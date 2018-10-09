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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3002) контрабанда (1589) Одесса (5177)

 Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) совместно с представителями Управления защиты экономики в Одесской области и Генпрокуратуры раскрыли схему контрабанды зимней одежды.

"В контейнере, который на днях прибыл на судне из Китая, согласно документам находилась обувь. Впрочем, до таможенного поста он так и не доехал. Используя оперативную информацию, правоохранители обнаружили товар на одном из складов в Овидиопольском районе во время его разгрузки. Как выяснилось, в контейнере находилось 30 тонн зимней одежды, который планировали подменить на обувь и направить на растаможивание", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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В материале отмечается, что таким образом государство недополучило почти 750 тысяч гривен.

Продукция изъята в установленном порядке. Общая сумма оценки товара составляет около 2,5 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.

Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 01

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Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 02
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 03
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 04
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 05
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 06

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Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 07

Источник: https://censor.net.ua/p3090296
 
   
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Весь контрабандный товар делается на Малой Арнаутской...
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Ті, кого зловили будуть критикувати порошенка і писати про соєвих😊
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Банду оборотней, которая убивала киевлян из-за квартир, возглавляет начальник из угро Михаил ШвалюкНа счету особо опасной банды под руководством действующего высокопоставленного сотрудника киевского полицейского главка - убийства, пытки, мошенничество с недвижимостью киевлян, фабрикация уголовных дел с целью шантажа и вымогательства.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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