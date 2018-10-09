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 Чиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал незаконную схему получения денег от предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. За взятки злоумышленник обещал беспрепятственное таможенное оформление импортируемых автомобилей. Стоимость своих "услуг" чиновник оценивал от 650 до 850 долларов США за одно транспортное средство.

Правоохранители задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения очередной взятки в размере девятнадцати тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник ГПУ задержан при получении $15 тыс. взятки, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ 01
Чиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ 02

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с прокуратурой.

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Источник: https://censor.net.ua/p3090370
 
 
 Топ комментарии
 
и вся эта вакханалия началась после назначения власова начальником таможни в Одессе.
Соя, напомнить, кто такой власов и кто его назначил
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Теперь этого честнейшего парня, возможно, оштрафуют. Тысячи на полторы гривень - не меньше. И уволят "задним числом", чтобы трудовую книжку не портить. А потом он через суд восстановится в должности... И ему еще за "вынужденный прогул" заплатят. Непедагогично это, не демократично и не либерально, но пока таких, как он не начнут вешать прямо на таможенном посту, где он брал взятки, ничего не изменится.
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да? только вряд-ли сядет, отмажут
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ну еще по божески брал, не то что шоколадные держиморды
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За это и сядет. Нечестная конкуренция была с его стороны.
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Если учесть, что прибывало до 200 авто, что деньги за те машины заплачены американцам и есть документы таможни, это выглядит рэкетом покруче девяностых.
Да, ты учти, что те машины везут фирмы Одессы, частнику самому не выгодно, то испорченная репутация фирмам гарантирована как и в Украине, так и в Штатах
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А какая у тебя морда брат? В каком шоколаде может ?
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и вся эта вакханалия началась после назначения власова начальником таможни в Одессе.
Соя, напомнить, кто такой власов и кто его назначил
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Sоя, это будет правильно на данное время, как и роSSия
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вспоминая Марушевскую весь седьмой км начинает всхлыпывать и вздыхать. После ее ухода растаможка контейнера выросла на 3-5 тысяч долл., и бардак начался несусветный. Сейчас вобще абсурд, по 40 дней не могут растаможить контейнера. День хранения-100 баксов, вот и считай, как говорится
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Теперь этого честнейшего парня, возможно, оштрафуют. Тысячи на полторы гривень - не меньше. И уволят "задним числом", чтобы трудовую книжку не портить. А потом он через суд восстановится в должности... И ему еще за "вынужденный прогул" заплатят. Непедагогично это, не демократично и не либерально, но пока таких, как он не начнут вешать прямо на таможенном посту, где он брал взятки, ничего не изменится.
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Сталіна, Сталіна в студію - і цирк з хабарниками припинеться
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чета СыБыУ активизировались каждый день кого то ловят!!! тот 300 гривн взял тот 200$ а этот вон 20 000 хапнуть решил, злостный расхититель шоколадной собственности..............
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На западе Украины, такие события заканчиваются перекрытие дорог с требование освободить благодеятеля!!!!
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А чтого імЄнно 50, а не для рівного підрахунку 00, або 000 чи 0000?
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У которого? У того Шо давно подох или уже новый имееЦА?
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посчитают, сколько оформил машин, умножат на 850 долларов, половину заберут отдав таможенника на поруки депутатов и все крапка!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Одесской таможни брал по $650-850 за оформление импортируемых автомобилей, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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