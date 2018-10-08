 Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.
68 медиков погибли с начала вооруженного конфликта.
Военные медики, военнослужащие, духовенство, руководство области и города в этот важный день присутствовали на открытии монумента. Священнослужитель отец Сергий провел панихиду по погибшим и освятил памятный знак.
Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекав, і хто за ними плаче
Де їх був дім, де стрінулась війна
Яке було в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно там, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить…
(Які в них білі крила за плечима.)
Нам невідомі мрії й здобуття
Всі їхні рани, всі слова прощання
Вони - Герої, що кладуть життя
Заради нас і мирного світання.
Слава Героям!
P.S.муж бывшей соседки - Владислав Ковалёв (хирург) погиб под Иловайском.........
Вічна вам Пам*ять, люди в білих халатах.