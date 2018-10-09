 "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК "Нафтогаз".
Так, сегодня НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева. Подписание стало возможным в результате длительной работы сторон при активном участии правительства и Киевской городской государственной администрации.
"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. При этом, вопрос взимания дополнительных начислений подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельных судебных споров.
Ожидается, что завтра, 10 октября, Хозяйственный суд города Киева утвердит подписанное мировое соглашение. Это позволит "Нафтогазу" и "Киевтеплоэнерго" в срок до пяти рабочих дней заключить договоры поставки газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных постановлением КМУ №187 от 22.03.2017 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественно важных интересов в процессе функционирования рынка природного газа "(ПСО).
По словам первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы, подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве и начала отопительного сезона.
Фото: пресс-служба "Нафтогаза"
"Мы приветствуем конструктивные сдвиги в вопросе обеспечения горячего водоснабжения и отопления для киевлян на условиях, предусмотренных законодательством. После утверждения судом мирового соглашения мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договора о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о возложении спецобязательств, и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - отметил Сергей Перелома.
І При тому, що "порохобот гірший за пі4араса" (с). Так само, як зрадник та його адвокати-посіпаки, мерзенніший за ворога.
Это что они обязались погасить долги Ахметова за газ что-ли?
Отлично! Перемога! Пендаль повесил на киевлян 2,4 млрд. долга!
Они ещё не подписали. А у нас на подъездах, уже вчера, расклеили объявления, что горячая вода появится 10.10.2018. Ну прям Нострадамусы. Кто же мог знать, что Киевтеплоэнерго возьмёт на себя долги Ахметова?
А теперь вопрос. Кто будет оплачивать этот ахметовский долг?
там уже слепой траст в доле
так шо без вариантов
Вся страна выбрала пэцю, он выбрал ахметку. Значит и долги Пэци и Ахметки ложаться на всю страну равными долями.
Коли ви вже вдавитесь, два мерзенних мародера, сивий і рудий?
10 лет качал бабло, ржавые трубы не менял.
задолжал 1 млрд грн.
сейчас отдал обратно, но только тепло - трубы и тэцы-все в разваленном состоянии с долгами.
должен был вернуть украденные бабки в бюджет,
НО...
не вернул,
И...
киевсоветы-гросманы пошли с ахметом на мировую -
ахмет теперичи ничего не должен.!!!!!!
ура пабеда.
но электику ахмет оставил пока себе,
уголь данецкий нужно кудато девать по цене ротердамплюс - будет делать илектрику
для тупых киевских по 5 кратной цене.