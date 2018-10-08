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Все про:вертолет (537) Киевская область (1521) контрразведка (90) СБУ (12881)

 Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили похищение двух авиационных двигателей из воинской части в Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

...
В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы в рамках начатого уголовного производства установили, что командир роты охраны воинской части подыскивает клиентов для покупки двух двигателей к вертолетам МИ-8. Он предлагал через посредников агрегаты покупателям за четыреста тысяч гривен, среди которых, по имеющейся информации, были представители РФ. Рыночная стоимость двигателей в десятки раз выше.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник организовал заезд на территорию воинской части грузовика, которым собирался транспортировать украденные двигатели.

Правоохранители под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержали командира роты сразу после выезда автомобиля с двигателями с территории воинской части.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".

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Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине 01
Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине 02
Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине 03
Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3090200
 
   
 Топ комментарии
 
тут пожар по Семочке тушить нужно, нет времени на проследить....да и бюджет постановы мизерный....
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и это профи?
нормальные спецы проследили бы и посмотрели каким образом они собирались переправить их через госграницу Військова контррозвідка СБУ не допустила викрадення та вивезення, можливо в РФ, двох вертолітних двигунів на Київщині - Цензор.НЕТ 9243
или там уже конфликт интересов начинается?
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Ага. Второй или третий раз уже. Как и с белорусскими вагнеровцами. Типа -во скока у нас успехов, а Семочко оговорили, это всё ЛПиП
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и это профи?
нормальные спецы проследили бы и посмотрели каким образом они собирались переправить их через госграницу Військова контррозвідка СБУ не допустила викрадення та вивезення, можливо в РФ, двох вертолітних двигунів на Київщині - Цензор.НЕТ 9243
или там уже конфликт интересов начинается?
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тут пожар по Семочке тушить нужно, нет времени на проследить....да и бюджет постановы мизерный....
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может просто хотели их через прозоро толкнуть?)
этой же воинской части?))
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На вилы гада, а не содержание под стражей!
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Это шо ж это творится? Зрадники у #новий армии? Військова контррозвідка СБУ не допустила викрадення та вивезення, можливо в РФ, двох вертолітних двигунів на Київщині - Цензор.НЕТ 7151
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Точки-у ишо не начали вывозить? Люблю я кино Військова контррозвідка СБУ не допустила викрадення та вивезення, можливо в РФ, двох вертолітних двигунів на Київщині - Цензор.НЕТ 799
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Семочко, даю наводку.

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Двигатель ТВ2-117А ремфонд для Ми-8т

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почему никогда не выходят на заказчика...не хотят? боятся?
продавец - это один уровень ... покупатель - другой
ну не моторную же лодку куму... он собирался их ставить?
конец цепочки.. оборвали... поторопились.... или....???
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всем 4, сбу - 5, Бабкину и Гончаренко - орден
очередная имитация прошла успешно
спасибо за понимание
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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