 Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"В контейнере, который на днях прибыл на судне из Китая, согласно документам находилась обувь. Впрочем, до таможенного поста он так и не доехал. Используя оперативную информацию, правоохранители обнаружили товар на одном из складов в Овидиопольском районе во время его разгрузки. Как выяснилось, в контейнере находилось 30 тонн зимней одежды, который планировали подменить на обувь и направить на растаможивание", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

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В материале отмечается, что таким образом государство недополучило почти 750 тысяч гривен.

Продукция изъята в установленном порядке. Общая сумма оценки товара составляет около 2,5 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.

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