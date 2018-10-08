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Все про:Винницкая область (458) ГПУ (8879) колония (287) пытки (426)

 Сотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) прекратила пытки заключенного и другие правонарушения в Винницком учреждении исполнения наказаний №1.

"По результатам внеплановой проверки, проведенной в государственном учреждении "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1", сотрудниками управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы выявлено и пресечено бесчеловечное обращение с заключенным, которое имело признаки пыток", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела связей с общественностью и СМИ ГПУ.

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Сообщается, что заключенного "с явными признаками расстройства здоровья" несколько суток держали в неприспособленном камерном помещении "в ужасных антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, надлежащего медицинского обеспечения и тому подобного". Кроме того, сотрудники этого учреждения пытались подделать медицинскую документацию по узнику.

"Установлены систематические нарушения прав заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы, причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и других правонарушений. В жилых камерных помещениях обнаружены молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, станки, другие вещи и оборудование, запрещенные для свободного обращения среди заключенных указанной категории. Выявлено более 100 случаев незаконного выполнения поручений и другие нарушения по осуществлению оперативно-розыскной деятельности", - информируют в ГПУ.

Также проверка выявила существенные просчеты и недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности по указанным вопросам.

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"По результатам проверки восстановлены права заключенного, который подвергался пыткам. Ему оказана необходимая медицинская помощь, обеспечены надлежащие условия содержания и наблюдение врачей. Устранены подавляющее большинство нарушений законности, а также причин совершения преступлений и условий, которые этому способствуют. По фактам, установленным работниками профильного управления Генеральной прокуратуры Украины, зарегистрированы уголовные производства по ст. 127 (истязание) и 366 (служебный подлог) УК Украины.
В порядке, предусмотренном ст. 26 Закона Украины "О прокуратуре", руководством Генеральной прокуратуры Украины готовится документ реагирования на имя министра юстиции Украины, а также письмо к прокурору Винницкой области с требованием немедленно принять действенные меры, направленные на повышение эффективности прокурорской деятельности на указанном направлении работы, в том числе путем применения мер дисциплинарного характера в отношении сотрудников аппарата региональной прокуратуры", -подчеркивают в Генпрокуратуре.

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Сотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ 01
Сотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090257
 
 
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Нифига се... Уже убрали?! Часа не провисело... Надеюсь где-то всплывёт. Надо было скачивать сразу... Там о контрактах с Ираком, на которых она нагрелась и каких людей она называет "абсолютно честными"... Полезно было бы тем, кто за её декларацию вспоминает...
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Матиос, тепловизор, Торнадо, бла бла бла, фашисткая свастика
Сотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8641

Сотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8174
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начальника колоніі до того зека на 2 тижні
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники винницкой колонии пытали заключенного и разрешали держать в камерах молотки, пилы, химвещества и оборудование, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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