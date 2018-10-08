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 Украинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд. ФОТО

Украинка Наталья Жаркова установила два мировых рекорда на чемпионате мира в турецком городе Каш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

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"Во время чемпионата мира по фридайвингу (по версии CMAS) в городе Каш Наталья установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров! Это погружение принесло Наталье золото ЧМ в этой дисциплине. Рекорд и золото Наталья разделила с итальянской спортсменкой Алессией Зеккини", - говорится в сообщении.

Кроме того, Жаркова завоевала золото и еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.

Отметим, что фридайвингом называют подводное плавание с задержкой дыхания.

Украинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд 01

Украинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090222
 
   
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Вітаю.. Навіть не уявляю , як можна зануритись на таку глибину спорядженим, а тут - без спорядження.. Як на мене - героїчно..
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Это давлением на глубине немного поплющило Українка Жаркова пірнула без спорядження на глибину 70 метрів, встановивши світовий рекорд - Цензор.НЕТ 841
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и такое бывает! ?
поздравляем с рекордами и победой!
выше украинский прапор...пусть знают!
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Супер! И все же главное - не столько войти на рекордную глубину, сколько после выйти.
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Молодец...но головке может быть вава как Педалика...перегрузка будь здоров
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Блин, я немного более 20 метров ныряю, знаю что это такое... Но 70!!! Не представляю...
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У нас таких знаешь сколько? Мы планируем на Азовском на аквалангах сэкономить.
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все физические успехи так быстро уходят, в отличии от умственных...
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд. ФОТО
 
 
 
 
 
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