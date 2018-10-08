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 "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетировали СБУ с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Сегодня, 8 октября, активисты Национального корпуса пикетировали здание СБУ в Киеве с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

"Учитывая то, что Семочко является первым заместителем председателя СВР Украины, имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, он составляет повышенный интерес для спецслужб РФ. Поэтому наличие тесных связей с гражданами РФ может обуславливать разработку его спецслужбами России с целью получения информации, составляющей государственную тайну, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны. Национальний Корпус возмущен скандальной ситуацией и требует СБУ провести проверку Сергея Семочко относительно связей с РФ, запретив ему выезд за пределы государства", - заявили организаторы пикета.

Также митингующие передали в СБУ заявление с подписью нардепов Андрея Билецкого, Олега Петренко и еще 18 нардепов с требованием отстранить от должности чиновника на время проведения расследования НАБУ и проверки Семочко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 01

Нацкорпус собирается пикетировать СБУ с требованием проверки Семочко.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 02
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 03
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 04
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 05
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 06
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 07

Активисты озвучили свои требования.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 08
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 09

Некоторые из них держали плакаты с лозунгами.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 10
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 11
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 12
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 13

Также митингующие передали обращение нардепов в СБУ с требованием отстранить Семочко на время проверки и расследования.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 14
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 15

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/p3090187
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня, 8 октября, активисты Национального корпуса пикетировали здание СБУ в Киеве с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

