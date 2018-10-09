 Проклятие Мюллера, круговая порука, жертва российского телевидения. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Проклятие Мюллера
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионы Кремля многих развеселили своими ошибками, но недооценивать их тоже не стоит, - министр безопасности Британии Уоллес
Предвыборная программа
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Заграница нам поможет
Жертва российского телевидения
"Рутинная командировка"
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Круговая порука
Шаг навстречу людям
"Партия мира"
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пропогандосом каким-то попахивает. Слишком однобоко. Как в кацапии.
и йулька прихвати
Да, анекдоты про Штирлица в последнее время обрастают новым смыслом.
...
Штирлиц открыл дверь - свет включился. Закрыл - свет выключился. Опять открыл - свет включился. "Холодильник" - подумал Штирлиц.
Штирлиц вытащил из сейфа записку Бормана.... Борман визжал и сопротивлялся.
Штирлиц быстро свернул за угол и свинец с громким хрюканьем пронесся мимо.
"Сам дятел" - подумал дятел
"Вот те раз!" - подумал Штирлиц.
"Вот те два…" - подумал Мюллер, бросая второй кирпич.
Вночі невідомий розбив скло в редакції РІА «Федеральне агентство новин» та кинув до приміщення запальну суміш
Поліція Санкт-Петербурга РФ розшукує невідомого, який в ніч на 9 жовтня підпалив одну з «фабрик кремлівських тролів» - редакцію РІА «Федеральне агентство новин».
Агентство належить одному з найбільш наближених до Російського президента людей - власнику групи «Конкорд» Євгену Пригожину.
Н.Валуев
Че..... Не смешно, ДА?
Как пизд-ли так и пиз-т!
Вы еще ссылки на жирика дайте, или каких то других скоморохов!
А в другой вселенной -- все про Олега Валерійовича
Космос безграничен!
видео -- Донецк 2018 - про Зарплаты,Обстрелы и жизнь в городе.