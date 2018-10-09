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 "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж

Новая РСЗО должна заменить "Грады". Она мощнее, точнее, мобильнее, и экипаж может проводить подготовку к стрельбе, не покидая кабины.

"Укроборонпром" впервые показал новую украинскую ракетную систему залпового огня "Берест". РСЗО продемонстрировали на выставке "Оружие и безопасность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Укроборонпром впервые показал Берест - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие 01

"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", стоящей на вооружении Вооруженных Сил Украины. Эта РСЗО мощнее, точнее и мобильнее "Града".

Укроборонпром впервые показал Берест - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие 02

"Берест" оборудован цифровой системой управления огнем. Так что экипаж может проводить подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую привязку, не покидая кабины, сообщают в ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: Первые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ. ФОТОрепортаж

Благодаря беспроводным технологиям расчет "Береста" может в режиме реального времени получать координаты врага с беспилотников, контрбатарейной РЛС или других систем наблюдения. По замыслу производителя, это должно в разы повысить точность и эффективность ведения огня.

Укроборонпром впервые показал Берест - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие 03

Новинка установлена на шасси с колесной формулой 4х4. Кабина в нем расположена над двигателем и оборудована четырьмя дверями. По словам производителей, расчет и вся необходимая для управления огнем аппаратура сможет комфортно разместиться в кабине "Береста".

Кроме того, новая РСЗО мощнее. Мощность "Береста" – 50, а "Града" – 40 реактивных снарядов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко. ВИДЕО

Учитывая то, что все компоненты для "Береста" произведены в Украине, удалось значительно уменьшить его стоимость по сравнению с аналогами. Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить "Грады", значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов, подводят итог в "Укроборонпроме".

Источник: https://censor.net.ua/p3090424
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что обычный металлом. Боекомплекты, БЛАГОДАРЯ руководству МО Украины взлетал на воздух уже 4 раза (Сватово, Калиновке, Балаклея и теперь Ичне). И чем стрелять ребята будут??? Из луков? Может все же эти козлы заплатят за то, что просрали. Заплатят, из своего личного кармана, продав маетки, дома, машины и т.д. Почему украинцы, которые поставлены на грань выживания в нынешних условиях опять должны оплачивать то, что эти кони по своей тупости либо преступному умыслу (хрен редьки не слаще) профукали? Сейчас вообще пишут, что система для борьбы с дронама, которая была ЗАКУПЛЕНА, просто стояла нераспакованная. А тут еще одного товарища с нетрадиционной ориентации, виновного во взрывах в Балаклее восстановили в должности и еще и выплатят компенсацию за время вынужденного прогула. Во как. Если бы у этих козлов, гибли бы собственные дети, то уверен, что они бы по другому относились бы к Украине. Искренне желаю, чтобы вся эта свора хоронила своих близких и детей, так как они относятся к нашей стране.
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все-все прям, и газу нема на зыму, Замерзнем 5-ый год подряд)
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С таким ГШ стрелять "Бересту" будет нечем.
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А говорили тоько базу заменили, а тут вся установка!
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все-все прям, и газу нема на зыму, Замерзнем 5-ый год подряд)
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за 5 взорваных крупнейших складов- порохухла надо в измельчитель фарша запихать
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лучше бы американцы помогли, но глядя на это сральник со складами- болт на рыло они дадут,а не боеперипасы и оружие.
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С таким ГШ стрелять "Бересту" будет нечем.
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хорошо откукарекался по теме дня, куратор тобой доволен
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У порохососа трехкопеечного подгорело? Смажь жопу пальмовым маслом.
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пальмовым маслом мазать будешь ты - твоя рашка его от Индонезии за свои сСу получает. ))

теперь иди поплачь в уголке, потому что за зрадЮлю и прочий ватный биомусор голосует тем больше чем лохторат беднее и малообразованнее.
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Набої висадили в повітря, тепер саме час на переозброєння. доки новий запас організують.
Одна біда в верхах телитимуться. доки рак на горі засвистить.
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для чого ця система коли всі снаряди для неї уже украли продали і спалили залишки
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А ти був долі. Троль проплачений. Відкукурікав і пошов вон в свій курятник.
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на якому складі вже взірвалися снаряди для цієї сисетми?
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"отечественные комплектующие" в Ичне догорают
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Что за уебищный пульт прикрутили на панель?
Причем пульт явно совкового дизайна но лампочки заменены на светодиоды. А заменены ли?!
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там під світлодіодами горять лампочки! операція И....
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Это тебе не Мазератти с Бугатти. Для военных главное эффективность, а не красота.
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Для индикации ракет ракет больше и не надо.
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назвалиб краще бересток по нашому сільському
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такое чувство что сивочолий гетьман для пуйла делает это все!!! нам то уже стрелять нечем((( последние запасы догорают((
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последние запасы, последний газ, последние деньги... зубожиння, дефолт, ворог не в кремли кудкудкуккдаааааххх!
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свали с ветки чмо мокшанское или шоколад из зубов повытерай и кизди дальше про рехвормы сывочолого гетьмана!
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арынка, ПТУшница базарная - что ты можешь знать о рфеормах, когда твой уровень - голосовать за гречку и вымаливать у йулек и прочих подстилок мафиозно-олигархических кланов - понизить цену за коммуналку
На этом твои познания в экономике, реформах и гос. управлении - как и твой патриотизм - заканчиваются.

