 "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Сегодня, 8 октября, активисты Национального корпуса пикетировали здание СБУ в Киеве с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

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"Учитывая то, что Семочко является первым заместителем председателя СВР Украины, имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, он составляет повышенный интерес для спецслужб РФ. Поэтому наличие тесных связей с гражданами РФ может обуславливать разработку его спецслужбами России с целью получения информации, составляющей государственную тайну, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны. Национальний Корпус возмущен скандальной ситуацией и требует СБУ провести проверку Сергея Семочко относительно связей с РФ, запретив ему выезд за пределы государства", - заявили организаторы пикета.

Также митингующие передали в СБУ заявление с подписью нардепов Андрея Билецкого, Олега Петренко и еще 18 нардепов с требованием отстранить от должности чиновника на время проведения расследования НАБУ и проверки Семочко.

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Нацкорпус собирается пикетировать СБУ с требованием проверки Семочко.













Активисты озвучили свои требования.





Некоторые из них держали плакаты с лозунгами.









Также митингующие передали обращение нардепов в СБУ с требованием отстранить Семочко на время проверки и расследования.





Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.