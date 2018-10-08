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 Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

По инициативе военнослужащих мобильного госпиталя, при поддержке и содействии городских властей на территории лечебного учреждения в Мариуполе открыли мемориальный комплекс врачам, которые отдали свои жизни, спасая украинских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

68 медиков погибли с начала вооруженного конфликта.

Военные медики, военнослужащие, духовенство, руководство области и города в этот важный день присутствовали на открытии монумента. Священнослужитель отец Сергий провел панихиду по погибшим и освятил памятный знак.

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Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 01
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 02
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 03
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 04
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 05
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 06

Также смотрите: Памятник автору "Щедрика" Леонтовичу открыли в Покровске на Донетчине, где композитор жил четыре года. ФОТОрепортаж

Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 07
Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет 08

Источник: https://censor.net.ua/p3090265
 
   
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военным медикам слава, ведь они реально творили и творят чудеса спасая жызнь хлопцам и не только.
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Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекав, і хто за ними плаче
Де їх був дім, де стрінулась війна
Яке було в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно там, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить…
(Які в них білі крила за плечима.)
Нам невідомі мрії й здобуття
Всі їхні рани, всі слова прощання
Вони - Герої, що кладуть життя
Заради нас і мирного світання.
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Украинцы уходят только на Небо!

Слава Героям!
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Приклоняюсь...........
P.S.муж бывшей соседки - Владислав Ковалёв (хирург) погиб под Иловайском.........
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Як багато ... Я не знала, не думала, що загинуло стільки медиків.
Вічна вам Пам*ять, люди в білих халатах.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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