 "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" впервые показал новую украинскую ракетную систему залпового огня "Берест". РСЗО продемонстрировали на выставке "Оружие и безопасность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", стоящей на вооружении Вооруженных Сил Украины. Эта РСЗО мощнее, точнее и мобильнее "Града".
"Берест" оборудован цифровой системой управления огнем. Так что экипаж может проводить подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую привязку, не покидая кабины, сообщают в ведомстве.
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Благодаря беспроводным технологиям расчет "Береста" может в режиме реального времени получать координаты врага с беспилотников, контрбатарейной РЛС или других систем наблюдения. По замыслу производителя, это должно в разы повысить точность и эффективность ведения огня.
Новинка установлена на шасси с колесной формулой 4х4. Кабина в нем расположена над двигателем и оборудована четырьмя дверями. По словам производителей, расчет и вся необходимая для управления огнем аппаратура сможет комфортно разместиться в кабине "Береста".
Кроме того, новая РСЗО мощнее. Мощность "Береста" – 50, а "Града" – 40 реактивных снарядов.
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Учитывая то, что все компоненты для "Береста" произведены в Украине, удалось значительно уменьшить его стоимость по сравнению с аналогами. Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить "Грады", значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов, подводят итог в "Укроборонпроме".
теперь иди поплачь в уголке, потому что за зрадЮлю и прочий ватный биомусор голосует тем больше чем лохторат беднее и малообразованнее.
Одна біда в верхах телитимуться. доки рак на горі засвистить.
Причем пульт явно совкового дизайна но лампочки заменены на светодиоды. А заменены ли?!
На этом твои познания в экономике, реформах и гос. управлении - как и твой патриотизм - заканчиваются.
Ах, да еще вы , дебилы любите шутить про шоколад )))))
Если б это был украинец, а не защекан 11-рублевый, он бы просто постеснялся в теме о новом оружии кукарекать о диверсии, которую собственно для инфоповода обосрать Выставку и затевали.
Зрадодебилы для меня все меньше и меньше отличаются от ватных унтерменшей
а запасы зарядов к этому сегодня сгорели
WerwolfSity
Набої висадили в повітря, тепер саме час на переозброєння. доки новий запас організують.
Одна біда в верхах телитимуться. доки рак на горі засвистить.
Toshno Newapkokrad
для чого ця система коли всі снаряди для неї уже украли продали і спалили залишки
Royal Flush
"отечественные комплектующие" в Ичне догорают
Арина Родионова 96ca5499
такое чувство что сивочолий гетьман для пуйла делает это все!!! нам то уже стрелять нечем((( последние запасы догорают((
Igor Geller
Ну что обычный металлом. Боекомплекты, БЛАГОДАРЯ руководству МО Украины взлетал на воздух уже 4 раза (Сватово, Калиновке, Балаклея и теперь Ичне). И чем стрелять ребята будут??? Из луков? Может все же эти козлы заплатят за то, что просрали
Paja Gnevniy
поздно стрелять уже нечем cimbitep
а стрелять она должна была тем, что сгорело сегодня под Черниговом.
писец в теме насрано продажными уродами. Сколько денег платят, говноеды?