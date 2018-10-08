 Военная контрразведка СБУ не допустила похищения и вывоза, возможно в РФ, двух вертолетных двигателей на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

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В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы в рамках начатого уголовного производства установили, что командир роты охраны воинской части подыскивает клиентов для покупки двух двигателей к вертолетам МИ-8. Он предлагал через посредников агрегаты покупателям за четыреста тысяч гривен, среди которых, по имеющейся информации, были представители РФ. Рыночная стоимость двигателей в десятки раз выше.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник организовал заезд на территорию воинской части грузовика, которым собирался транспортировать украденные двигатели.

Правоохранители под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона задержали командира роты сразу после выезда автомобиля с двигателями с территории воинской части.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие".

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