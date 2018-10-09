 Мост обрушился на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Амурская правда.

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Как сообщается, во время обрушения по мосту на улице Михайло-Чесноковской проезжал грузовой автомобиль. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают все службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили информацию об обрушении и пострадавшем.



По данным ТАСС, власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.