки, які усувають головні ризики документа, були запропоновані групою депутатів ПАРЄ на чолі з представниками України. Натомість, правки, що просувалися групою проросійських депутатів, були відхилені переважною більшістю голосів.
Це рішення ще має підтвердити пленарна зала, коли розглядатиме резолюцію. Між тим, за практикою ПАРЄ, підтримка пропозиції у комітеті суттєво підвищує шанси на успіх голосування за неї.
Головна пропозиція стосується принципу голосування за санкційні рішення. Як відомо, резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз - 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію. Натомість українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу.
Друга пропозиція забороняє брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема на Кримі.
Також комітет рекомендує асамблеї підтримати норму, яка ініціює накладання на Росію додаткових покарань у разі, якщо РФ, уникаючи санкцій, у 2019 році знову не подасть список своєї делегації для участі в роботі Асамблеї.
Напомню:
- санкции на Рашку продлили еле-еле и только на полгода
- Северный поток тянут аж дым идет
- Путина на свадьбу министра в Австрию приглашали
- хотят вернуть Рашку в ПАСЕ
- нефть подорожала в 2 раза, соответственно у Рашки долларов сейчас больше чем было до начала санкций
Так что "загнивать и разваливаться" этот монстр будет еще долго.
От якщо вдасться перешкодити поверненню Московії до ПАРЕ , тоді й хвалитиметеся.
А поки що ...
Пустозвонство.