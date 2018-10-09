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 Воспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном. ФОТО

На Хмельнитчине воспитатель Великожванчицкого областного детского пульмонологического санатория бил детей ногами и заставил стоять на коленях.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, 5 октября один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как сбежал от воспитателя.

Воспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном 01

"Для того чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а потом заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Малый смог убежать и успел сделать фото. Мать, как могла, успокоила ребенка, а утром забрала малого из лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

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Кулеба отметил, что обратился к Хмельницкой облгосадминистрации с требованием расследовать данный случай и проверить деятельность заведения.

"Я считаю, что такие действия являются недопустимыми в отношении людей, а особенно детей! Виновные должны быть наказаны! Таким людям нельзя позволять работать с детьми!" - заявил он.

Воспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090368
 
 
 Топ комментарии
 
Этому воспитателю надо объяснить, что так делать нельзя. Причём объяснять надо ногами.
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За таке потрібно відправляти за грати. Діти поглинають все, як губка. В дорослому віці все це проявиться у них дикою і невмотивованою жорстокістю до інших людей, абсолютно невинних. Причому проявиться на підсвідомому рівні.
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Не "ми", а ви. Питання риторичне.
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Воспитание - сложный процесс и не лёгкий труд. Но методы необходимо выбирать иные
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именно - сложный процесс и не лёгкий труд.
но когда человек туда идёт, он ведь осознанно это делает, знает на что.

учат же их хорошему, доброму.

своего рода, как у врачей - клятва гиппократа и принцип "не навреди" .
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Воспитывать детей нужно по другому но перевоспитывать только так.
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Ну то знайдіть час познайомитись з КК України, поки прокурор вас не ознайомив...
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КК України дозволяе цим діткам до напівсмерті забивати однолітків і навіть учителів, а прокурор зовсім безсилий.
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Значит надо спросить с парламента- " вам отдых по два месяца еще не надоел? Может освободите место для работы ? "
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Кто то вообще даст налогоплательщику отчет СКОЛЬКО депутаты отдыхали за 2018. Ведь идет Рождество 25 декабря и они на мылятся с 21 ( пятница) по чартерам и до середины феврали. КОГДА ИМ ЗАКОНЫ ПРИНИМАТЬ? Во время загара?
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Ні, КК цього не дозволяє. Дозволяє виховання яке дано батьками, школою, вулицею. У прокурора просто завдання інше, і методи "виховання" специфічні...
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Сейчас порохоботы набросятся )) Если скажу,что в этом тоже правительство,виновато. А кто же тогда ? Кто это контролировать должен ? - Охранник из Ични ?
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Попробуй с психиатром обсудить свой пост, может улучшишь его содержание...
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Ну, а кто виноват,что в детсады попадают подобные типы ? Дворник Афанасий ?
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Любое,даже самое незначительное на первый взгляд событие в стране - является продуктом деятельности правительства ,этой самой страны. О.Кехлер.
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Я думал, что в стране живут ещё и люди, а не только правители...
Хотелось бы узнать - что за гигант ума "О.Кехлер"?
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Один из немецких фабрикантов в швейной промышленности.
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Немецкий барыга, у которого тоже не он виноват, а правительство?
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Ну не утрируйте , вы же достаточно умный человек. На ЗАПАДЕ ,И ТЕМ БОЛЕЕ У НЕМЦЕВ ,ВСЕ ОЧЕНЬ РАЦИОНАЛЬНО. Северный поток тому пример 😎
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Я не утрирую, а констатирую факт, что есть множество "народных мудростей" на выбор, которые оставляют любого правым...
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По себе знаю, что все надо предусматривать если руководишь людьми. Потому на западе миллионеры отправляют саоих детей работать в Макдональдс и потом ваерх по карьерной лестнице. Тогда руководитель знает где может ошибиться подчиненный. В Украине в тот же кабмин попадают часто без опыта , но с мохнатыми лапами .
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Добавлю . Не опускайте свои комменты до уровня кацапского люмпмена типа" а еще в шляпе, интеллыгэнт"
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Серьёзно?...
И что же у меня здесь - "а еще в шляпе, интеллыгэнт"?

