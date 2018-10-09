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 Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT. ФОТО

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team рассказала, что установить настоящее имя Александра Петрова, которого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, удалось благодаря тому, что он купил автомобиль Mercedes у второго подозреваемого Анатолия Чепиги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CIT.

Смотрите также: Установлены имя и биография второго отравителя Скрипалей Мишкина: "Саша получил звание Героя России либо за Крым, либо за Януковича", - Bellingcat и The Insider. ФОТОрепортаж

Исследователи выяснили, что агент Чепига, известный как Руслан Боширов, в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse.

Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT 01
Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT 02

Однако, как установила CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT 03

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С помощью доступной в интернете базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина — на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT 04
Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT 05

Источник: https://censor.net.ua/p3090442
 
   
 Топ комментарии
 
чё это сразу "продал"? просто подарил любовнице. Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 1457
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- 50 лет тебя Тамарой звал и дальше так называть буду, дура старая. (1 фото) Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 4912

Источник: https://fishki.net/cards/1288173-nazyvajte-menja-bond-dzhejms-bond---50-let-tebja-tamaroj-zval-i-dalshe-tak-nazyvat-budu-dura-staraja.html © Fishki.net
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И этот с родимкой палится.Я просто фигею с ГРУ.
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чё это сразу "продал"? просто подарил любовнице. Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 1457
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страшный у тебя диагноз, сочувствую
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невже це написав чепига, якого шпіліл мишкін ? Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 9948
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о, у тебя и зрение конкретно село. Кароче, посыпался агент ксюха
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та нє, я дійсно думаю, що ти агент шпіллі ))
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не, так это нормально, ты же выше свой диагноз озвучила, так шо такэ. Тебе с этим жить. А шо в минстэцьке, не хотят тебя лечить？ пичалька. Для тебя.
😂😂😂😂😂
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Запам'ятайте ВСІ !!!
а хто в нас тупий троль - це росися вперде Як любов російських шпигунів до дорогих машин і красивих держномерів видала агентів Боширова і Петрова, - розслідування CIT - Цензор.НЕТ 7498
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да они, парашинские троли, все претендуют на первое место в конкурсе дураков...правда, что "росися вперде" никогда выше второго места не поднимался...
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то діагноз кожному кацапові...
а хто в нас тут росися ? А ?
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судя по гыыы, ты не еврей, чтоб отвечать вопросом на вопрос, вперде.
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І от осєні нє спрятацца, нє скрисітца.
Вибор нєвєлік.
Або крематорій живйом, або опєрація по смєнє пола і короткую оставшуюся жизнь работать уборщіцей в тайном бункєрє на Алтає, стотищпіццот мєтров под зємльой. Мочу за Путлєром подтірать.
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Говорил я ему, что кабаки и бабы доведут до цугундера!
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Странная у кацапов формулировка "место рождения" - оно у всех одно, но у кацапов это место бешеное. Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 6879
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S etimi 2 kak i poniatno dolzny ix ubbrat svoji gru ,mnogo oni znajet i bolse oni uze nenuzny
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база російської даі на базарі можна купити, джейм бонди лапотні)
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западные спецслужбы просто катаются по полу от конспералогии кацапов...... Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT - Цензор.НЕТ 5500 ... неведимки бля..........тУпин снова всех переиграл..... лузерная многоходовочка ватных ..........
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Побольше Петровых и Сидоровых. Чтобы быдло не думало о складах и прочей ерунде.
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ещё разок пробуй - тебя услышат и подумают...)))
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Счастье человека,может быть разным.Одни гонятся за роскошью,теряя при этом здоровье и честь. Другие за властью. Теряя тоже самое. А нужно ли все это ? На фоне повальной нищеты и горя.- Это признаки убогости. Лишь еще больше подчеркивающие ее. Счастье может быть и другим. Когда ты сам сделал окружающих счастливыми. Или почти. И быть счастливым вместе с ними.
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Меняем Штирлица и Мюллера на более новых персонажей, добавляем марку авто, и...
...
Мишкин на "Мерседесе" увидел голосующего Чепигу и проехал мимо.
"Издевается", - подумал Чепига.
"Кольцевая", - подумал Мишкин, восьмой раз проезжая мимо Чепиги.
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Чепига сел в такси и сказал Мишкину-водителю:
-Трогай.
Мишкин-водитель потрогал и сказал:
-Ого-го!
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Штирлиц шёл по лесу и увидел голубые ели.
Он подошёл поближе и увидел, что Мишкин и Чепига не только ели, но и пили.
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Однажды Мишкин придумал замечательный способ узнать, какой же все-таки такой этот Чепига. Он решил пригласить его в гости и понаблюдать, как тот уйдет: Если не попрощавшись, значит, англичанин. Если выпив все спиртное, перебив посуду и совратив хозяйку - русский. Если найдя и съев все сало - украинец. Но когда Чепига вообще не ушел, а стал жить у Мишкина, постепенно перетаскав к нему свои вещи, ГРУшник наконец догадался, что Чепига просто пид@р.
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Зачёт Як любов російських шпигунів до дорогих машин і красивих держномерів видала агентів Боширова і Петрова, - розслідування CIT - Цензор.НЕТ 3347 Чёрт, а ведь фамилия Чепига расово украинская. Так что немного аж стыдновато )))
Вот ещё ремейк:

Чепига стоял на своём…
Это была любимая BDSM-игра Мишкина.
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коробки точно автоматы. механику с тремя педалями им вжисть не асилить ))
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вся страна фейк, все под вымышленными именами
Як любов російських шпигунів до дорогих машин і красивих держномерів видала агентів Боширова і Петрова, - розслідування CIT - Цензор.НЕТ 4616
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гы-гы…...В Англии...в номере с одной кроватью....у них была ОДНА проститутка на двоих!!
Не брезгливые)))
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомКак любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT. ФОТО
 
 
 
 
 
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