Ах, да еще вы , дебилы любите шутить про шоколад )))))
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Ну что обычный металлом. Боекомплекты, БЛАГОДАРЯ руководству МО Украины взлетал на воздух уже 4 раза (Сватово, Калиновке, Балаклея и теперь Ичне). И чем стрелять ребята будут??? Из луков? Может все же эти козлы заплатят за то, что просрали. Заплатят, из своего личного кармана, продав маетки, дома, машины и т.д. Почему украинцы, которые поставлены на грань выживания в нынешних условиях опять должны оплачивать то, что эти кони по своей тупости либо преступному умыслу (хрен редьки не слаще) профукали? Сейчас вообще пишут, что система для борьбы с дронама, которая была ЗАКУПЛЕНА, просто стояла нераспакованная. А тут еще одного товарища с нетрадиционной ориентации, виновного во взрывах в Балаклее восстановили в должности и еще и выплатят компенсацию за время вынужденного прогула. Во как. Если бы у этих козлов, гибли бы собственные дети, то уверен, что они бы по другому относились бы к Украине. Искренне желаю, чтобы вся эта свора хоронила своих близких и детей, так как они относятся к нашей стране.
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Господин Линч очень любит детей коррумпированных чиновников...
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А ну кацапы повизжите ещё, усе сгорело, усе пропало, ботоксному вашему пламенный привет! И жульку с собой пусть забирает
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видишь как в каментах стараются.

Если б это был украинец, а не защекан 11-рублевый, он бы просто постеснялся в теме о новом оружии кукарекать о диверсии, которую собственно для инфоповода обосрать Выставку и затевали.

Зрадодебилы для меня все меньше и меньше отличаются от ватных унтерменшей
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петра на другий срок и пашинський и КО снаряды и ракеты сделают на заводе по производству стиральных машин!!!
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Выглядит зачётно.Осталось в деле обкатать "Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 3198
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Выглядит очень неплохо, не совсем понятно только зачем менять шило на мыло при катострафичесаи маленьком бюджете ВСУ а если добавить опцию корректируемых ракет будет сильно дорого? (( 3 баллона это пневмо или под газ? Короч, есть спецы в этой области пускай думают.
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Чомусь про характеристики (дальність, точність) нуль написано....
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Хоч тепер я турок - не козак, але машинка гарна, рух правильний. До такої техніки треба ще гарний Генштаб з зарним політичним керівництвом країни.
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а стрелять она должна была тем, что сгорело сегодня под Черниговом.
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"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 передвиборчі цяцянки

а запасы зарядов к этому сегодня сгорели

"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 WerwolfSity

Набої висадили в повітря, тепер саме час на переозброєння. доки новий запас організують.
Одна біда в верхах телитимуться. доки рак на горі засвистить.
"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 Toshno Newapkokrad

для чого ця система коли всі снаряди для неї уже украли продали і спалили залишки
"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 Royal Flush

"отечественные комплектующие" в Ичне догорают
"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 Арина Родионова 96ca5499

такое чувство что сивочолий гетьман для пуйла делает это все!!! нам то уже стрелять нечем((( последние запасы догорают((
"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 Igor Geller

Ну что обычный металлом. Боекомплекты, БЛАГОДАРЯ руководству МО Украины взлетал на воздух уже 4 раза (Сватово, Калиновке, Балаклея и теперь Ичне). И чем стрелять ребята будут??? Из луков? Может все же эти козлы заплатят за то, что просрали
"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 Paja Gnevniy

поздно стрелять уже нечем"Укроборонпром" уперше показав "Берест" - реактивну систему залпового вогню, в якій використовують лише вітчизняні комплектуючі - Цензор.НЕТ 8822 cimbitep

а стрелять она должна была тем, что сгорело сегодня под Черниговом.

писец в теме насрано продажными уродами. Сколько денег платят, говноеды?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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