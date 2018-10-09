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Все про:Геращенко Ирина (1229) ПАСЕ (1211) Соболев Сергей (758) Гончаренко (240) Сотник Елена (12)

 Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко. ФОТО

Члены украинской делегации пристыдили Ягланда, и ему пришлось оправдываться за свои действия.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом у себя в Facebook написала член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинской делегации удалось вывести из себя Генсека СЕ Ягланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", - утверждает Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: В ПАСЕ и консерваторы, и либералы против возвращения делегации России, - нардеп Гончаренко

Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко 01

По словам нардепа, член украинской делегации Елена Сотник напомнила, "что, якобы возвращая Россию, они дают возможность российским гражданам защищать свои права в ЕСПЧ, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека".

Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко 02

"Сергей Соболев также напомнил страсбургским лицемерам, которые говорят, что парламенты, и особенно парламентская оппозиция, не отвечает за действия Путина, что в Госдуме нет никакой оппозиции, и Госдума несет полную ответственность за аннексию Крыма и войну на Донбассе, поскольку голосовала за это", - написала Геращенко.

Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко 03

Сама она напомнила о политзаключенных Кремля, в частности, об осужденном по сфабрикованному обвинению украинском режиссере Олеге Сенцове, которого угрожают кормить принудительно. Геращенко показала европейцам письма от политзаключенных и спросила, как объяснить украинцам в тюрьмах Кремля торговлю принципами.

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Кроме того, еще один член украинской делегации Алексей Гончаренко напомнил, что с россиянами страшно садиться за один стол - могут отравить. И тем, кто собирается открыть России двери, могут понадобиться средства химзащиты. Для наглядности Гончаренко надел резиновые перчатки, заметила Геращенко.

"И здесь Генсек Ягланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его... попросило руководство ПАСЕ", - написала Геращенко.

Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко 04

Выступление Ягланда, по словам нардепа, имело совершенно противоположный эффект.

"Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения прений и заявили, что не позволят Ягланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на прения, и вообще против шантажа и давления. Обсуждение очень эмоциональное и драматическое. Более 50 выступающих", - сообщила она.

Также Геращенко добавила, что, "судя по выступлениям - силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, эти изменения в регламент направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией Минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождение заложников.

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Но многие европейские респектабельные политики продолжают волынку о диалоге, необходимости уплаты взносов РФ, без которых Ягланду и секретариату нет хватает евро на круассаны, другие пустые словеса, за которыми в действительности циничная измена принципам. Это очень противно".

Сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить сохранение санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций долю голосов с 50% до 2/3;

Вместе с тем докладчик ПАСЕ Петра Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не нацелен на отмену санкций в отношении российской делегации.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3090446
 
 
 Топ комментарии
 
деньги... все упирается в деньги - не в принципы и свободы (то пафос)... а в деньги
(раша не платит взнос, а денег хоэтся)
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Где здесь связь? Что это за логический провал? По всей видимости,ты кацап.
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А про пшеков пьяных,ты не хочешь нас просветить? К чему твой высер сейчас?
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Ирка, пообещай им там показать сиськи, если не вернут
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Угроза показать, если вернут, будет более действенной...)))
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а может натравить на них женщину третьего тысячелетия...
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Может быт им показать Бабцю з кослю та новим клювом?
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А в кремле оскорбительно кричат:"гейропа, гейропа !" А там же лучшие дружбаны Х**ла.
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Да с тем турбопердаком давно всё ясно. Дешевая подстилка у кремлядей. Чем это кончится,интересно. Насколько сгнила эта и так никчемная организация?
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Где-то вот настолько:

Пьяный украинский водитель буса вёз на работу пьяных колег.

Полиция польского города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров - таких же нетрезвых. Об этом сообщает Польское радио во вторник, 9 октября.

"Полиция города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который вез на работу семерых пассажиров. Проверка алкометром показала, что 31-летний гражданин Украины был под воздействием алкоголя, так же как его пассажиры", - отметили в СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром на магистральной дороге №19 микроавтобус. Во время проверки алкометр обнаружил в крови водителя 0,6 промилле.

В такой ситуации поездку мог продолжить один из семи пассажиров, однако это также было невозможно. Несмотря на наличие у каждого водительских прав, все они находились в нетрезвом состоянии.

