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Все про:Днепропетровщина (1250) Кривой Рог (564) пожар (3329) ГСЧС (1751)

 В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пламя забрало жизнь 64-летнего мужчины. Пожар удалось погасить за час.

В Кривом Роге Днепропетровской области на пожаре во Дворце культуры погиб мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"8 октября в 15:25 поступило сообщение о пожаре, который произошел во Дворце культуры на улице Матросова, Терновского района города Кривой Рог. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Пожар локализован в 15:52 и ликвидирован в 16:20. На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения", – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил звукорежиссерскую аппаратуру и мебель на площади 20 квадратных метров.

В тушении пламени участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают следователи.

В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС 01
В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС 02
В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС 03
В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС 04

В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3090269
 
 
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Кое-кто отдал Кривбасс вонючей "вилкутне" и Слава Богу-кое-кто не отдал "Криворожсталь" этому говну.Вот и думайте.

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Из-за этого и загорелось?
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Что не день то масштабный пожар как по заказу.
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Дворец? А то архитектурное сооружение под лестницей наверное северный корпус...
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ДК. Там детки в кружках занимались....
Танцы, рисование....
Там, обычно, были детские библиотеки...
А ты про какие дворцы?
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В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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У этих ... "слуг народа" на культуру денег не хватает.
У Кривому Розі горів Палац культури, є загиблий, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2610
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Теперь в Кривом Рогу нет ни культуры ни дворца.
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Культури там раніше не було, а палац був пдібний їх культурі🏫
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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