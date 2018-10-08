 Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции г. Киев.
По информации пресс-офицера столичной полиции, около 30-40 подростков забежали в магазин на улице Грушевского, начали кричать и разбрасывать товары по магазину. Затем они украли несколько бутылок алкоголя и убежали. Охранник не мог остановить толпу подростков. До приезда полиции напавшие на магазин успели убежать. Сейчас полиция по записям с видеокамер пытается обнаружить участников нападения. Открыто уголовное производство в части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Ранее в Facebook журналист Ангелина Бакалинская описала погром магазина.
"Дети разгромили магазин... Наблюдала только что на Грушевского очень странную картину. Дети, человек 50-70, прибежали со стороны м Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку. В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные - 10-14, много мелких. Вылетали из магазина с бутылками, жвачками и тп. На части товара были противоугонные магниты. Часть товара, прям стоя под входом, просто разбрасывали по улице. Приехала аж одна машина охранной фирмы "Статус" и ни одной полицейской. Вот уже минут 20 ни одной патрульной нет. Дети, понятное дело, убежали, опять же в сторону м Арсенальная. Я, честно говоря, малость в шоке, и от такой движухи, и от отсутствия полиции. В этом районе обычно патрульных за каждым углом, в квартале Верховная Рада и комитеты Кабмина. Вопросы знатокам: Что это за криминальный флеш-моб? Почему, блин, нет полиции?
ПыСы. Вот только что мимо прошла группа этих детей, громко рассказывая о своих подвигах в магазине", - написала Бакалинская.
Если для тебя мусорского сынули 200 в городе это норма, то другие так не ездят.
На проспектах типа бажана, при пустоя дороге еду 70-80, более чем адекватная скорость. Но вам мусорятом главное людей по доить, гнилой вы народишко, не на что толковое в жизни не годны
не те магазины "флешмобите" засранцы )))
обычно в таком их обвиняют, а быдла то по всей стране хватает
запомните это, если обнародуют результаты расследования
думаю, что по видео их таки найдут
Здрыснувшая с мамой сыночка сраная берет гастроном в Киеве.
Все логично.
сыночка сраная ?
посмотрите криминальную хронику - её херои очень далеко не с дамбаса
также среди киевлян, в том числе подростков, нет ни насильников, ни убийц.
сдаюсь - аргументы железные
пс.правда, недавно писалось о разгромленной станции велопроката, и тоже эдесь обвинялись выходцы с дамбаса, а оказалось нет - киевские шалили.
выкиньте стереотипы
Есть серьезная разница между "среди них есть" и целым "народом донбаса".
Тут урод - неприятное исключение. Там человек - приятное исключение.
титушки потомство натаскивают.
"Чем занять ребенка. Бесплатные детские секции в Киеве" https://vesti-ukr.com/poleznoe/202141-becplatnye-detckie-cektsii-kieva
Кроме того, "Охранник не мог остановить толпу подростков." А задержать он мог хоть одного?
Ей-богу, иногда от журналистского словоблудия просто тошнит.
У страха глаза велики, поэтому мадам и привиделось, что их там столько, а в тексте новости 30-40, а разберутся-окажется 20. Так бы детишки со жвачкой и кинулись "отбивать" задержанного.
Просто охраннику это нахрен не нужно, а ты кино про беспризорников поменьше смотри.
Не удивлюсь, если все это организовано охраной, чтоб скрыть недостачу.
Я высказал свое мнение о событии и его участниках, ты высказал свое мнение о моем мнении.
Что дальше?
Мне так медики дважды глаза прокапывали после газовых гранат в "оптике" возле консерватории.
А вот в Донбабве ваши отличились взятием Метро.