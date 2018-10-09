EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3508  15
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5203) Киевская область (1522) нападение (1615) оружие (3553)

 Audi и "ВАЗ" столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом. ФОТО

В пригороде Борисполя произошло ДТП, после которого начался конфликт водителей и пассажиров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Женщина погибла в результате ДТП на Полтавщине, - полиция

Отмечается, что на дороге столкнулись "ВАЗ" и Audi A4 на номерах иностранной регистрации. Водители повздорили сразу после аварии. В конфликт также вмешались пассажиры Audi – двое молодых людей спортивного телосложения. Угрожая пистолетом водителю "ВАЗа", они разбили стекло и похитили из салона мобильный телефон, после чего скрылись.

Правоохранители нашли Audi на одной из улиц Борисполя. Задержали 35-летнего жителя Барышевского района, у которого изъяли пистолет Форт-12, разрешительные документы на него и украденный мобильный телефон.

Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 01
Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 02
Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 03

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3090395
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а что еще с того... ваза.... можно выколотить? только мобилу...
даже европротокол составлять не захотели, сволочи ленивые
 показать весь комментарий
 
 
Какой европротокол, там бляха снятая с регистрации, кому он претензии может выставить?
 показать весь комментарий
 
 
как еще можно намекнуть что это юмор, уже и смайлик подвесил
 показать весь комментарий
 
наверное "да" для тех, кто на совок надрачивает
 показать весь комментарий
 
 
Было просто дтп-теперь будет вооруженное ограбление,лет на 7
 показать весь комментарий
 
 
а как культурно сказано: на номерах иностранной регистрации.
 показать весь комментарий
 
 
ага, улыбнуло, тогда уже надо было писать одинаково "пиздолет ФОРД"
 показать весь комментарий
 
 
бляхеров нужно понять-простить-отпустить...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияAudi и "ВАЗ" столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх