 Активистов, пожелавших Путину в день рождения "долгих лет тюрьмы", арестовали на 10-15 суток. ФОТОрепортаж

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих оппозиционных активистов, которые в воскресенье, в день рождения Владимира Путина, растянули на улице Восстания баннер с пожеланием ему "долгих лет тюрьмы". Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Радио Свобода".
Андрей Граф получил 15 суток административного ареста, Влад Иванчо и Иван Рубцов – по 10 суток.
Четвертая задержанная, Светлана Уткина, остается в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга: ее не могут привлечь к ответственности без согласия прокурора поскольку она является членом избирательной комиссии.
По данным "Медиазоны", как минимум один из арестованных не имел отношения к акции – Андрей Граф просто проезжал мимо на самокате, однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей.
Вчера, 7 октября, в честь дня рождения Путина участники движения "Весна" провезли по улицам Петербурга "кровавый" торт, а также перекрыли улицу Восстания, зажгли файеры и развернули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы".
Полицейские задержали молодых людей и доставили в 78-й отдел полиции. Там на них составили протоколы за "нарушение правил публичных мероприятий, повлекшее помехи движению транспорта и пешеходов".
В воскресенье несколько оппозиционных активистов были задержаны и в Москве. Они принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили достижения страны за годы правления Владимира Путина.
Среди главных из них, по мнению активистов, 4-е место в мире по числу самоубийств, 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности, и 77% выпускников вузов, которые хотят уехать из России.
Сьогодні вранці я робив репост фото "сміливого" інтерв'ю з Путіним, а ввечері зрозумів, що мене так зачепило - принципово інша поведінка на таких типових фото з президентами України і Росії.
Я впевпений, що це походить від різниці національних характерів росіян і українців.
Українці можуть не підтримувати, або підтримувати своїх президентів, але ніколи, (і я люблю наш народ за це), повторюю - українці ніколи не стають перед президентами на коліна.
Наш Президент - це один із нас, з якого просто на порядок більше запитують.
Віктор Уколов
- Как так?
- По ошибке... так отрапортовали, что неделю сидеть не могла...
- Что ж теперь делать?
- Делать то, конечно, неча... Но мне нельзя от своего счастья отказываться... Пусть штрафт заплотит...
Оно понятно.
Если бы 9-й день или там 40-й.
Совсем другОе дело 😂😂😂