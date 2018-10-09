 Воспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном. ФОТО

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 5 октября один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как сбежал от воспитателя.
"Для того чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а потом заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Малый смог убежать и успел сделать фото. Мать, как могла, успокоила ребенка, а утром забрала малого из лечебного учреждения", - говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что обратился к Хмельницкой облгосадминистрации с требованием расследовать данный случай и проверить деятельность заведения.
"Я считаю, что такие действия являются недопустимыми в отношении людей, а особенно детей! Виновные должны быть наказаны! Таким людям нельзя позволять работать с детьми!" - заявил он.
но когда человек туда идёт, он ведь осознанно это делает, знает на что.
учат же их хорошему, доброму.
своего рода, как у врачей - клятва гиппократа и принцип "не навреди" .
Хотелось бы узнать - что за гигант ума "О.Кехлер"?
И что же у меня здесь - "а еще в шляпе, интеллыгэнт"?
"Я не утрирую, а констатирую факт, что есть множество "народных мудростей" на выбор, которые оставляют любого правым..."
Можно посмотреть как Израиль развивался и сопоставить с графиком роста населения, за счёт переселившихся в Израиль...
Это его высказывание или в каком-то контексте имеет определённый или он полностью исключает поступки людей, например, - виноват правитель, что ты пьяный свалился в канаву и обосновать можно - канава не чищена, не забетонирована..
Вот в Латвии обрушилось перекрытие в торговом центре - премьер министр подал в отставку.
В Словакии убили журналиста изза земельных дрязг- премьер министр послал в отставку.
А в Украине перестреляли в княжичах народ, взрывают склады, назначают главными разведчикам родню оккупантов и ШО???? КАПШО! Никаких отставок нет. Все допой к стульям приклеились
"В частности, Гройсман инициировал проверки ряда областей на предмет целевого использования бюджетных субвенций, которые направляются, в том числе, на выплаты заработных плат бюджетникам. Он также отметил, что по ряду областей поступают сигналы о нецелевом использовании средств и росте задолженностей по зарплате.
"Принимаем поручение о проведении проверок", - подчеркнул Гройсман.
Он также отметил, что если "некоторые руководители будут заниматься высадкой туй за счет субвенций", их будут увольнять."
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-proveryat-ispolzovanie-subventsiy-1538558557.html
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3090368/68002663
Не все любят образованных людей.