А что не так, соя? Барину опять в галифе насрали? "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ - Цензор.НЕТ 7126
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Порохобот, это только в твоих влажных мечтах есть Колыма в Украине
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А что еще может выдать соевое, конечно их купили а Семочко честнейший человек.)
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сперва повесить, потом сжечь в крематории
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Порошенко мне тоже не нравиться. Но Порошенко единственный политик который говорит что у нас с лаптестаном война! И единственный политик который проводит реформы. Назовите мне хоть одного другого. Тольконенада Вакарчуков с "Не твоей войной" и Зеленских со "Сватами"
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отвечу как еврей в Одессе...вопросом на вопрос......назови мне реформы...
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Спрашивать с Порошенко про реформы не совсем коректно. Кроме БПП в верховной раде ещё много партий вот со всех их спросить нада. По Баткивщине я вижу что они даже за евроинтеграционные законы голосовали в обмен на свои шкурные законы. Ты надеюсь помнишь что у нас парламенско-президенская форма правления?
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…….. И единственный политик который проводит реформы …….Спрашивать с Порошенко про реформы не совсем коректно.
Твои слова ??? Или ветер листы в методичке перевернул ? запиZделись вы батенька...
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Реформы идут и это потверждают политики из ЕС и США. А что они так медлено проходят это у верховной рады нада спросить. Почему не принят закон об уголовной ответствености за отрицание агресии РФ, закон о разрыве дипломатических отношений с РФ, закон о рынке земли, закон о налоге на выведенный капитал и тд? Почему?
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тогда накуя рам соевый нужен и в чем его заслуга ?
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Остынь, а то закипаешь или... подгораешь. Может начнёте с кума пупина? Первым делом паспорта забрать. Это дело будочником особенно любимо. "Служба розвідки Липецької фабрики", - активісти пікетували СБУ з вимогою провести перевірку Семочка щодо зв'язків із РФ - Цензор.НЕТ 4044
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Ну кум Путина никуда не денется предлагаю с Юльки а то она ещё какие-то контракты с Газпромом поподписывает!
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"веселые" вы особи, порохоботы....вам в лицо тычат фактом что ваш вареник липецкий в сосну впоролся с этим Семушкой, а вам бы Юльку повесить.....ну не ущербные вы ?
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А Юлька что не впорололась? Или зять туда её ездит на шпили кремля посмотреть?
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Или кабальные газовые контракты с Газпромом баба-яга подписала?
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??? Так ответишь чего зять бабци с косой в Москву мотаеться?
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мне сей момент не известен и я не слежу даже кто у нее зять - это первое. Второе. Только у вас дЭбилов может стоять знак равенства между высшим чином СВР СБУ и зятем Тимошенко...
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Ну вопервых не высшим чином а его семье а во вторых как председатель партии входящей в парламент Тимошенко влияет на политические решения руководства Украины и емеет больше влияния чем высший чин СВР! А её зять мотается в Москву. Тебе не кажется это странным что зять кандидата президента часто ездит в Москву?
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я не знаю кто у нее зять , но я помню на каком году пэциной "войны" закрылась липецкая фабрика...
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А что она уже закрылась? Быстро вы зрадофилы переобулись. Неделю назад кричали что она работает! Или вам методичку поменяли? Получается что Юля агент Хуйла это хорошо а Семочко это плохо? Вы хоть определитесь! "Служба розвідки Липецької фабрики", - активісти пікетували СБУ з вимогою провести перевірку Семочка щодо зв'язків із РФ - Цензор.НЕТ 6727 Что такое хорошо что такое плохо!
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Ага она будущий президент. Или ты хочешь пока её снимать будем что-бы Хуйло до Одессы дошёл?
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гнилая отмазка! "Служба розвідки Липецької фабрики", - активісти пікетували СБУ з вимогою провести перевірку Семочка щодо зв'язків із РФ - Цензор.НЕТ 9603 Вот поедет в очередной раз прямо с Борисполя вопреки запретам барыги кум твоего "уважаемого" Пупина, а с ним семочко с голубаном и фсё, будете долго "морячка" искать и "кино" крутить про "облавы" ФСБУ
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Так я не против. Но закона такого нет. Почему верховная рада не только не приняла а даже ура патриоты типа Лушпайки даже его не внесли!
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Путин уже напал. Только сейчас тактику поменял. Проплаченные зрадофилы кричат враг не в кремле а на Банковой!
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т.е. высший офицер СБУ, зам СВР, имеющий только недвижимостью 8 миллионов - это нормально.
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Это не нармально. А кандидат в президенты делающий пластические операции и липосакции и оплачивающий рекламные компании не первый месяц но по декларации беден как церковная мыш это нормально?
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Шо за дрыщи?Упоротые или бухие.Насчитал человек 30...Если б я неожиданно вломился в их толпу,то положил бы всех минуты за полторы😁
Интересно,сколько им платят и кто?Все сопляки одного возраста..Сняли с уроков где то?
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Эта акцыйа проплачена Курченко, верняк, порохоботы не дадут соврать!
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Ниче так СБУ за шкуру сала залило кацапне. И дебилов малолетних подключили и вся зрадовата цензорская аж облайкалась от усердия)
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Да и я о том-же. Но зрадофилы своими рыбьими мозгами (это кто не на кремлёвской диете а идейные) понять не могут что их разводят как котят!
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Нету тут идейных. От чисто московских тезисов про липецкую хвабрику смердит ватой за километр)
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Это точно. Эти интеллектуалы никак не понимают, почему ихняя "навальщина" и "мы за народ" или "отобрать и бедным раздать", в Украине только на полных идиотах работает.
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Походу у Педры группа поддержки стремительно растет...в тырнэте...ни пора ли на Крещатик выходить кофе пить? Я поржать хочу
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иди работай, - зраду лайкай. Ржать он захотел)
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Вот возбудились то из за такой мелочи ! А оно (семечко) обычный коррупционер который грабит бизнес в Украине и делится с питэром шоколадным! А вы его уже в предатели,стыдно должно быть народу не отличить обычное воровское говно от пидораста из главного развед упраления мордоа !
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Прикольно. Титушки теперь под нац-лозунгами "самоорганизовались". Это те, которым взрослые дяди объясняют, какие укаинцы более украинские, а какие - второго и третьего сортов?
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порохосвин оглушливо мовчить. Які ще треба докази на кого воно працює? Втім, людям притомним з такими-сякими аналітичними здібностями це було ясно іще в 2014 році.
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Я по делам вижу что Петр Алексеевич работает на Украину и украинский народ!
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И на свой карман - оцированый забыл добавить
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...соєвий, тебе шо, не навчили, що треба писати ...уважаємий пьотр алєксєєвічЬ?
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Я ведь уже писал предложите кандидатуру президента который (которая) сделает больше для Украины чем Порошенко я за него (неё) проголосую! "Служба розвідки Липецької фабрики", - активісти пікетували СБУ з вимогою провести перевірку Семочка щодо зв'язків із РФ - Цензор.НЕТ 9949
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можно по пунктам перечислить что именно сделано.
Очень интересует антикоррупционный и судебный аспект.
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А что тебе рассказать? Читай новости. Но вот только как будет работать антикоррупционный аспект если уже антикорупционеры стали брать взятки. Взять того-же СерЛеща который квартирку купил!
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кратко. По пунктам что сделано.

