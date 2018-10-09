 "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" впервые показал новую украинскую ракетную систему залпового огня "Берест". РСЗО продемонстрировали на выставке "Оружие и безопасность", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", стоящей на вооружении Вооруженных Сил Украины. Эта РСЗО мощнее, точнее и мобильнее "Града".

"Берест" оборудован цифровой системой управления огнем. Так что экипаж может проводить подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую привязку, не покидая кабины, сообщают в ведомстве.

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Благодаря беспроводным технологиям расчет "Береста" может в режиме реального времени получать координаты врага с беспилотников, контрбатарейной РЛС или других систем наблюдения. По замыслу производителя, это должно в разы повысить точность и эффективность ведения огня.

Новинка установлена на шасси с колесной формулой 4х4. Кабина в нем расположена над двигателем и оборудована четырьмя дверями. По словам производителей, расчет и вся необходимая для управления огнем аппаратура сможет комфортно разместиться в кабине "Береста".

Кроме того, новая РСЗО мощнее. Мощность "Береста" – 50, а "Града" – 40 реактивных снарядов.

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Учитывая то, что все компоненты для "Береста" произведены в Украине, удалось значительно уменьшить его стоимость по сравнению с аналогами. Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить "Грады", значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов, подводят итог в "Укроборонпроме".