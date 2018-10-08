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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Многонациональные учения "Чистое небо-2018" стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж

В Винницкой и Хмельницкой областях в понедельник, 8 октября, стартовали многонациональные учения "Чистое небо - 2018" с участием военных авиаторов из Украины и 9 стран - членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook.

В таком формате учения будут проходить впервые на территории Украины. Участие в учениях принимают более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов США - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины привлекаются экипажи тактической и военно-транспортной авиации на самолетах типов МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26 и самолет аэромедицинской эвакуации "Vita".

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В течение двух недель около 700 военнослужащих стран-участниц будут тренироваться эффективному управлению и контролю обстановки, получат опыт в поисково-спасательных операциях, аэромедицинской эвакуации, а также отработают некоторые вопросы по обеспечению киберзащиты, поскольку именно кибероружие сегодня является одним из самых мощных инструментов в руках агрессора.

Всего к учениям будут привлечены более 350 военнослужащих Воздушных Сил. Наряду с военной авиацией в учениях принимают участие подразделения противовоздушной обороны и радиотехнические войска. У них задачи диаметрально противоположные - выявлять, сопровождать и уничтожать воздушные цели.

Кроме Украины и США активное участие в учениях принимают военнослужащие из стран-членов Североатлантического альянса из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии. 

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Во время "Чистого неба - 2018" руководство учений запланировало около 330 самолетовылетов и более десяти десантирований личного состава и грузов парашютным способом. Вооружение применяться не будет.

Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 01
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 02
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 03
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 04
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 05
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 06
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 07
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 08
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 09
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 10
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 11
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 12
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 13
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 14
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 15
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 16
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 17
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 18
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 19
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 20
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 21
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 22
Многонациональные учения Чистое небо-2018 стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях 23

Источник: https://censor.net.ua/p3090162
 
   
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Наконец-то нашим летчикам работы привалило!!!Дерзайте парни!!!!Оттачивайте свое мастерство с такими союзниками!!!Горжусь нашими ВПС Украины и жду успехов! СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Гарні фото. Кацапні повинно сподобатись.
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А землю мы на выборах в марте чистить будем.
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и не будет больше учений, будут компромиссы с парашкой.
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Склады с боеприпасами взрываться не будут, патронный завод в Украине построят, молодежь вернется из за бугра, куда её Порошенко выгнал своими реформами. А Путин повесится с горя, добрый человек.
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Ты. Шизофреник что ли ? Раздвоение личности.?

Этимология слова, от «расщепления рассудка», вызывает путаницу - в популярной культуре заболевание смешивают с «раздвоением личности» - неточным наименованием диссоциативного расстройства идентичности[6][7]. Первое известное ошибочное употребление термина отмечено в статье поэта Т. С. Элиота, опубликованной в 1933 году[8].
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В интересное время мы живем, просто нужно смотреть туда, где происходят ключевые события. Например, прямо сейчас в Норвегии НАТО проводит одни из самых масштабных учений за все время после развала совка. Интерес к учениям проявляют не только из-за их масштаба, а и потому, что проводятся они практически в операционной зоне мощнейшего флота РФ - Северного. Следует отметить, что США не только создали в Норвегии опорную базу с постоянной дислокацией контингента Морской Пехоты США, а и разместили там базу хранения вооружений, для быстрого развертывания своих сил просто путем переброски туда по воздуху личного состава, а все остальное там уже на месте. Кроме того, в учениях принимают участие и украинские военнослужащие. Насколько можно понять, основной целью учений является взаимодействия между подразделениями стран НАТО, но и Украине уже надо присматриваться внимательно к тому, как это взаимодействие выстраивается. Это может понадобиться не то, что очень скоро, а просто в любой момент.
Багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018" стартували у Вінницькій та Хмельницькій областях - Цензор.НЕТ 6489
Но и в самой Украине с понедельника начинаются учения ВВС - «Чистое небо 2018». Первые самолеты партнеров уже начали прибывать на базы ВВС Украины в Хмельницкой области. Известно о том, что уже прибыли тактические истребители Ф-15С из состава 114 авиакрыла Национальной Гвардии Калифорнии. Вместе с ними в учениях принимает участие транспортная авиация, которая перебросила в район учений группы наземной поддержки, а также - самолет-заправщик, который обеспечивал топливом самолеты во время перелета из-за океана. Как ожидается, тут тоже будет отрабатываться взаимодействия на случай «обострения ситуации», впрочем как и в Норвегии, только там размах учений куда больше.
Багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018" стартували у Вінницькій та Хмельницькій областях - Цензор.НЕТ 6489
Наверное, коллеги более подробно опишут то, сколько и чего прилетело в Украину из США, включая и ударные беспилотники, но нам интересны легкие истребители Ф-16, которые тоже примут участие в ходе учений. Дело в том, что это - машины ВВС Польши и Румынии.
Мы достаточно давно наблюдаем за сближением вооруженных сил США и этих двух стран и видим, как это сотрудничество перерастало из количественных в качественные характеристики. Туда тоже часто прилетали самолеты ВВС США для проведения учений, а теперь там уже находятся американские контингенты на ротационной основе. Это еще не полноценные военные базы, но все дело идет именно к тому. Прямо сейчас рассматривается вопрос об открытии постоянной военной базы США в Польше. Причем, формально вопрос пока не решен самими Соединенными Штатами, но военные уже самостоятельно обустраиваются на новых местах и стягивают силы и средства, которые станут основой такой базы.
Надо заметить, что в представлениях США, зарубежная военная база должна иметь, кроме персонала собственно этой базы, еще и дополнительные подразделения, которые будут ее обеспечивать стандартами безопасности, принятыми в США. Это значит, что база будет обеспечена логистикой, всеми видами довольствия, а кроме того - прикрытием со всех опасных направлений, в том числе - с моря и с воздуха, и с нею будет установлен мощный закрытый канал связи. А еще, база будет обеспечена силами средствами радиоэлектронной разведки и борьбы, и еще много чем необходимым. В общем, полноценная база, безусловно, вносит свою лепту в изменение баланса сил в том месте, где она возникает.
Кроме того, после скандала с размещением позиционных районов ПРО, которые планировали США для Европы и отказ некоторых стран, в частности - Чехии, принять у себя эти комплексы, именно Польша и Румыния стали странами базирования наземных элементов системы ПРО.
В общем, эти две страны сейчас являются наиболее последовательными и надежными союзниками США в Европе.
Так что нынешние учения ВВС трех стран - не просто отработка взаимодействия или выполнение конкретных учебно-боевых задач, но и калька с начального отрезка пути, которые прошли Румыния и Польша. Это значит, что Путин сам накликал себе проблему на известное место, и очень скоро базы могут возникнуть именно в тех местах, куда прибывают военнослужащие стран-партнеров. Наши военные получают информацию о функционировании американской авиации и авиации стран НАТО, поляки и румыны - делятся своим опытом и одновременно, коллеги присматриваются к местам, где могут быть развернуты их базы. Пусть не сегодня и даже не завтра, но послезавтра это вполне может произойти, и если сейчас в Москве прикидывают, куда на самом деле могут долететь наши ракеты «Гром» или «Нептун», то завтра ситуация может кардинально измениться и придется думать о том, куда из Украины долетят ракеты с другими, «более английскими названиями».
DL
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На пятом фото пацаны тему "сисек" обговорюють...
Пы.Сы. Есть ИСЧО порох в пороховницах и ягоды в ...
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12 фото - типа "примеряет", или это "намёк" О_о ))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМногонациональные учения "Чистое небо-2018" стартовали в Винницкой и Хмельницкой областях. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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