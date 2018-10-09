 Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CIT.
Исследователи выяснили, что агент Чепига, известный как Руслан Боширов, в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse.
Однако, как установила CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.
С помощью доступной в интернете базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина — на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова.
- 50 лет тебя Тамарой звал и дальше так называть буду, дура старая. (1 фото)
Источник: https://fishki.net/cards/1288173-nazyvajte-menja-bond-dzhejms-bond---50-let-tebja-tamaroj-zval-i-dalshe-tak-nazyvat-budu-dura-staraja.html © Fishki.net
😂😂😂😂😂
а хто в нас тупий троль - це росися вперде
а хто в нас тут росися ? А ?
Гыыы
Вибор нєвєлік.
Або крематорій живйом, або опєрація по смєнє пола і короткую оставшуюся жизнь работать уборщіцей в тайном бункєрє на Алтає, стотищпіццот мєтров под зємльой. Мочу за Путлєром подтірать.
...
Мишкин на "Мерседесе" увидел голосующего Чепигу и проехал мимо.
"Издевается", - подумал Чепига.
"Кольцевая", - подумал Мишкин, восьмой раз проезжая мимо Чепиги.
-Трогай.
Мишкин-водитель потрогал и сказал:
-Ого-го!
Он подошёл поближе и увидел, что Мишкин и Чепига не только ели, но и пили.
Вот ещё ремейк:
Чепига стоял на своём…
Это была любимая BDSM-игра Мишкина.
Не брезгливые)))