 Первые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал", передает Цензор.НЕТ.
Артиллерийская (специальная) часть изделия БМ-21У "Град" изготовлена ГП "Шепетовский ремонтный завод" в кооперации с другими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса. В качестве базы использовано шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 т, которое было разработано ЗАО "АвтоКрАЗ" в 2016 году.
Базовое шасси КрАЗ-5401НЕ оборудовано двухрядной 4-х дверной бескапотной кабиной.
Широкопрофильные шины с централизованной системой подкачки позволяют эксплуатировать автомобиль, не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. Оснащен двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобиля на расстояние до 600 км. КрАЗ-5401НЕ способен развивать скорость более 90 км/ч.
Специальная часть изделия БМ-21У "Град", ранее уже была представлена Шепетовским ремонтным заводом на прошлогодней выставке "Оружие и безопасность 2017".
и не изготовлена
Артиллерийская (специальная) часть изделия БМ-21У "Град" изготовлена ГП "Шепетовский ремонтный завод" в кооперации с другими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса.Источник:https://censor.net.ua/p3090198
а отмыты и покрашены
Модернизация указанных комплексов производится путем установки на новое шасси КрАЗ артиллерийской части (направляющие) снятой с БМ-21 которые находились на хранении, или выведены из боевого состава ВС Украины. Капитальный ремонт арт части БМ-21 производит ГП «Шепетовский ремонтный завод.
http://uprom.info/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/vpk/dp-shepetivskiy-remontniy-zavod-modernizuye-rszv-grad-do-rivnya-bastion-01-foto/
интересно во сколько бюджету Украины встала замена шильдов?
Или это риторический вопрос -тема хитания не обсуждается???
Коли цій кацапні говориш, що нахилений совкошрифт розроблявся для ручного писання (так зручніше), а зараз, коли на ПК є маса шрифтів і головним критерієм вибору має бути естетика та зручність ЧИТАННЯ, то до совкоКацапів це не доходить. На совкоКРАЗі мабуть те саме.
-А сальто вiн не робе?
-Робе.А ще,э у нього секретна кнопка"Язык"называется.
-Що це таке?
-Жмеш и из под бампера вылетаеэ трос,летит во вражеский окоп,хватаэ там сепара,и ось сепар вже поряд и зливаэ координати куди пуляти