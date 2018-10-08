 В Кривом Роге горел Дворец культуры, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге Днепропетровской области на пожаре во Дворце культуры погиб мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"8 октября в 15:25 поступило сообщение о пожаре, который произошел во Дворце культуры на улице Матросова, Терновского района города Кривой Рог. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник внутри помещения Дворца культуры. Пожар локализован в 15:52 и ликвидирован в 16:20. На пожаре погиб гражданин 1954 года рождения", – говорится в сообщении.
Огонь уничтожил звукорежиссерскую аппаратуру и мебель на площади 20 квадратных метров.
В тушении пламени участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают следователи.
Танцы, рисование....
Там, обычно, были детские библиотеки...
А ты про какие дворцы?
http://patrioty.org.ua/politic/na-velykomu-oboronnomu-zavodi-v-rosii-stavsia-vybukh-ie-zhertvy-249930.html