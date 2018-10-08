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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:алкоголь (1390) дети (3336) Киев (16578) магазин (147) погром (228)

 Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения. ФОТО

В воскресенье вечером группа подростков разгромила магазин в Киеве напротив входа в Мариинский парк. Злоумышленники разбросали товары в магазине, украли алкоголь, а затем убежали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции г. Киев.

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По информации пресс-офицера столичной полиции, около 30-40 подростков забежали в магазин на улице Грушевского, начали кричать и разбрасывать товары по магазину. Затем они украли несколько бутылок алкоголя и убежали. Охранник не мог остановить толпу подростков. До приезда полиции напавшие на магазин успели убежать. Сейчас полиция по записям с видеокамер пытается обнаружить участников нападения. Открыто уголовное производство в части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

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Ранее в Facebook журналист Ангелина Бакалинская описала погром магазина.

"Дети разгромили магазин... Наблюдала только что на Грушевского очень странную картину. Дети, человек 50-70, прибежали со стороны м Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку. В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные - 10-14, много мелких. Вылетали из магазина с бутылками, жвачками и тп. На части товара были противоугонные магниты. Часть товара, прям стоя под входом, просто разбрасывали по улице. Приехала аж одна машина охранной фирмы "Статус" и ни одной полицейской. Вот уже минут 20 ни одной патрульной нет. Дети, понятное дело, убежали, опять же в сторону м Арсенальная. Я, честно говоря, малость в шоке, и от такой движухи, и от отсутствия полиции. В этом районе обычно патрульных за каждым углом, в квартале Верховная Рада и комитеты Кабмина. Вопросы знатокам: Что это за криминальный флеш-моб? Почему, блин, нет полиции?
ПыСы. Вот только что мимо прошла группа этих детей, громко рассказывая о своих подвигах в магазине", - написала Бакалинская.

Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения 01
Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3090160
 
   
 Топ комментарии
 
Ого, это что-то новенькое - флешмоб-ограбление магазина. Да еще и в центре. Да еще и при полном отсутствии полиции. Что дальше?
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Реформа образования дает плодьі (с) Порошенко
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Ого, это что-то новенькое - флешмоб-ограбление магазина. Да еще и в центре. Да еще и при полном отсутствии полиции. Что дальше?
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Мусора слишком заняты, доят людей на трассах. Некогда им маболетних бандючков вязать, да и не заработать на этом
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таких, как ты не дои, так вы по городу 200км в час летать будете
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Не суди по себе о бо всех.
Если для тебя мусорского сынули 200 в городе это норма, то другие так не ездят.

На проспектах типа бажана, при пустоя дороге еду 70-80, более чем адекватная скорость. Но вам мусорятом главное людей по доить, гнилой вы народишко, не на что толковое в жизни не годны
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странные дети не любят шоколад...
не те магазины "флешмобите" засранцы ))) Підлітки влаштували погром у столичному магазині біля Маріїнського парку заради алкоголю: поліція проводить ідентифікацію учасників нападу - Цензор.НЕТ 4016
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странно, что никто не пишет, что это "всё они с дамбаса".
обычно в таком их обвиняют, а быдла то по всей стране хватает
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и не кто не пишет, что это все злочинна влада.. зрада!
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И опыт у них хороший. "МЕТРО" брали с размахом.
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ну ну
запомните это, если обнародуют результаты расследования
думаю, что по видео их таки найдут
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"А вот в наше время ...!!! И трава была зеленее!"(с)
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І це ж центр міста, там дітки-мажори живуть, а не прості українці...
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Я живу недалеко Мариинского в задрипанном панельном доме, квартира получена в начале 1980-х бабушкой. Все соседи - обычные люди или пенсионеры нищие.
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Там вроде общага есть в окрестностях.
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мариинский парк злачное место, топаз дал команду?
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Не зря же барыга выпустил топаза из тюрьмы, теперь отрабатывает, генеральная репетиция перед выборами.
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Папа брал Метро в Донецке.
Здрыснувшая с мамой сыночка сраная берет гастроном в Киеве.
Все логично.
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Дети, человек 50-70

сыночка сраная ?
посмотрите криминальную хронику - её херои очень далеко не с дамбаса
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Не вижу ни одной причины детям киевлян кучковаться для такой дибильной затеи.
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канешна же - все киевские дети невинны, аки янгелочки и действуют согласна нормам приличия и здравого смысла
также среди киевлян, в том числе подростков, нет ни насильников, ни убийц.

сдаюсь - аргументы железные

пс.правда, недавно писалось о разгромленной станции велопроката, и тоже эдесь обвинялись выходцы с дамбаса, а оказалось нет - киевские шалили.

