 Памятник военным медикам, погибшим в ходе военных действий на Донбассе, открыли в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

68 медиков погибли с начала вооруженного конфликта.

Военные медики, военнослужащие, духовенство, руководство области и города в этот важный день присутствовали на открытии монумента. Священнослужитель отец Сергий провел панихиду по погибшим и освятил памятный знак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный мемориал в честь армии УНР открыт на Одесчине. ФОТОрепортаж













Также смотрите: Памятник автору "Щедрика" Леонтовичу открыли в Покровске на Донетчине, где композитор жил четыре года. ФОТОрепортаж



