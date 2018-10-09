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 Происшествия, За рубежом
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Все про:мост (405) обрушение (109) Россия (70686)

 Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО

В городе Свободном Амурской области РФ 9 октября, около 11 часов произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста на железную дорогу Транссибирской магистрали. В этот момент там проходил грузовой состав.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Амурская правда.

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Как сообщается, во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем.

Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ 01
По данным ТАСС, власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.

Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090331
 
   
Источник: Амурская правда
 Топ комментарии
 
Жду таких же приятных новостей о крымском мосте, с нетерпением жду.
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Отвєточка за склади боєприпасій швидко прилетіла.
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Жду таких же приятных новостей о крымском мосте, с нетерпением жду.
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А чому на відео ніхто не матюкався ? Ето не по-кацапські.
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Отвєточка за склади боєприпасій швидко прилетіла.
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Слабенькая ответочка, обломки быстро уберут, да и стоимость древнего моста несравнима со складами.
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Новый мост бесплатно из земли вырасет как гриб?
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херня, а не ответочка, хай лучше на кацапии склады взрываются, а в украине пешеходные переходы обваливаюца. Там на полторы смены работы и копеечные убытки в сравнении с нами.
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Там быстро уже с ножовкой лазучика нашли, а наши только карты еще развешивают... Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ - Цензор.НЕТ 8908
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А якби пасажирський потяг під ним проходив..
В нас напевно є такі самі мости, та і взагалі не до кацапів зараз - бо склад горить..
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При всій повазі, але це ті "люде", що раділи смерті наших воїнів?
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так я пишу, що новини могли би бути кращими.. Міст упав на залізничні колії Транссибірської магістралі в РФ - Цензор.НЕТ 5354
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Так красиво начиналось -Обрушился мост. И как плохо закончилось- Где то в Сибири.
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В чем красота этого?
"Так красиво начиналось -Обрушился мост."

И чем так плохо это?
"И как плохо закончилось- Где то в Сибири."
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это месть наших доблестных генералов за очередной подрыв складов. Лично Муженко закладывал фугас, Остальные генералы стояли на шухере. Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ - Цензор.НЕТ 242
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Схоже що водію вантажівки таки дісталось по голові в кабіні...
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У москалів державна елітка ще брехливіша, злодійкуватіша та тупіша ніж у нас. Тому пісєц завжди з ними.
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хоть какая то новость хорошая сутра.
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Вот, теперь патриотам будет не так горько страдать за склады с боеприпасами.
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за кацапів ми завжди порадіємо. Міст упав на залізничні колії Транссибірської магістралі в РФ - Цензор.НЕТ 1415
очікуємо на подібні кадри з кримським мостіком
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Кто знает грузоподъёмность грузовика с песком на том мосту?
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Ничего вы не понимаете.. это мост с непредсказуемой устойчивостью )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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