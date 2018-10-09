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 Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Проклятие Мюллера

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Предвыборная программа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Заграница нам поможет

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Жертва российского телевидения

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Рутинная командировка"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды сообщили о высылке из-за попытки кибератаки на ОЗХО четырех россиян - сотрудников ГРУ: Моренца, Серебрякова, Сотникова и Минина

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Круговая порука

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Шаг навстречу людям

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Партия мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3090438
 
   
 Топ комментарии
 
*** это и то приятнее
Вночі невідомий розбив скло в редакції РІА «Федеральне агентство новин» та кинув до приміщення запальну суміш
Поліція Санкт-Петербурга РФ розшукує невідомого, який в ніч на 9 жовтня підпалив одну з «фабрик кремлівських тролів» - редакцію РІА «Федеральне агентство новин».
Агентство належить одному з найбільш наближених до Російського президента людей - власнику групи «Конкорд» Євгену Пригожину.
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согласен....
пропогандосом каким-то попахивает. Слишком однобоко. Как в кацапии.
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та пошло ты, нечисть чужеродная!
и йулька прихвати Прокляття Мюллера, кругова порука, жертва російського телебачення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2784
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Хотя первая доставила.
Да, анекдоты про Штирлица в последнее время обрастают новым смыслом.
...
Штирлиц открыл дверь - свет включился. Закрыл - свет выключился. Опять открыл - свет включился. "Холодильник" - подумал Штирлиц.
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***
Штирлиц вытащил из сейфа записку Бормана.... Борман визжал и сопротивлялся.
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Штирлиц шёл по улице и вдруг почувствовал, что сзади с леденящим душу звуком летит свинец.
Штирлиц быстро свернул за угол и свинец с громким хрюканьем пронесся мимо.
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"Дятел" - подумал Штирлиц
"Сам дятел" - подумал дятел
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Штирлиц шёл по улице. Рядом упал кирпич.
"Вот те раз!" - подумал Штирлиц.
"Вот те два…" - подумал Мюллер, бросая второй кирпич.
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*** это и то приятнее
Вночі невідомий розбив скло в редакції РІА «Федеральне агентство новин» та кинув до приміщення запальну суміш
Поліція Санкт-Петербурга РФ розшукує невідомого, який в ніч на 9 жовтня підпалив одну з «фабрик кремлівських тролів» - редакцію РІА «Федеральне агентство новин».
Агентство належить одному з найбільш наближених до Російського президента людей - власнику групи «Конкорд» Євгену Пригожину.
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Це вже не перший коктейль для "ольгінських"
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Поселок Лойга Архангельской области. Родина еще одного Героя Российской Федерации военврача Александра Мишкина, второго отравителя Скрипалей. Население с 3500 сократилось сегодня до 900 человек. Дороги с твердым покрытием нет. Зимой можно добраться по зимнику или по жд.

Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8775
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Юлькоботы недовольны - Бахиню оклеветали ....Она с Пинчуком не договариваеца и не встречаеца, и олигархи не оплачивают её избирательную компанию, то всьо на партийные взносы Родины..-- ВОнытамнет.
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мАя кАмАнда !!!!Баба Коляска и запчасти до Воний!
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А че нет жаб про косяки порохни и его назначенцев, про горелые 6 складов, про высланного и уже избитого конвоирами АТО ка, про зама разведчика - агента рашки!
Че..... Не смешно, ДА?
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Бутусову дозволено смеяться только над "Йулькой". Прокляття Мюллера, кругова порука, жертва російського телебачення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5844
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Ничего нового с 2014го.
Как пизд-ли так и пиз-т!
Вы еще ссылки на жирика дайте, или каких то других скоморохов!
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Склады горят, уничтожается стратегический запас Украины, а у Бутусова на эту тему НИ ОДНОЙ жабы! Всё про "Йульку" да про "Йульку". Отрабатывает заказ.
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А где-то в параллельной вселенной (на каком-то другом сайте) -- все про Петю. Прокляття Мюллера, кругова порука, жертва російського телебачення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2042
А в другой вселенной -- все про Олега Валерійовича
Космос безграничен!
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Ну вот такой ты "маркиз"? Максимум- "наполеон", зашкваренный на липецкой хвабрике "Парашен". Прокляття Мюллера, кругова порука, жертва російського телебачення. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7698
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В Украине потрошиная власть очередной склад с боеприпасами взорвала, а хто всравсь? Тимошенко! Вернее Йулька, от слова Йолка!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПроклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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