 Чиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал незаконную схему получения денег от предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. За взятки злоумышленник обещал беспрепятственное таможенное оформление импортируемых автомобилей. Стоимость своих "услуг" чиновник оценивал от 650 до 850 долларов США за одно транспортное средство.

Правоохранители задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения очередной взятки в размере девятнадцати тысяч гривен.

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Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с прокуратурой.

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