Лещенко не следователь и не прокурор. Если виновен - к ответу, наравне со всеми ворами.
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Лещенко это ведь антикорупционер не так ли? А с антикоррупционера спрос ещё больший чем с обычного человека. Не так ли? Потому что Лещенко убивает саму идею бороться с коррупцией!

Пятница, 5 Октября 2018, 22:00
Евросоюз призвал Украину не сокращать тем реформ, пообещав в свою очередь всесторонне поддерживать Украину
Об этом заявил директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Томас Майр-Гартинг на четвертом заседании Комитета ассоциации между Украиной и ЕС 5 октября в Киеве, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Томас Майр-Гартинг заверил, что ЕС придерживается обязательства всесторонне поддерживать Украину на пути имплементации Соглашения, и выразил надежду, что внедрение реформ будет в дальнейшем происходить не меньшими темпами, чем сейчас", - говорится в сообщении.http://www.dsnews.ua/politics/v-es-dali-ustanovku-ukraine-po-provedeniyu-reform-05102018214700
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А то что сидят тысячи добробатов и на десятки тысяч заведены уголовные дела тебя не смущает ? А Роттердам + как ? А торговля с немытой паРашей ? А оффшоры ?

А то что у петюни в команде одно ворьё типа Кононенко, Грановского, Березенко, Насиров и т.д.
Недвижимость скупают в Испании пока мы беднеем : https://strana.ua/articles/rassledovania/143548-kak-poroshenko-i-eho-okruzhenie-skupaet-nedvizhimost-v-ispanii-rassledovanie-.html
Знаешь сколько ОН зарабатывает в день ? 150 000грн. (данные реестра) Это в беднеющей с каждым днём стране...
То что луценко обогатился на миллионы и в наглую купил недвижимость, имея крышу петюни ? Почитай : https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/58107d91c3647/
А то что все жулики судьи вокруг своей оси прокрутились и плюхнулись воровскими жопами туда где и сидели ? Не задумывался для чего ? Я тебе скажу: чтобы будучи под колпаком у петюни давать ему нужные решения.
Для чего конфликт у САП и НАБУ, не думал ? Почему власть так хочет провести аудит в НАБУ? Я тебе подскажу, чтобы скинуть Ситника...глубоко копает...
А помнишь был такой Майдан, была наша гордость и возможность сбросить армию гидотников и олегархов, за то и погибли люди, а что сделал петюня ? А он всё вернул назад: воров, коррупцию, договорняки. кумовство, непотизм, откаты...
Пономаренко, ты дурак или шокодуполиз ?
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Петя хоть может обьяснить свои дома и авто бизнесом. А вот Юля где взяла авто и дом( Юля как пример ) .
И ВООБЩЕ ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ РЕЙТИНГ ДВОРЦОВ. Их настроили в Конче до хрена. А гроши откуда????
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Меня смущает то , что многие из властных чинов видели дома Семочки и образ жизни далеко не дзержинского и НИКОГО ЭТО НЕ УДИВЛЯЛО
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ой, не смешите меня! Они удивленно воскликнули: "Враги подставили!".
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Срач тут знатний в коментах! Думав більш інтелектуально... Власне, це точно відображає процеси в суспільстві - хто кого перекричить та обплює... мабуть багато хто просто відробляє свою пайку
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Семочко крышует за государственный счёт бизнес потроха в параше - вот в чём ответ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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