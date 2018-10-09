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 Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Полицейские Киева заступили на патрулирование населенных пунктов у военных складов на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в Facebook.

"Приданные силы после инструктажа, во время которого им определили задачи, вместе с другими подразделениями системы МВД присоединились к эвакуации людей", - сказано в сообщении.

Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 01

Отмечается, что часть правоохранителей обустраивает временные пункты, где будут оказывать всяческую помощь местным жителям.

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Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 02

"В частности, будут развернуты палатки, где будет работать полевая кухня. Здесь же можно будет получить необходимые продукты", - отметили в ведомстве.

Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 03
Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 04
Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 05
Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 06

Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине 07

Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3090376
 
 
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А на дорогах Киева с Trucam хоть кого-то оставили?
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Оставили-это святое,это поступление бабла,первоочередное.Рюкзакову на очередной замок надо деньги собирать,одного мало
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И броневики пригодились.А то на фронте они не нужны,если верить мальдивскому гавнокомандующему.
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Они всё осознали, сходили на исповедь и стали хорошими.
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Не на исповедь, а на переаттестацию. По меткости стрельбы, применению дубинок и прочих профессиональных навыков, которых им так не хватало зимой 2013-14
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лучше бы они Диану Хриненко из села Субботци так ехали штурмом освобождать из заложников главарей опг, их пособников и оборотней в погонах. а не глупостями занимаются.
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постоянно делают не то, что нужно действительно делать.
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а зачем им, кстати, автоматы. кого они убивать собрались и кто вообще эти люди с автоматами и в полицейской форме.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтоличные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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