выкиньте стереотипы
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Не невинны, но выгодно отличаются от байстрюков с востока.
Есть серьезная разница между "среди них есть" и целым "народом донбаса".
Тут урод - неприятное исключение. Там человек - приятное исключение.
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Реформа образования дает плодьі (с) Порошенко
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Ты дебил? Может Петя еще и в штаны насрал?
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Берите выше. Прежний президент сам чужими шапками не брезговал.
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возле Мариинского парка\\\\\\\

титушки потомство натаскивают.
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Мабуть бегали, так же быстро як в школу,де вони любят учиться со слов Петюни Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения - Цензор.НЕТ 4501
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Участники должны быть выловлены за сутки. Если это даже "спонтанное преступление" (во что я не верю) - это очень-очень грозный симптом.
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Якийсь черговий флеш-моб організований в І-неті.
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а ты боишься в банкомат монитор разбить а тут такое..тьху
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Шото мутновато..если бы 3-4 человека тогда можно бы предположить что даунбассятам не хватило на бутылочку...а 30-40 это уже больше похоже на деток состоятельных родителей которые переносят виртуальную игру в реал...
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Да пускай детишки играются,ведь спортивных секций и кружков нету,чем ещё детвора заниматься?
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Серьезно? А если поискать в Интернете?
"Чем занять ребенка. Бесплатные детские секции в Киеве" https://vesti-ukr.com/poleznoe/202141-becplatnye-detckie-cektsii-kieva
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Странно. У меня крестница, живущая на Печерске, на капоэйру ходит. Надо будет ее родителям сказать, шо ей некуда ходить.
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В тексте мадам журналистки не нашел " я вызвала полицию", только "полиция не едет". А кто и когда ее вызвал?
Кроме того, "Охранник не мог остановить толпу подростков." А задержать он мог хоть одного?
Ей-богу, иногда от журналистского словоблудия просто тошнит.
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Выйди против 50-70 обозленных детей и попробуй хоть одного задержать.Расскажешь потом,как это было-если выживешь.
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а чем это они были обозлены, на них кто-то нападал, знаток детской психологии?
У страха глаза велики, поэтому мадам и привиделось, что их там столько, а в тексте новости 30-40, а разберутся-окажется 20. Так бы детишки со жвачкой и кинулись "отбивать" задержанного.
Просто охраннику это нахрен не нужно, а ты кино про беспризорников поменьше смотри.
Не удивлюсь, если все это организовано охраной, чтоб скрыть недостачу.
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Та да,мадам там была,все видела и написала-но ты лучше знаешь правду,хотя тебя там и близко не было.Детищки со жвачной толпой вломят такого охраннику-что мало не покажется.К тому же,если ты не читал статью то знай-детишки украли алкоголь,а не жвачку.
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ты сказать-то что хотел?
Я высказал свое мнение о событии и его участниках, ты высказал свое мнение о моем мнении.
Что дальше?
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Взрослые в Киеве магазины не громили. Даже наоборот - владельцы некоторых магазинов предоставляли свои помещения для оказания помощи протестующим.
Мне так медики дважды глаза прокапывали после газовых гранат в "оптике" возле консерватории.

А вот в Донбабве ваши отличились взятием Метро.

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Ви дурненький. Бо під час Майдану не було завдано жодного збитку крамницям. Жодного.
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Магазинчик явно не рошен,тот бы не ограбили так простоПідлітки влаштували погром у столичному магазині біля Маріїнського парку заради алкоголю: поліція проводить ідентифікацію учасників нападу - Цензор.НЕТ 625
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И снова, кроме "Здобули!" и сказать нечего...
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це вже европа?
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Да, как у вас. Например, "В Германии совершено дерзкое ограбление ювелирного магазина" 16+ https://www.ntv.ru/novosti/64245/
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Резвились малолетние идиоты , под чутким руководством взрослого гоблина , скорей всего !
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Дочь проститутка сын наркоман жену дерет сосед а виноват Порох
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Дети простых украинцев, которым кучу всего должен президент, ООН и гастроном. Підлітки влаштували погром у столичному магазині біля Маріїнського парку заради алкоголю: поліція проводить ідентифікацію учасників нападу - Цензор.НЕТ 9177
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мусора в это время заняты охраной незаконных залов игровых автоматов, понатыканых на каждом углу.
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Наверняка заводилы можористые. Родители ненаказуемые. Так и детки привыкают сызмальства.
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У тупого ленивого быдло в его проблемах виноваты все кроме него
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Щось обіцяне Порошенком європейське життя більше починає походити на совковий Кривий ріг кінця 80-х з його бандами "бігунів".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения. ФОТО
 
 
 
 
 
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