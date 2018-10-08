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 Первые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 октября, появились первые фото модернизированной 122-мм РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода, которую привезли на выставку "Оружие и безопасность 2018".

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал", передает Цензор.НЕТ.

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Артиллерийская (специальная) часть изделия БМ-21У "Град" изготовлена ГП "Шепетовский ремонтный завод" в кооперации с другими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса. В качестве базы использовано шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 т, которое было разработано ЗАО "АвтоКрАЗ" в 2016 году.

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 01
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 02
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 03

Базовое шасси КрАЗ-5401НЕ оборудовано двухрядной 4-х дверной бескапотной кабиной.

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Широкопрофильные шины с централизованной системой подкачки позволяют эксплуатировать автомобиль, не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. Оснащен двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобиля на расстояние до 600 км. КрАЗ-5401НЕ способен развивать скорость более 90 км/ч.

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 04

Специальная часть изделия БМ-21У "Град", ранее уже была представлена Шепетовским ремонтным заводом на прошлогодней выставке "Оружие и безопасность 2017".

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 05
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 06
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 07

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Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 08
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 09

Источник: https://censor.net.ua/p3090198
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая альтернатива кацапским Уралошкам
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Пулять по сраным "братушкам" от всей души.
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Зрадофилы вам всё не так. Правда до Ольгино не достанет но кто вам сказал что она не будет стоять в окресностях Ольгино?
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Хорошая альтернатива кацапским Уралошкам
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Пулять по сраным "братушкам" от всей души.
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А куда дели первое фото? То ж была машина! А это что-то страшное без пропорции, симметрии и гармонии. Поделочка - абы подешевле клепать, но по-больше заработать Первые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ - Цензор.НЕТ 7914
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имхо очередной распил
и не изготовлена
Артиллерийская (специальная) часть изделия БМ-21У "Град" изготовлена ГП "Шепетовский ремонтный завод" в кооперации с другими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.Источник:https://censor.net.ua/p3090198

а отмыты и покрашены
Модернизация указанных комплексов производится путем установки на новое шасси КрАЗ артиллерийской части (направляющие) снятой с БМ-21 которые находились на хранении, или выведены из боевого состава ВС Украины. Капитальный ремонт арт части БМ-21 производит ГП «Шепетовский ремонтный завод.

http://uprom.info/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/vpk/dp-shepetivskiy-remontniy-zavod-modernizuye-rszv-grad-do-rivnya-bastion-01-foto/




интересно во сколько бюджету Украины встала замена шильдов?
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Ммммм......А он не будет раскачиваться??? во время стрельбы!!! Там центр масс правильно рассчитан? Может подстраховаться двумя гидроцилиндрами с опорами????
Или это риторический вопрос -тема хитания не обсуждается???
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Если без опор то это хлам а не оружие. Первая ракета может и попадёт. Остальные раскидает по большой площади.
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тем, что петруха теперь в доле и в деле
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Зрадофилы вам всё не так. Правда до Ольгино не достанет но кто вам сказал что она не будет стоять в окресностях Ольгино?
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Ідіот. Поки БМ-21 на Донбасі стоять в околицях Мариуполя. Вже був один такой придурок, що обіцяв парад у Севастополі. Закінчилося усе Іловайськом. Я бачу вже потомків наплодив, як отой щур, що за раз до 20-ти. та ще 5-6 раз на рік. Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 9202
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Как-то без мухосранских ботов определимся...
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Це зрада, гроші вкрали та перевели в офшори, а на фото нічого немає бо це зроблено фотошопом😳
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Я не артилерист, але на скільки розумію, зараз більше значення мають ракети якими стріляють, а не база? Про "Вільху" чув, а ці Гради чим будуть стріляти?
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зрадофилами, собирают на цензоре, заряжают, еб...ат по сепарам и зрадофилы на лету орут зрада... эффект супер
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Впізнається совок в шрифті з нахилом. От холєра, доки буде цей сраний совок? Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 6927
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Наклон чертежного шрифта не зависит от идеологии
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А Ви зайдіть на якийсь (наприклад AutoCAD-івський) форум в кацапії? Та там же вони за цей сраний совковий нахил готові померти або йти на війну. Дискусії на 100 сторінок Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 6852 "...ҐлавноЄ что по ҐОСТ-у..." "...Ето ҐОСТовскій шріфт і вся тЄхнічЄская мисль імЄннов нЬОм..." Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 6852 Готові цілий робочий день не працювати, а защІщЯть ґостовскій шріфт

