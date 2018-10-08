 Многонациональные учения "Чистое небо-2018" стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook.

В таком формате учения будут проходить впервые на территории Украины. Участие в учениях принимают более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов США - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины привлекаются экипажи тактической и военно-транспортной авиации на самолетах типов МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26 и самолет аэромедицинской эвакуации "Vita".

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В течение двух недель около 700 военнослужащих стран-участниц будут тренироваться эффективному управлению и контролю обстановки, получат опыт в поисково-спасательных операциях, аэромедицинской эвакуации, а также отработают некоторые вопросы по обеспечению киберзащиты, поскольку именно кибероружие сегодня является одним из самых мощных инструментов в руках агрессора.

Всего к учениям будут привлечены более 350 военнослужащих Воздушных Сил. Наряду с военной авиацией в учениях принимают участие подразделения противовоздушной обороны и радиотехнические войска. У них задачи диаметрально противоположные - выявлять, сопровождать и уничтожать воздушные цели.

Кроме Украины и США активное участие в учениях принимают военнослужащие из стран-членов Североатлантического альянса из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии.

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Во время "Чистого неба - 2018" руководство учений запланировало около 330 самолетовылетов и более десяти десантирований личного состава и грузов парашютным способом. Вооружение применяться не будет.













































