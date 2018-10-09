 Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Амурская правда.
Как сообщается, во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
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На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем.
По данным ТАСС, власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.
В нас напевно є такі самі мости, та і взагалі не до кацапів зараз - бо склад горить..
"Так красиво начиналось -Обрушился мост."
И чем так плохо это?
"И как плохо закончилось- Где то в Сибири."
очікуємо на подібні кадри з кримським мостіком