Коли цій кацапні говориш, що нахилений совкошрифт розроблявся для ручного писання (так зручніше), а зараз, коли на ПК є маса шрифтів і головним критерієм вибору має бути естетика та зручність ЧИТАННЯ, то до совкоКацапів це не доходить. На совкоКРАЗі мабуть те саме.
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Додам. В штатному наборі шрифтів Windows його нема. Отже всі ці совкоКРАЗівці спеціально ставлять це "ґостовскоЄ" совколайно. Аякже, без совка ніц Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 3731
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ну це відразу відзнака - "Зрадобот дня"!Розкачати зраду по нахилу літер це потрібно вміти. Оце так рівень! Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 3209
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Краз понравился. Хороший дизайн. Каковы его характеристики на деле ?
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у китайцев спроси это их техника
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тебе краз понравился? ты что порохобот? Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 2270
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Я нормальный человек. И не стану говорить черное на белое. Меня в этом еще никто не уличил.
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я уличал. постоянно. последние полгода ты такую херню тут несешь, что ежу понятно что это нарошно.
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Трындешь без доказательств.Нормальные люди так не считают. Ты же заказной.
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до чего же смешно смотреть как ты оправдываешься после всего что было тобой написано Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 3958 Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 3958 Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 3958
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Онотоле смотрит и облизывается.....сколько можно всего продать😂
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закрыл бы ты своё соевое хлебало, в эти сказки никто уже давно не верит
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хорошая кацапо-косилка.больше таких
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А ти шо, розумієшся на системах залпового вогню? До речі, головне в цих системах - ракети, котрих Україна не виробляє.
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Клоун, Украина производит много разных ракет, в том числе Р-27, ЗУ ракеты к Осе, коректируемые ракеты к Ольхе, и ты, мухосранский бот, думешь, что не управляемую ракету 122 мм проблема произвести?
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Я тобі вже казав, де твоє місце дебіл соєвий? Виробити ракету це проблема, яку треба вирішувати, а якщо надувати щоки що усе можем, то можно й лопнути. У кацапів Торнадо-Г вже на 100 км летить. Дійшло, баранюка містецівська?
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Ні, то потужна перемога, встановити зняте совкове з Уралу на Краз. Оце ми здобули Перші фото модернізованої БМ-21 "Град" на шасі КрАЗ - Цензор.НЕТ 4111
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Клоун, Урал страя машина, на которые трудно достать запчасти и которая жрет бенза как 5-10 таких кразов. Добавлена возможность наведения с кабины, навигация, связь, так что мухосранский, не рви пукан...
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Дебіл соєвий, вже давно Урали - 4320, з дизельним двигуном, а зв'язок, баранюка, був завжди.
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Головоюопстінку !!! Це серія ??? Там шільди написані від руки на папері Карле !!! Від руки , як на діючому макеті ДКР , почерком пенсіонера-конструктора першої категорії . Координатографом ? Ага ! Тільки бальзаму капля на душу що ЦТ посадили десь на 45 см.
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P.S. Це те саме що і "аллаверди " Тапер кацапи ночі не спатимуть побачивши як макетами ми їх громитимемо . Соя всього лиш кормовий білок.
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А когда будет сменный пакет с ТЗМкой? Совковый долго заряжать
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Ти глянь,скільки експердів повилазило...І як на на заводі-виробнику без них щось умудрились зробили...
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Це ви ще не бачили,як вiн из вращающейся платформы на 180* на ходу пуляэ куме.
-А сальто вiн не робе?
-Робе.А ще,э у нього секретна кнопка"Язык"называется.
-Що це таке?
-Жмеш и из под бампера вылетаеэ трос,летит во вражеский окоп,хватаэ там сепара,и ось сепар вже поряд и зливаэ координати куди пуляти
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Мене, як військового, дратують двовісні військові транспортні засоби з бронею, чи з озброєнням. Ті, хто їх закуповує, хай спробують з'їхати з дороги на поле, особливо підмерзле, і проїхатися. В НГ можливі така схема, але для бойових підрозділів, ні. Найкраще - чотиривісні. Але і тривісні, такі, як на БМ "Оса-АК" підуть.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПервые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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