Водителя задержали за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии - теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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Где здесь связь? Что это за логический провал? По всей видимости,ты кацап.
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Нє}{уй вчити Європу. Спочатку треба самим припинити бути тупими свиньми, які недалеко відійшли від рабів корумпованого Хуйла.
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А ти рахуєш що якщо змінив країну перестав бути таким саме? Що таке твоя Європа? Скільки у тебе спільного з іспанцями, або шведами, або македонцями? Це усе умовно. Як би було інакше, то "горді та чесні" європейці не дозволили би Хуйлу плювати їм в обличчя.
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А про пшеков пьяных,ты не хочешь нас просветить? К чему твой высер сейчас?
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кстати да, недавно по радио польскому слушал новость, как пьяный в Кракове въехал в рынок, попыталмя уехать и заснул за рулем Поляк был, между прочим
Так что по 1 случаю делать выводы - незачет.
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кацапи заздрять: наші напились і їхали, а кацапи спали б обісцяні під парканом...
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деньги... все упирается в деньги - не в принципы и свободы (то пафос)... а в деньги
(раша не платит взнос, а денег хоэтся)
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Депутат надел в ПАСЕ резиновые перчатки для защиты от токсичной рашки и размазал рашапропагандонов

Народный депутат Алексей Гончаренко предупреждает об опасности и токсичности, которая будет исходить от российской делегации в случае ее возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Генеральный секретарь совета Европы Янгланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 409

видео -- https://youtu.be/xT1WILrQUQQ
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йому ще й на голову потрібно одягнути гумовий виріб...
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За что? За то, что отстаивает принципы в ПАСЕ и за эффективный перформанс против орков? А на Хуйло нет желания надеть "гумовий виріб"?
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В Совете Европы признали, что изменения в регламент продвигает пророссийское лоббиГенеральный секретарь совета Европы Янгланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 805
Вопрос изменений в регламент ПАСЕ относительно полномочий и права голоса национальных делегаций в действительности поднят пророссийским лобби на осенней сессии Ассамблеи ради возвращения делегации РФ.
Подробнее -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/10335524.html
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Это не Совет Европы "признал", а какой-то блоггер.
Не будем каркать.
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А чё цензор не пишет, что скачющего клоуна в зелёных перчатках, ПАСЕ на куй послало? Эй, кастрюлю, вас ипут всем миров, ведь весь мир с вами. И да, ни кто за свиней воевать не будет. СУГС!
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Комітет ПАРЄ підтримав правки, які унеможливлюють "прощення" РФ і відхилив правки російських кротів

Комітет з питань правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, який представлятиме у ПАРЄ проект змін до правил накладання санкцій, підтримав правки до документа, які роблять неможливим "прощення" Росії.

Генеральный секретарь совета Европы Янгланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1501

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Дві правки, які усувають головні ризики документа, були запропоновані групою депутатів ПАРЄ на чолі з представниками України. Натомість, правки, що просувалися групою проросійських депутатів, були відхилені переважною більшістю голосів.

Це рішення ще має підтвердити пленарна зала, коли розглядатиме резолюцію. Між тим, за практикою ПАРЄ, підтримка пропозиції у комітеті суттєво підвищує шанси на успіх голосування за неї.

Головна пропозиція стосується принципу голосування за санкційні рішення. Як відомо, резолюція пропонує підвищити поріг голосування до 2/3 голосів (зараз - 1/2), що суттєво ускладнює накладення санкцій на Росію. Натомість українська поправка залишити правило 1/2 для низки санкцій, включаючи позбавлення росіян права голосу.

Друга пропозиція забороняє брати участь у роботі ПАРЄ парламентарям, обраним виборцями на окупованих територіях, зокрема на Кримі.

Також комітет рекомендує асамблеї підтримати норму, яка ініціює накладання на Росію додаткових покарань у разі, якщо РФ, уникаючи санкцій, у 2019 році знову не подасть список своєї делегації для участі в роботі Асамблеї.



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Ну и где орды вышиватников которые с пеной у рта вещали что "Рашке конец"?
Напомню:
- санкции на Рашку продлили еле-еле и только на полгода
- Северный поток тянут аж дым идет
- Путина на свадьбу министра в Австрию приглашали
- хотят вернуть Рашку в ПАСЕ
- нефть подорожала в 2 раза, соответственно у Рашки долларов сейчас больше чем было до начала санкций
Так что "загнивать и разваливаться" этот монстр будет еще долго.
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Досягнення - вдалося вивести з себе Генсека.
От якщо вдасться перешкодити поверненню Московії до ПАРЕ , тоді й хвалитиметеся.
А поки що ...
Пустозвонство. Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3878
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Эта феерическая дура вместе со своим гибридным паханом и дальше будут блеять про безальтернативный Минск и рассказывать всем , что они защищают всю Европу, то возвращение кацапов в ПАСЕ будет лишь детской сказкой.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомГенеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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