"Я не утрирую, а констатирую факт, что есть множество "народных мудростей" на выбор, которые оставляют любого правым..."
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Вы немецкого бизнесмена обозвали барыгой ДАЖЕ НЕ ЗНАЯ ЕГО БИОГРАФИИ . Вот это и есть люмпменский подход
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Не знал, что сарказм это люмпенский подход, когда я со зрадофилами, которые везде готовы всунуть - барыга, я использую слово барыга. :D
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Знаете, хочется чтобы Украинцы жили хорошо - с хорошими машинами, с хорошими домами, с качественными продуктами и медициной., с хорошим образованием. Украинцы имеют на это моральное право. От сарказма никому не легче
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Выезд заробитчан никак не способствует укреплению и развитию экономики, но зрада упорно за это агитирует и "обосновывает", что реформ нет, реформа должна дать финансовый результат в одну секунду...
Можно посмотреть как Израиль развивался и сопоставить с графиком роста населения, за счёт переселившихся в Израиль...
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Он не барыга. А мастер и новатор. С нуля и своим собственным трудом превратил свою мастерскую в фабрику с многотысячными рабочими.
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Это не означает, что он способен сказать что-то действительно мудрое...
Это его высказывание или в каком-то контексте имеет определённый или он полностью исключает поступки людей, например, - виноват правитель, что ты пьяный свалился в канаву и обосновать можно - канава не чищена, не забетонирована..
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Ну если канава не забетонирована, то премьера в отставку, т к назначил плохого руководителя коммунального хозяйства.
Вот в Латвии обрушилось перекрытие в торговом центре - премьер министр подал в отставку.
В Словакии убили журналиста изза земельных дрязг- премьер министр послал в отставку.
А в Украине перестреляли в княжичах народ, взрывают склады, назначают главными разведчикам родню оккупантов и ШО???? КАПШО! Никаких отставок нет. Все допой к стульям приклеились
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Я же так и сказал, что всегда можно что-то найти, но лучше бы - калькулятор, чтобы сначала посчитать - есть ли средства на бетонирование канавы, а то как дома, так - подождём дорожку бетонировать - нет денег, нам нужно поправить забор, чтобы соседские собаки не лазили, а как в государстве - почему всё не сделано, как там-то и там-то или - а вот у них...
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Половинить бюджет на дорогие дома и авто в Украине гроши есть . А Меркель вообще в квартире живет , говорят.
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Сколько в цифрах половина бюджета Украины?
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Наличие оградительных поручней уменьшит опасность падений. Это также забота правительства города. Пусть и в городском масштабе. А многочисленные пъяные - это результат бесхозных рабочих рук. Которым нет работы в стране. Зато в Польше,есть.
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На всё нужны средства и не Гройсман должен наводить порядок, а гражданское общество на месте:

"В частности, Гройсман инициировал проверки ряда областей на предмет целевого использования бюджетных субвенций, которые направляются, в том числе, на выплаты заработных плат бюджетникам. Он также отметил, что по ряду областей поступают сигналы о нецелевом использовании средств и росте задолженностей по зарплате.
"Принимаем поручение о проведении проверок", - подчеркнул Гройсман.
Он также отметил, что если "некоторые руководители будут заниматься высадкой туй за счет субвенций", их будут увольнять."
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-proveryat-ispolzovanie-subventsiy-1538558557.html
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Очковтиравало. Без результата. В духе политики партии ссср ))
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У тебя своё хозяйство есть, дача или частный дом - неважно? Если есть, то прочитай мой пост:
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3090368/68002663
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100 баллов.
Не все любят образованных людей.
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Этому воспитателю надо объяснить, что так делать нельзя. Причём объяснять надо ногами.
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За таке потрібно відправляти за грати. Діти поглинають все, як губка. В дорослому віці все це проявиться у них дикою і невмотивованою жорстокістю до інших людей, абсолютно невинних. Причому проявиться на підсвідомому рівні.
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Ну и шо?? В спортивных лагерях всегда так делали воспитатели, вспомните своё детство
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вот и выросло поколение забитых дебилов
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Не пускайте своїх дітей у ці так звані санаторії,бо в них готують до суворих режимів з ранніх років.
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Да. Воспитатели со сломанной психикой ломают психику детям
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при царизмі в кутку в церковній школі у відрі стояли різки - і нічого, люди виростали....А нині вседозволеність - от і маємо таке суспільство.....
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дозвольте запитати: яке суспільство? Дорослий чолов"яга знущається над дітьми?
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знущатися не потрібно, а наказувати треба. На моєму однокласнику в свій час вчителька указку зламала, і нічого, батьки не прибігали нюні розводити, та й він вдячний вчителям, що з нього не подонок виріс. Нас у класі в куток ставили - а зараз батьки з кореспондентами би набігли..., а ці дітки потім батьків на вулицю викидають, коли підростають....
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вибачайте, перейду на російську. Мне папа однажды сказал, что нет ничего проще, безнаказаннее и подлее , чем обидеть ребенка (читай, более слабого априори). Чем больше лет проходит, тем больше и глубже понимаю. Нет оправдания жестокости
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а в Біблії написано, виховуй різками динтину змалечу, по потім вона тебе виховає, ну приблизно так, дослівно не пам'ятаю
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різки дитині?! Тільки любов, розуміння, підтримка. Що може зробити дитина, яку таку шкоду, щоб її карати фізично?!
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на каком основании какойто посторонний дебил должен воспитывать моих детей? кто он такой вообще?
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И вырастит из сына свын, если сын - свыненок.....це не я сказав...
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вырастет из сына человек, а не забитый чмошник, который точно так же будет издеваться над теми кто слабее его
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Ага виросли і потопили в крові росію і Україну. До цих пір відхаркується виховання
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Ті що топили в крові народний бунт в 1917 - в церковну школу не ходили
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Виамин Павловский Ось тому таке маємо,що на дітьми знущались з дитинства.Ви подивіться на добробут Фінляндії і порівняйте,як у них ставляться до дітей.
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у Фінляндії можливо і батьки дітей виховують, а не так як у нас....., нічого страшного, якщо вчитель після "батьківського нашого виховання" дасть підзатильник, або в куток поставить
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Виамин Павловский Звичайно батьки виховують,але дитячий садок і школа теж повинна виховувати.От вашим дітям чи внукам нехай дають підзатильники.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном. ФОТО
 
 
 
 
 
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