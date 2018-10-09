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 Экономика, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:горячая вода (55) Киевэнерго (257) Нафтогаз (2560) Киевтеплоэнерго (4)

 "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО

Горячее водоснабжение киевлянам может быть возобновлено в течение пяти дней после принятия мирового соглашения судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК "Нафтогаз".

Так, сегодня НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева. Подписание стало возможным в результате длительной работы сторон при активном участии правительства и Киевской городской государственной администрации.

"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. При этом, вопрос взимания дополнительных начислений подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельных судебных споров.

Нафтогаз подписал мировое соглашение с Киевтеплоэнерго и Киевэнерго 01

Ожидается, что завтра, 10 октября, Хозяйственный суд города Киева утвердит подписанное мировое соглашение. Это позволит "Нафтогазу" и "Киевтеплоэнерго" в срок до пяти рабочих дней заключить договоры поставки газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных постановлением КМУ №187 от 22.03.2017 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественно важных интересов в процессе функционирования рынка природного газа "(ПСО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам

По словам первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы, подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве и начала отопительного сезона.

Нафтогаз подписал мировое соглашение с Киевтеплоэнерго и Киевэнерго 02
Фото: пресс-служба "Нафтогаза"

"Мы приветствуем конструктивные сдвиги в вопросе обеспечения горячего водоснабжения и отопления для киевлян на условиях, предусмотренных законодательством. После утверждения судом мирового соглашения мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договора о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о возложении спецобязательств, и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - отметил Сергей Перелома.

Источник: https://censor.net.ua/p3090414
 
   
 Топ комментарии
 
Вот молодцы, под предлогом заботы о людях погасили долги Ахметова а то ему нечем отдавать понимаешь.
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"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/p3090414

Отлично! Перемога! Пендаль повесил на киевлян 2,4 млрд. долга! "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 6947 "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 6854
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Терки олигархов. Причем здесь простые украинцы ? В смысле,что им с этого ?
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Простые украинцы - це кормовой ресурс простых хороших парней алигаторхов.
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Простые украинцы - это жертвы коммунистического террора. И их последующих питомцев - воров,бандитов и преступников - тех кого зовут олигархами Украины.
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Ну жертвы. Хто ж спорит. Быть жертвой - це такое особое психическое состояние. Многим нравится. Украинцы так вообще повально в этом состоянии органично жизнь проживают. И на Западе тоже нынче пока еще актуально обижанцем быть.
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В тім, що печерське ОЗУ розподіляє між собою наші активи, а між нами - свої борги.
І При тому, що "порохобот гірший за пі4араса" (с). Так само, як зрадник та його адвокати-посіпаки, мерзенніший за ворога.
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"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн

Это что они обязались погасить долги Ахметова за газ что-ли?
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Именно так. И еще компенсировать татарину затраты на ремонт сетей. Оглушительная победа! "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 6728
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Так уже приходят счета за газ, где по нормативу, если дольше пару суток нет горячей воды, людям завышают почти на 50% счета за газ. Вот сколько не было горячей 4 месяца? вот мі и заплатим... Да еще подождите, ща трубы рвать начнет, после того как 4 месяца по ним воды не было....
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"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/p3090414

Отлично! Перемога! Пендаль повесил на киевлян 2,4 млрд. долга!
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Ну, там чуть сложнее. Это реально компромисс, мировое соглашение. Я так понимаю, что штрафы и пени уже точно платить не будут. И сумма долга - 2.4 миллиарда, это только прямые долги киевлян за воду и отопление. Остальные долги Ахметову фактически простили и списали. Сейчас эти 2.4 миллиарда начнут с киевлян собирать в судебном порядке. Кто не захочет отдавать, лишится квартиры по ещё азаровскому закону.
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Всё равно все причастные к этому позорищу останутся в памяти киевлян ублюдками! "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 7846 Ну разве что им на смену придут ещё большие ублюдки... "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 7846
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Ну, то что придует ещё большие ублюдки, лично я даже не сомневаюсь. Глядя на предвыборные рейтинги Тимошенко, Бойко и Рабиновича...
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С ЧЕМ И ПОЗДРАВЛЯЮ КИЕВЛЯН, А ТАК ЖЕ РИНАТА АХМЕТОВА. УЖ ОН ТО ТУТ ТОЧНО НА 5 МИЛЛИАРДОВ В ВЫИГРАШЕ. "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" - Цензор.НЕТ 1994
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Ах-ха-ха.

Они ещё не подписали. А у нас на подъездах, уже вчера, расклеили объявления, что горячая вода появится 10.10.2018. Ну прям Нострадамусы. Кто же мог знать, что Киевтеплоэнерго возьмёт на себя долги Ахметова?

А теперь вопрос. Кто будет оплачивать этот ахметовский долг?
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Киевэнерго было украдено Ахметова .то есть нужно было Ахметова расстрелять ,а всё украденное имущество и активы конфисковать .
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пiздно
там уже слепой траст в доле
так шо без вариантов
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Вот молодцы, под предлогом заботы о людях погасили долги Ахметова а то ему нечем отдавать понимаешь.
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за такие деньги Киевлянам абонемент в сауну можно повыдавать
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Теперь ещё этот долг из госбюджета оплатят - и все будет норм...)))
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о Вы уже "долг" Киевлян на всю Украину передали
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Ну дык не киевлянам же отдуваться за долги ахметки.
Вся страна выбрала пэцю, он выбрал ахметку. Значит и долги Пэци и Ахметки ложаться на всю страну равными долями.
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Учитесь, ваше преосвященство, как надо работать без отмычек! (с) Праздник святого Йоргена
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Ахаха. Комунальне підприємство (належить киянам) визнає борги приватного Київенерго (належить ахмєтці).
Коли ви вже вдавитесь, два мерзенних мародера, сивий і рудий?
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Потужне миролюбство. Відкат відразу в Панаму піде?
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как же надоело это мародерство. во что город превратили?...вырубили, выпотрошили, мусором завалили, уродцев многоэтажных понастроили везде где только можно...в том числе и на кладбищах, ТЦ на каждом углу .....вместо нормальных транспортных развязок, за каждый островок насаждений приходится бороться в когда-то самой зеленой столице Европы. Ген-план развития столицы????- не а....не слышали((((
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ахметов получил киевэнерго в собственность 10 лет назад.
10 лет качал бабло, ржавые трубы не менял.

задолжал 1 млрд грн.

сейчас отдал обратно, но только тепло - трубы и тэцы-все в разваленном состоянии с долгами.
должен был вернуть украденные бабки в бюджет,
НО...
не вернул,
И...
киевсоветы-гросманы пошли с ахметом на мировую -
ахмет теперичи ничего не должен.!!!!!!

ура пабеда.

но электику ахмет оставил пока себе,

уголь данецкий нужно кудато девать по цене ротердамплюс - будет делать илектрику
для тупых киевских по 5 кратной цене.
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Единственное, что меня утешает - что эти барцы льют гавно нет от тотальной тупости, а за деньги...
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО
 
 
 
 
 
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