 "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Учитывая то, что Семочко является первым заместителем председателя СВР Украины, имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, он составляет повышенный интерес для спецслужб РФ. Поэтому наличие тесных связей с гражданами РФ может обуславливать разработку его спецслужбами России с целью получения информации, составляющей государственную тайну, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны. Национальний Корпус возмущен скандальной ситуацией и требует СБУ провести проверку Сергея Семочко относительно связей с РФ, запретив ему выезд за пределы государства", - заявили организаторы пикета.
Также митингующие передали в СБУ заявление с подписью нардепов Андрея Билецкого, Олега Петренко и еще 18 нардепов с требованием отстранить от должности чиновника на время проведения расследования НАБУ и проверки Семочко.
Нацкорпус собирается пикетировать СБУ с требованием проверки Семочко.
Активисты озвучили свои требования.
Некоторые из них держали плакаты с лозунгами.
Также митингующие передали обращение нардепов в СБУ с требованием отстранить Семочко на время проверки и расследования.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Твои слова ??? Или ветер листы в методичке перевернул ? запиZделись вы батенька...
Интересно,сколько им платят и кто?Все сопляки одного возраста..Сняли с уроков где то?
Очень интересует антикоррупционный и судебный аспект.
Лещенко не следователь и не прокурор. Если виновен - к ответу, наравне со всеми ворами.
Пятница, 5 Октября 2018, 22:00
Евросоюз призвал Украину не сокращать тем реформ, пообещав в свою очередь всесторонне поддерживать Украину
Об этом заявил директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Томас Майр-Гартинг на четвертом заседании Комитета ассоциации между Украиной и ЕС 5 октября в Киеве, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Томас Майр-Гартинг заверил, что ЕС придерживается обязательства всесторонне поддерживать Украину на пути имплементации Соглашения, и выразил надежду, что внедрение реформ будет в дальнейшем происходить не меньшими темпами, чем сейчас", - говорится в сообщении.http://www.dsnews.ua/politics/v-es-dali-ustanovku-ukraine-po-provedeniyu-reform-05102018214700
А то что у петюни в команде одно ворьё типа Кононенко, Грановского, Березенко, Насиров и т.д.
Недвижимость скупают в Испании пока мы беднеем : https://strana.ua/articles/rassledovania/143548-kak-poroshenko-i-eho-okruzhenie-skupaet-nedvizhimost-v-ispanii-rassledovanie-.html
Знаешь сколько ОН зарабатывает в день ? 150 000грн. (данные реестра) Это в беднеющей с каждым днём стране...
То что луценко обогатился на миллионы и в наглую купил недвижимость, имея крышу петюни ? Почитай : https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/58107d91c3647/
А то что все жулики судьи вокруг своей оси прокрутились и плюхнулись воровскими жопами туда где и сидели ? Не задумывался для чего ? Я тебе скажу: чтобы будучи под колпаком у петюни давать ему нужные решения.
Для чего конфликт у САП и НАБУ, не думал ? Почему власть так хочет провести аудит в НАБУ? Я тебе подскажу, чтобы скинуть Ситника...глубоко копает...
А помнишь был такой Майдан, была наша гордость и возможность сбросить армию гидотников и олегархов, за то и погибли люди, а что сделал петюня ? А он всё вернул назад: воров, коррупцию, договорняки. кумовство, непотизм, откаты...
Пономаренко, ты дурак или шокодуполиз ?
И ВООБЩЕ ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ РЕЙТИНГ ДВОРЦОВ. Их настроили в Конче до хрена. А гроши откуда????